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Yorum Yağdı: Sihirli Annem'in Yeni Taci'sini Beğenemedik!

Yorum Yağdı: Sihirli Annem'in Yeni Taci'sini Beğenemedik!

yerli dizi film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.04.2025 - 09:46

Sihirli Annem dizisi, film olarak enfes bir geri dönüşe hazırlanıyor. Çekimleri sona eren film için geri sayım başlarken hem dizi hem filmde Betüş'ü canlandıran İnci Türkay'dan gelen paylaşım hepimizi şaşırttı. Şaşırma sebebimiz ise Dudu'nun eşi Taci'yi canlandıran köpeğin değişimi oldu. Yeni Taci için seçilen köpeğe gözümüz bir türlü alışmazken seyirciden yorumlar gecikmedi.

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2003-2005 yılları arasına damga vuran Sihirli Annem, yıllar sonra geri dönüyor!

2003-2005 yılları arasına damga vuran Sihirli Annem, yıllar sonra geri dönüyor!

Dizi yıllar içinde yeniden çekilse de Sihirli Annem'e bir türlü doyamamıştık. Çocukluğumuzun konfor alanı dizilerinden Sihirli Annem'in tekrarları izlemek için hala ilk tercih ettiğimiz dizilerden olurken Sihirli Annem'in filminin çekildiği müjdesi verilmişti.

Aynı kadronun yıllar sonra bir araya geldiği Sihirli Annem'in çekimleri geçtiğimiz gün tamamlanırken hem dizi hem filmde Betüş'ü canlandıran İnci Türkay'dan Taci'yle video geldi.

Filmdeki Taci'yi canlandırmak için seçilen köpeği eski Taci'ye bir türlü benzetemedik!

Filmdeki Taci'yi canlandırmak için seçilen köpeği eski Taci'ye bir türlü benzetemedik!

20 yılın ardından yeniden bir araya gelen kadroda Taci'yi canlandırmak için yeni bir köpek seçilse de bu köpeğin bizim yıllardır izlediğimiz Taci'yle uzaktan yakından alakası olmaması seyirciyi ayaklandırdı. 

X kullanıcıları Taci'nin değişimini goygoy malzemesi yapmaktan geri duramadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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