Rus Psikolog Yalı Çapkını'nı Paylaşarak Türk Dizilerini Eleştirdi: "İnsanları Yozlaştırıyor!"

Sosyolog ve psikolog kimliğiyle tanınan bir Rus akademisyen, özellikle son yıllarda popülerleşen Türk yapımlarının 'sürekli dedikodu, saldırganlık, acımasızlık ve aldatma' temaları işleyerek toplumlara zarar verdiğini savundu. Uzmana göre, bu diziler yalnızca yerel izleyiciyi değil, uluslararası izleyiciyi de olumsuz etkiliyor.

Psikoloğun paylaşımında Yalı Çapkını görsellerinin yer alması ayrıca dikkat çekti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...