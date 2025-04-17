Yılların Pidecisi Fenomen Oldu: Tolga Çevik'in Yeni Komedi Filminden İlk Fragman Yayında!

İzleyeni mahalle ruhunun tam ortasına ışınlayan fragmanda, Kalender ile Öcü’nün renkli kişilikleri ve başlarına gelen birbirinden absürt olaylar hem kahkaha vadediyor hem de samimi bir dostluk hikayesinin ipuçlarını veriyor. İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı senaryo, günümüz ekonomik zorluklarını esprili bir dille aktarırken Esra Ruşan, Almila Ada, Mustafa Kırantepe ve Gafur Uzuner gibi isimler de filme ayrı bir renk katıyor.