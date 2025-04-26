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Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun Otel Görüntülerindeki Valizleri Açtı

Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun Otel Görüntülerindeki Valizleri Açtı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.04.2025 - 20:09 Son Güncelleme: 26.04.2025 - 20:23

İBB operasyonlarıyla ilgili Ekrem İmamoğlu'nun bir otele girerken çekilen görüntülerde valizler dikkat çekmişti. Valizlerin içinde ne olduğuna dair kamuoyunda spekülasyonlar oluşurke, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında o valizlerde neler olduğunu açıkladı. Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun özel koruma kararı olduğunu söyleyerek valizleri açtı.

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Ekrem İmamoğlu'nun bir otele girerken ve çıkarken yayınlanan görüntülerinde korumalarının ellerinde valizler olduğu görülmüştü.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çok konuşulan valizlerle basın toplantısı yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çok konuşulan valizlerle basın toplantısı yaptı.

Ekren İmamoğlu'nun otele girerken korumalarının ellerinde görünen valizler çeşitli spekülasyonlara neden olmuş, valizlerin içeriğinde ne olduğuna dair farklı iddialar ortaya atılmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bugün o valizlerle basın toplantısına çıktı.

Özgür Çelik, basın toplantısında valizlerin içinde sinyal kesici olduğunu açıkladı.

"Ekrem İmamoğlu neden sinyal kesici kullanıyor?"

"Ekrem İmamoğlu neden sinyal kesici kullanıyor?"

Özgür Çelik yaptığı açıklamada, “Bu valizlerin içerisinde gördüğünüz gibi sinyal kesiciler var. Bu sinyal kesiciler 20-25 kilo o nedenle de bavulla taşınıyor.' dedi.

Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun özel koruma kararı olduğunu söyleyerek, kendisine dört de polis tahsis edildiğini söyledi. Çelik, 'Kamuoyu hatırlayacaktır, bir terör örgütünün İmamoğlu'na bir suikast girişiminde bulunduğunu görmedik mi?' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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