Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. Sezonunu Duyurdu
Netflix yapımı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin 2. sezonu için ilk duyuru sonunda geldi. Netflix, yayınladığı fragmanla yayın tarihini 15 Mayıs olarak açıkladı. Dizinin başrolü Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Kimler Geldi Kimler Geçti için upuzun bir paylaşım yaptı.
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Netflix'in sevilen yerli yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti'yi muhakkak izlemişsinizdir.
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Bir paylaşım da Serenay Sarıkaya'dan geldi!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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