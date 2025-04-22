Hande Erçel ve Metin Akdülger'in Yeni Filminden İlk Partner Fotoğrafı Geldi!

“İki Dünya Bir Dilek”, 1998 yılbaşı gecesinde bir hastanede tanışan Bilge ve Can’ın duygusal hikayesini konu alıyor. Çocuk yaşta kurdukları özel bağ, yıllar sonra bambaşka hayatlar yaşamalarına rağmen onları yeniden bir araya getiriyor. Bilge başarılı bir avukat, Can ise önemli bir arkeolojik keşfe imza atmış bir bilim insanıdır. Ancak geçmişin izleri ve kaderin yeni sınavı, bu kez onları çok daha derin bir yolculuğa çıkaracaktır.

Filmin yayın tarihi henüz netleşmedi; yeni gelişmelerin yakında paylaşılması bekleniyor.