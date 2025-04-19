Güzel Oyuncu Esra Bilgiç'in Yeni Adresi Belli Oldu: Heyecanla Beklenen Diziye Girdi!

'Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Esra Bilgiç, ardından 'Ramo', 'Kanunsuz Topraklar' ve son olarak 'Zamanın Kapıları' gibi projelerde dikkat çekmişti. Şu sıralar müzisyen Faruk Sabancı ile yaşadığı aşkla da magazin gündeminde olan oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.