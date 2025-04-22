Geçtiğimiz Günlerde Baba Olan Kaan Yıldırım'ın Yeni Dizisi Belli Oldu!

Geçtiğimiz günlerde Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Fikret Hakan ismini verdikleri bir oğulları oldu. Yıldırım babalık heyecanının ardından yeni bir diziye dahil oldu. Esra Bilgiç ve Uğur Yücel'le oynayacak olan Yıldırım'ı rolü ve dizisi merak konusu oldu.