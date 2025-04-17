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Rus Psikolog Yalı Çapkını'nı Paylaşarak Türk Dizilerini Eleştirdi: "İnsanları Yozlaştırıyor!"

Rus Psikolog Yalı Çapkını'nı Paylaşarak Türk Dizilerini Eleştirdi: "İnsanları Yozlaştırıyor!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.04.2025 - 18:07

Dizilerle ilgili eleştiriler tükenmek bilmiyor. Bu kez de Rus psikolog Raushan Birmagambetova'dan bir açıklama geldi. Sert sözlerle Türk dizilerini eleştiren psikolog 'Sürekli dedikodu, saldırganlık, acımasızlık ve aldatma konularını işleyen Türk dizileri insanları yozlaştırıyor.' dedi.Videoyu buradan izleyebilirsiniz.

Kaynak: https://x.com/azadpenaber/status/1910...
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İşte o video 👇🏻

Türk dizileriyle ilgili bir açıklama da Rusya’dan geldi.

Türk dizileriyle ilgili bir açıklama da Rusya’dan geldi.

Sosyolog ve psikolog kimliğiyle tanınan bir Rus akademisyen, özellikle son yıllarda popülerleşen Türk yapımlarının 'sürekli dedikodu, saldırganlık, acımasızlık ve aldatma' temaları işleyerek toplumlara zarar verdiğini savundu. Uzmana göre, bu diziler yalnızca yerel izleyiciyi değil, uluslararası izleyiciyi de olumsuz etkiliyor. 

Psikoloğun paylaşımında Yalı Çapkını görsellerinin yer alması ayrıca dikkat çekti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Azerbaycan uçağını vurduktan sonra denize yönlendiren Rusya, kaç tane Türk dizisi izleyip yozlaşmıştır bacım?!