Belediye Başkanlığı Soru İşaretiydi: Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. Çekimlerini Mesai Sonrasına Sarkıttı!
Kaynak: https://www.mynet.com/magazin/onun-sa...
Türk televizyonlarının efsane karakterlerinden biri olan Behzat Ç., geri dönüyor ve bu kez izleyicilerini daha da şaşırtacak bir şekilde! Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi ile ilgili başkanlık detayı merak uyandırmıştı. Dizinin çekimleri ile ilgili yeni bir detay gün yüzüne çıktı.
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Behzat Ç. geri dönüyor müjdesini daha önce sizlerle paylaşmıştık.
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Çekimler başladı, Beşikçioğlu'nun başkanlığı soru işaretleri yaratmıştı.
Dizinin yeni sezonu büyük ses getirdi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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