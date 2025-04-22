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Kızılcık Şerbeti'nde Annesi Ölünce Yerleri Gökleri Yıkan Ceren Karakoç'un Oyunculuğu Tartışma Yarattı

Kızılcık Şerbeti'nde Annesi Ölünce Yerleri Gökleri Yıkan Ceren Karakoç'un Oyunculuğu Tartışma Yarattı

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.04.2025 - 10:12

Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde Sibel Taşçıoğlu diziye veda etti. Diziden vefat ederek ayrılan oyuncunun ardından ekip soluksuz izlediğimiz bir bölüm yayınladı. Pembe'nin ölümünün ardından en çok Mustafa'nın delirmesi ve Nursema konuşuldu. Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç'un ölüm sahnesindeki oyunculuğu ise tartışma yarattı.

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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü hafızalarımızdan silinmiyor.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü hafızalarımızdan silinmiyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Pembe öldü. Pembe'nin cenazesinde Nursema'nın annesinden ardından yaktığı ağıtlar, geçirdiği sinir krizleri ve ağlama sahneleri çok konuşuldu.

Sosyal medya ikiye bölündü.

Sosyal medya ikiye bölündü.

Dizinin son bölümünde en çok konuşulanlardan biri olan Ceren Karakoç'un oyunculuğuydu. X'te, eski adıyla Twitter'da bir tartışma başladı. Bir kullanıcı Nursema'nın ağıt yaktığı sahneyi alıntılayarak 'Ben Nursema'nın oyunculuğunu da hiç beğenmedim, Hiç o duyguyu geçiremedi. Annem derken bir yapaylık, olmamışlık var çok çiğ.' diye yazdı.

İşte o paylaşım ve sözü geçen sahne:

Kullanıcının bu yorumuna destek verenler oldu.

Kullanıcının bu yorumuna destek verenler oldu.
twitter.com

Karakoç'un oyunculuğunu beğenmeyenlerden yorumlar geldi.

Karakoç'un oyunculuğunu beğenmeyenlerden yorumlar geldi.
twitter.com
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Fakat tam aksini düşünenler de vardı. Hatta bir kişi bir yaşanmışlıktan örnek vererek Karakoç'un oyunculuğunu takdir bile etti.

Fakat tam aksini düşünenler de vardı. Hatta bir kişi bir yaşanmışlıktan örnek vererek Karakoç'un oyunculuğunu takdir bile etti.
twitter.com

İzleyenlerden oyunculuğunun gerçekçi olduğuna dair yorumlar geldi.

İzleyenlerden oyunculuğunun gerçekçi olduğuna dair yorumlar geldi.
twitter.com

Mesele tartışma konusu oldu.

Mesele tartışma konusu oldu.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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