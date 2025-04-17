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Yılların Pidecisi Fenomen Oldu: Tolga Çevik'in Yeni Komedi Filminden İlk Fragman Yayında!

Yılların Pidecisi Fenomen Oldu: Tolga Çevik'in Yeni Komedi Filminden İlk Fragman Yayında!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.04.2025 - 23:11

Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ın başrollerinde oynadığı yeni komedi filmi 'Kalender Pide'den ilk fragman geldi. Yayın tarihi de belli olan film ile ilgili tüm detaylar içeriğimizde...

Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
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"Kalender Pide" pek yakında yayında olacak!

"Kalender Pide" pek yakında yayında olacak!

Disney+’ta 2 Mayıs’ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Kalender Pide, iç ısıtan atmosferi, komik diyalogları ve güçlü kadrosuyla bu baharın en eğlenceli yerli komedi filmlerinden biri olmaya aday. 

Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ı ilk kez aynı projede buluşturan film, restoranını kaybetmek üzere olan Kalender’in, hiç tanımadığı Öcü ile yollarının kesişmesiyle gelişen bol sürprizli olayları konu alıyor.

Fragman çok eğlenceli görünüyor.

Fragman çok eğlenceli görünüyor.

İzleyeni mahalle ruhunun tam ortasına ışınlayan fragmanda, Kalender ile Öcü’nün renkli kişilikleri ve başlarına gelen birbirinden absürt olaylar hem kahkaha vadediyor hem de samimi bir dostluk hikayesinin ipuçlarını veriyor. İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı senaryo, günümüz ekonomik zorluklarını esprili bir dille aktarırken Esra Ruşan, Almila Ada, Mustafa Kırantepe ve Gafur Uzuner gibi isimler de filme ayrı bir renk katıyor.

İşte o fragman:

Filmin afişini de buradan görebilirsiniz. Siz izleyenlerden olacak mısınız? Yorumlarda buluşalım...

Filmin afişini de buradan görebilirsiniz. Siz izleyenlerden olacak mısınız? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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