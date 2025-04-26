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Hesap Yüksek Gelince Sakinleşmek İçin Dinlenecek Şarkılar

etiket Hesap Yüksek Gelince Sakinleşmek İçin Dinlenecek Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
26.04.2025 - 23:46

Hesap ne kadar yüksek olursa olsun, müzik her zaman kurtarıcıdır! Adisyona bakıp iç çektiren, ne yedik de böyle oldu dedirten, hesabı kim ödeyecek dedirten meblağları unutturup sizleri sakinleştirecek şarkılardan bir liste hazırlamak istedik. Sesi açın ve keyfinize bakın!

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1. Pinhani - Dön Bak Dünyaya

2. Adamlar - Acının İlacı

3. MFÖ - Diday Diday Day

4. Ceza - Neyim Var ki ft. Sagopa Kajmer

5. Müslüm Gürses - Hangimiz Sevmedik

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6. Oğuzhan Koç - Gül ki Sevgilim

7. Mustafa Sandal - Gel Bana

8. Göksel - Baksana Talihe

9. Zeynep Bastık & Anıl Piyancı - Bırakman Doğru Mu

10. Dedublüman - Sen Bilmezsin

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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