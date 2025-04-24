onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Belediye Başkanlığı Soru İşaretiydi: Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. Çekimlerini Mesai Sonrasına Sarkıttı!

Belediye Başkanlığı Soru İşaretiydi: Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. Çekimlerini Mesai Sonrasına Sarkıttı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
24.04.2025 - 22:57

Türk televizyonlarının efsane karakterlerinden biri olan Behzat Ç., geri dönüyor ve bu kez izleyicilerini daha da şaşırtacak bir şekilde! Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi ile ilgili başkanlık detayı merak uyandırmıştı. Dizinin çekimleri ile ilgili yeni bir detay gün yüzüne çıktı.

Kaynak: https://www.mynet.com/magazin/onun-sa...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Behzat Ç. geri dönüyor müjdesini daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Behzat Ç. geri dönüyor müjdesini daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Yeni sezonuyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Behzat Ç.'de olasılıklar oldukça fazla çünkü Savcı Esra karakteriyle tanınan Canan Ergüder dönüyor. Yeni sezon bizi hem çok heyecanlandıracak hem de eski tadı bulabildik mi, diye düşündürecek belli ki.

Çekimler başladı, Beşikçioğlu'nun başkanlığı soru işaretleri yaratmıştı.

Çekimler başladı, Beşikçioğlu'nun başkanlığı soru işaretleri yaratmıştı.

Beşikçioğlu'nun belediye başkanı seçilmeden önce diziyle anlaşma sağladığı sahneleri 'Neler olacak?' sorusunu gündeme getirmişti. Öğrenilen bilgilere göre, Beşikçioğlu'nun sahnelerinin büyük bir kısmı mesai saatleri dışında çekildi.

Dizinin yeni sezonu büyük ses getirdi.

Dizinin yeni sezonu büyük ses getirdi.

'Amirim sete çıktı!' açıklamasıyla duyurulan yeni sezonun ardından gözler ilk bölüm tarihinde. Sevenlerinden şimdiden diziye onlarca yorum geliyor. Hayranların sabırsızlıkla beklediği bu sezon, çok konuşulacak gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın