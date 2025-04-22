Hande Erçel ve Metin Akdülger'in Yeni Filminden İlk Partner Fotoğrafı Geldi!
Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
Hande Erçel ve Metin Akdülger’in başrollerini paylaştığı “İki Dünya Bir Dilek”in çekimleri başladı. Erçel, film için imaj değişikliğine gitmişti. Saçlarını kısacık kestiren güzel oyuncu partneri ile ilk kez buluştu. Setten ilk partner fotoğrafı da geldi. Sizce yakışmışlar mı? Gelin birlikte bakalım...
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Hande Erçel ve Metin Akdülger aynı projede buluştu.
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Filmden ilk partner fotoğrafı geldi.
İşte o pozları... Sizce yakışmışlar mı? Yorumlarda buluşalım...
“İki Dünya Bir Dilek” filminin konusu ne?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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bunlar da kafayı kuma gömen devekuşu tayfasından. tek bi destek paylaşımı yapmamışlar 19 mart sonrası.
Sadece "çiftiyle" haber olan dizi ve filmlerden sıkılmadık mı ya?
Hande o kadar güzel ki yanına kim gelse sakil durmuyor