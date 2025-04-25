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Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. Sezonunu Duyurdu

Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. Sezonunu Duyurdu

Serenay Sarıkaya Netflix Kimler Geldi Kimler Geçti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.04.2025 - 19:20

Netflix yapımı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin 2. sezonu için ilk duyuru sonunda geldi. Netflix, yayınladığı fragmanla yayın tarihini 15 Mayıs olarak açıkladı. Dizinin başrolü Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Kimler Geldi Kimler Geçti için upuzun bir paylaşım yaptı.

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Netflix'in sevilen yerli yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti'yi muhakkak izlemişsinizdir.

Netflix'in sevilen yerli yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti'yi muhakkak izlemişsinizdir.

Geçtiğimiz mayıs ayında Netflix'te yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti, Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum, Hakan Kurtaş'ın yer aldığı kadrosuyla adeta göz doldurmuş ve yoğun ilgi görmüştü. 2. sezon onayı alan dizinin yeni bölümlerinin ne zaman geleceği merak konusu olurken Netflix'ten bomba hamle geldi ve yeni sezonun 15 Mayıs günü geleceğini yayınladığı fragmanla duyurdu.

Bir paylaşım da Serenay Sarıkaya'dan geldi!

Bir paylaşım da Serenay Sarıkaya'dan geldi!

Dizinin başrolü Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezon fragmanını upuzun bir yazıyla paylaştı.

'Bu anın gelmesini epeydir bekliyordum. İçim içime sığmıyordu. İşimiz çok ama çok güzel diye ağzım kulaklarımda dolaşıyor, yayınlanması için gün sayıyordum. Gelsin ki sadece işini severek yapan birbirinden şahane insanların ortaya çıkardığı şeylerin ne kadar güzel ve kuvvetli olabileceği hatırlansın. Emek, azim, çalışkanlık, özveri olmadan öylesine, kalıcı ve ya gerçek hiçbir başarı olamayacağı hatırlansın. Gelsin ki yüzümüzü güldürsün. İyi gelsin. Oh be diyelim…

Sonra her şey anlamını ve gerçekliğini yitirdi. Normal gündelik hayat diye bir şey kalmadı.

Her gün herkes bunca kalp kırıklığı, umutsuzluk ve üzüntüyle baş etmeye çalışırken ben de herkes gibi kendimi herkese ve her şeye çok yabancı hissediyorum. Kendimi yabancı hissetmediğim tek yer işim. Bana şu sıralar bir nebze iyi hissettiren tek şey de işim. O yüzden hatırlamak istiyorum. Birbirinden harika oyuncu arkadaşlarım ve ekip arkadaşlarımla beraber ortaya çıkardığımız şeyin ne kadar güzel olduğunu, hepsini ne kadar çok sevdiğimi, kendimi en son güvende ve mutlu hissettiğim yerin bu set olduğunu, ne kadar şanslı olduğumu hatırlamak istiyorum. Emeği geçen herkese sete çıkmadan önce, sette, çekim bitiminden yayına hazır edinceye kadar herkese bunu mümkün kıldığı için teşekkür ederim. İyi ki varsınız.💖🌸'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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