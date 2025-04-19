Güzel Oyuncu Esra Bilgiç'in Yeni Adresi Belli Oldu: Heyecanla Beklenen Diziye Girdi!
Gülcan Tarımoğlu'nun özel haberine göre, Esra Bilgiç heyecanla beklenen yeni dizinin efsane kadrosuna dahil oldu. Dijital platformlardan birinde yayınlanması beklenen dizi, büyük merak uyandırmıştı. Kadronun giderek şekillenmesi heyecanı ikiye katladı.
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Onu Halime Hatun karakteriyle tanımıştık.
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Efsane dizinin kadrosuna girdi.
Rolü henüz belli değil.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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