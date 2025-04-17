Yılların Pidecisi Fenomen Oldu: Tolga Çevik'in Yeni Komedi Filminden İlk Fragman Yayında!
Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ın başrollerinde oynadığı yeni komedi filmi 'Kalender Pide'den ilk fragman geldi. Yayın tarihi de belli olan film ile ilgili tüm detaylar içeriğimizde...
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"Kalender Pide" pek yakında yayında olacak!
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Fragman çok eğlenceli görünüyor.
Filmin afişini de buradan görebilirsiniz. Siz izleyenlerden olacak mısınız? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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