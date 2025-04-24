Belediye Başkanlığı Soru İşaretiydi: Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. Çekimlerini Mesai Sonrasına Sarkıttı!

Türk televizyonlarının efsane karakterlerinden biri olan Behzat Ç., geri dönüyor ve bu kez izleyicilerini daha da şaşırtacak bir şekilde! Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi ile ilgili başkanlık detayı merak uyandırmıştı. Dizinin çekimleri ile ilgili yeni bir detay gün yüzüne çıktı.