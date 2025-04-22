Kızılcık Şerbeti'nde Annesi Ölünce Yerleri Gökleri Yıkan Ceren Karakoç'un Oyunculuğu Tartışma Yarattı

Dizinin son bölümünde en çok konuşulanlardan biri olan Ceren Karakoç'un oyunculuğuydu. X'te, eski adıyla Twitter'da bir tartışma başladı. Bir kullanıcı Nursema'nın ağıt yaktığı sahneyi alıntılayarak 'Ben Nursema'nın oyunculuğunu da hiç beğenmedim, Hiç o duyguyu geçiremedi. Annem derken bir yapaylık, olmamışlık var çok çiğ.' diye yazdı.