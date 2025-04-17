Yapımcı Faruk Turgut'tan Kızıl Goncalar'ın Finali ile İlgili Dikkat Çeken Açıklama: "Bitmesine Seviniyorum!"

Kızıl Goncalar'ın yanı sıra Kızılcık Şerbeti'nin de yapımcısı olan Faruk Turgut 'Ekopolitik' YouTube kanalına verdiği röportajda 'İlk sezonki bölümler olağanüstü efsane bölümler. İkinci sezon iş biraz farklı bir boyuta geldi.' dedi. Diğer yandan 'Çok yorulduk. Tanıtımda bir sahne gündem oluyor. Daha sonunu görmeden sosyal medyada linç başlıyor. Sonunda ben de yoruldum. Herkese açıklama yapmaktan yoruldum. Açıkça şunu söyleyim, dizi bitiyor diye seviniyorum. Yapımcı olarak bir dizinin bitişinden memnun olmak çok acı bir şey.' dedi.

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