Hesap Yüksek Gelince Sakinleşmek İçin Dinlenecek Şarkılar

Hesap ne kadar yüksek olursa olsun, müzik her zaman kurtarıcıdır! Adisyona bakıp iç çektiren, ne yedik de böyle oldu dedirten, hesabı kim ödeyecek dedirten meblağları unutturup sizleri sakinleştirecek şarkılardan bir liste hazırlamak istedik. Sesi açın ve keyfinize bakın!