Hesap Yüksek Gelince Sakinleşmek İçin Dinlenecek Şarkılar
Hesap ne kadar yüksek olursa olsun, müzik her zaman kurtarıcıdır! Adisyona bakıp iç çektiren, ne yedik de böyle oldu dedirten, hesabı kim ödeyecek dedirten meblağları unutturup sizleri sakinleştirecek şarkılardan bir liste hazırlamak istedik. Sesi açın ve keyfinize bakın!
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1. Pinhani - Dön Bak Dünyaya
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2. Adamlar - Acının İlacı
3. MFÖ - Diday Diday Day
4. Ceza - Neyim Var ki ft. Sagopa Kajmer
5. Müslüm Gürses - Hangimiz Sevmedik
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6. Oğuzhan Koç - Gül ki Sevgilim
7. Mustafa Sandal - Gel Bana
8. Göksel - Baksana Talihe
9. Zeynep Bastık & Anıl Piyancı - Bırakman Doğru Mu
10. Dedublüman - Sen Bilmezsin
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