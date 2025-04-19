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Güzel Oyuncu Esra Bilgiç'in Yeni Adresi Belli Oldu: Heyecanla Beklenen Diziye Girdi!

Güzel Oyuncu Esra Bilgiç'in Yeni Adresi Belli Oldu: Heyecanla Beklenen Diziye Girdi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.04.2025 - 09:28

Gülcan Tarımoğlu'nun özel haberine göre, Esra Bilgiç heyecanla beklenen yeni dizinin efsane kadrosuna dahil oldu. Dijital platformlardan birinde yayınlanması beklenen dizi, büyük merak uyandırmıştı. Kadronun giderek şekillenmesi heyecanı ikiye katladı.

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Onu Halime Hatun karakteriyle tanımıştık.

Onu Halime Hatun karakteriyle tanımıştık.

'Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Esra Bilgiç, ardından 'Ramo', 'Kanunsuz Topraklar' ve son olarak 'Zamanın Kapıları' gibi projelerde dikkat çekmişti. Şu sıralar müzisyen Faruk Sabancı ile yaşadığı aşkla da magazin gündeminde olan oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

Efsane dizinin kadrosuna girdi.

Efsane dizinin kadrosuna girdi.

Başarılı oyuncu Esra Bilgiç, yeni projesiyle yeniden gündemde. Hem özel hayatıyla hem de kariyer adımlarıyla sık sık adından söz ettiren Bilgiç, Gülcan Tarımoğlu'nun özel haberine göre Uğur Yücel'in başrolünde yer aldığı dijitalde yayınlanacak “Maestro” dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Rolü henüz belli değil.

Rolü henüz belli değil.

“Maestro” dizisinin yönetmenliğini Deniz Yorulmazer üstlenecek. Mayıs sonunda sete çıkması planlanan yapımın çekimleri İstanbul’da gerçekleşecek. Oyuncu kadrosunun şekillenmeye devam ettiği dizide, Esra Bilgiç’in nasıl bir rolle karşımıza çıkacağı ise şimdiden merak konusu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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