Yorum Yağdı: Sihirli Annem'in Yeni Taci'sini Beğenemedik!
Sihirli Annem dizisi, film olarak enfes bir geri dönüşe hazırlanıyor. Çekimleri sona eren film için geri sayım başlarken hem dizi hem filmde Betüş'ü canlandıran İnci Türkay'dan gelen paylaşım hepimizi şaşırttı. Şaşırma sebebimiz ise Dudu'nun eşi Taci'yi canlandıran köpeğin değişimi oldu. Yeni Taci için seçilen köpeğe gözümüz bir türlü alışmazken seyirciden yorumlar gecikmedi.
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2003-2005 yılları arasına damga vuran Sihirli Annem, yıllar sonra geri dönüyor!
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Filmdeki Taci'yi canlandırmak için seçilen köpeği eski Taci'ye bir türlü benzetemedik!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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