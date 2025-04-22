Geçtiğimiz Günlerde Baba Olan Kaan Yıldırım'ın Yeni Dizisi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.dizidoktoru.com/dizi/kaan...
Geçtiğimiz günlerde Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Fikret Hakan ismini verdikleri bir oğulları oldu. Yıldırım babalık heyecanının ardından yeni bir diziye dahil oldu. Esra Bilgiç ve Uğur Yücel'le oynayacak olan Yıldırım'ı rolü ve dizisi merak konusu oldu.
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Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz bebeklerini kucaklarına aldı.
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Kaan Yıldırım, Esra Bilgiç ve Uğur Yücel'le birlikte oynayacak.
Dizinin kadrosu yıldızlar geçiti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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