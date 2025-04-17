Rus Psikolog Yalı Çapkını'nı Paylaşarak Türk Dizilerini Eleştirdi: "İnsanları Yozlaştırıyor!"
Kaynak: https://x.com/azadpenaber/status/1910...
Dizilerle ilgili eleştiriler tükenmek bilmiyor. Bu kez de Rus psikolog Raushan Birmagambetova'dan bir açıklama geldi. Sert sözlerle Türk dizilerini eleştiren psikolog 'Sürekli dedikodu, saldırganlık, acımasızlık ve aldatma konularını işleyen Türk dizileri insanları yozlaştırıyor.' dedi.Videoyu buradan izleyebilirsiniz.
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Türk dizileriyle ilgili bir açıklama da Rusya’dan geldi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Azerbaycan uçağını vurduktan sonra denize yönlendiren Rusya, kaç tane Türk dizisi izleyip yozlaşmıştır bacım?!