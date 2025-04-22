Kızılcık Şerbeti'nde Annesi Ölünce Yerleri Gökleri Yıkan Ceren Karakoç'un Oyunculuğu Tartışma Yarattı
Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde Sibel Taşçıoğlu diziye veda etti. Diziden vefat ederek ayrılan oyuncunun ardından ekip soluksuz izlediğimiz bir bölüm yayınladı. Pembe'nin ölümünün ardından en çok Mustafa'nın delirmesi ve Nursema konuşuldu. Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç'un ölüm sahnesindeki oyunculuğu ise tartışma yarattı.
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü hafızalarımızdan silinmiyor.
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Sosyal medya ikiye bölündü.
Kullanıcının bu yorumuna destek verenler oldu.
Karakoç'un oyunculuğunu beğenmeyenlerden yorumlar geldi.
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Fakat tam aksini düşünenler de vardı. Hatta bir kişi bir yaşanmışlıktan örnek vererek Karakoç'un oyunculuğunu takdir bile etti.
İzleyenlerden oyunculuğunun gerçekçi olduğuna dair yorumlar geldi.
Mesele tartışma konusu oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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