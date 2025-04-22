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Hande Erçel ve Metin Akdülger'in Yeni Filminden İlk Partner Fotoğrafı Geldi!

Hande Erçel ve Metin Akdülger'in Yeni Filminden İlk Partner Fotoğrafı Geldi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.04.2025 - 17:21

Hande Erçel ve Metin Akdülger’in başrollerini paylaştığı “İki Dünya Bir Dilek”in çekimleri başladı. Erçel, film için imaj değişikliğine gitmişti. Saçlarını kısacık kestiren güzel oyuncu partneri ile ilk kez buluştu. Setten ilk partner fotoğrafı da geldi. Sizce yakışmışlar mı? Gelin birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
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Hande Erçel ve Metin Akdülger aynı projede buluştu.

Hande Erçel ve Metin Akdülger aynı projede buluştu.

Başarılı oyunculuklarıyla dikkat çeken Erçel ve Akdülger’e filmde Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Didem İnselel, Erdal Bilingen, İpek Erdem ve daha birçok deneyimli isim eşlik ediyor. Senaryosunu Elçin Muslu’nun kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Ketche oturuyor.

Filmden ilk partner fotoğrafı geldi.

Filmden ilk partner fotoğrafı geldi.

Filmden gelen ilk kamera arkası görüntüleri, projeyi merakla bekleyen izleyicilerle buluştu. Böylece Erçel ve Akdülger'i de ilk kez yan yana görmüş olduk.

İşte o pozları... Sizce yakışmışlar mı? Yorumlarda buluşalım...

İşte o pozları... Sizce yakışmışlar mı? Yorumlarda buluşalım...

“İki Dünya Bir Dilek” filminin konusu ne?

“İki Dünya Bir Dilek” filminin konusu ne?

“İki Dünya Bir Dilek”, 1998 yılbaşı gecesinde bir hastanede tanışan Bilge ve Can’ın duygusal hikayesini konu alıyor. Çocuk yaşta kurdukları özel bağ, yıllar sonra bambaşka hayatlar yaşamalarına rağmen onları yeniden bir araya getiriyor. Bilge başarılı bir avukat, Can ise önemli bir arkeolojik keşfe imza atmış bir bilim insanıdır. Ancak geçmişin izleri ve kaderin yeni sınavı, bu kez onları çok daha derin bir yolculuğa çıkaracaktır.

Filmin yayın tarihi henüz netleşmedi; yeni gelişmelerin yakında paylaşılması bekleniyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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U Efekent

bunlar da kafayı kuma gömen devekuşu tayfasından. tek bi destek paylaşımı yapmamışlar 19 mart sonrası.

Darkest Darko

Sadece "çiftiyle" haber olan dizi ve filmlerden sıkılmadık mı ya?

d cord

Hande o kadar güzel ki yanına kim gelse sakil durmuyor