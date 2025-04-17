Yapımcı Faruk Turgut'tan Kızıl Goncalar'ın Finali ile İlgili Dikkat Çeken Açıklama: "Bitmesine Seviniyorum!"
Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi finale yaklaştı. Yapımcılığını üstlendiği 'Kızıl Goncalar' dizisinin finaliyle ilgili konuşan Faruk Turgut, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Dizinin bitmesinden memnun olduğunu belirten Turgut'un açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Bu sözleriyle dizinin perde arkasındaki yıpratıcı yönlerine işaret eden yapımcı, projenin sona ermesini bir rahatlama olarak gördüğünü ifade etti.
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Kızıl Goncalar'a veda ediyoruz.
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Son zamanların en çok tartışılan projesiydi.
Dizinin finali yaklaşırken yapımcısından "Bitmesine seviniyorum." açıklaması geldi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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