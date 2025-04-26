Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun Otel Görüntülerindeki Valizleri Açtı
İBB operasyonlarıyla ilgili Ekrem İmamoğlu'nun bir otele girerken çekilen görüntülerde valizler dikkat çekmişti. Valizlerin içinde ne olduğuna dair kamuoyunda spekülasyonlar oluşurke, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında o valizlerde neler olduğunu açıkladı. Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun özel koruma kararı olduğunu söyleyerek valizleri açtı.
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Ekrem İmamoğlu'nun bir otele girerken ve çıkarken yayınlanan görüntülerinde korumalarının ellerinde valizler olduğu görülmüştü.
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çok konuşulan valizlerle basın toplantısı yaptı.
Özgür Çelik, basın toplantısında valizlerin içinde sinyal kesici olduğunu açıkladı.
"Ekrem İmamoğlu neden sinyal kesici kullanıyor?"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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