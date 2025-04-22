onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Geçtiğimiz Günlerde Baba Olan Kaan Yıldırım'ın Yeni Dizisi Belli Oldu!

Geçtiğimiz Günlerde Baba Olan Kaan Yıldırım'ın Yeni Dizisi Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.04.2025 - 10:29

Geçtiğimiz günlerde Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Fikret Hakan ismini verdikleri bir oğulları oldu. Yıldırım babalık heyecanının ardından yeni bir diziye dahil oldu. Esra Bilgiç ve Uğur Yücel'le oynayacak olan Yıldırım'ı rolü ve dizisi merak konusu oldu.

Kaynak: https://www.dizidoktoru.com/dizi/kaan...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz bebeklerini kucaklarına aldı.

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz bebeklerini kucaklarına aldı.

Sabah'ın haberine göre, başarılı oyuncu Pınar Deniz'in bebeğine bakabilmek için bir süreliğine setlere ara vereceği öğrenilmişti. Ancak çiçeği burnunda baba Kaan Yıldırım ekranlara geri dönüyor.

Kaan Yıldırım, Esra Bilgiç ve Uğur Yücel'le birlikte oynayacak.

Kaan Yıldırım, Esra Bilgiç ve Uğur Yücel'le birlikte oynayacak.

Uğur Yücel’in başrolünde olduğu Maestro dizisinin güçlü oyuncu kadrosuna Kaan Yıldırım dahil oldu. Yıldırım'ın rolü ile ilgili henüz bilgi verilmedi. dizinin çekimleri Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşecek.

Dizinin kadrosu yıldızlar geçiti.

Dizinin kadrosu yıldızlar geçiti.

Onur Seyit Yaran, Esra Bilgiç, Deniz Işın, Hamza Yazıcı’nın da kadroya dahil olduğu Maestro dizisine son olarak Büşra Pekin, Suzan Kardeş, Murat Kılıç, Şenay Gürler ve Mert Yavuzcan katılmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın