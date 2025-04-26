Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun Otel Görüntülerindeki Valizleri Açtı

Özgür Çelik yaptığı açıklamada, “Bu valizlerin içerisinde gördüğünüz gibi sinyal kesiciler var. Bu sinyal kesiciler 20-25 kilo o nedenle de bavulla taşınıyor.' dedi.

Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun özel koruma kararı olduğunu söyleyerek, kendisine dört de polis tahsis edildiğini söyledi. Çelik, 'Kamuoyu hatırlayacaktır, bir terör örgütünün İmamoğlu'na bir suikast girişiminde bulunduğunu görmedik mi?' dedi.