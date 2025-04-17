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Yapımcı Faruk Turgut'tan Kızıl Goncalar'ın Finali ile İlgili Dikkat Çeken Açıklama: "Bitmesine Seviniyorum!"

Yapımcı Faruk Turgut'tan Kızıl Goncalar'ın Finali ile İlgili Dikkat Çeken Açıklama: "Bitmesine Seviniyorum!"

Kızıl Goncalar
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.04.2025 - 17:05

Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi finale yaklaştı. Yapımcılığını üstlendiği 'Kızıl Goncalar' dizisinin finaliyle ilgili konuşan Faruk Turgut, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Dizinin bitmesinden memnun olduğunu belirten Turgut'un açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Bu sözleriyle dizinin perde arkasındaki yıpratıcı yönlerine işaret eden yapımcı, projenin sona ermesini bir rahatlama olarak gördüğünü ifade etti.

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Kızıl Goncalar'a veda ediyoruz.

Kızıl Goncalar'a veda ediyoruz.

Ekranların farklı hikayesi ve efsane kadrosuyla çok sevilen dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar'da sona yaklaştık. 28 Nisan’da ekranlara veda edecek olan dizinin son bölümleri de çekildi. Ekip sette kestikleri pasta ile aralarında vedalaştılar.

Son zamanların en çok tartışılan projesiydi.

Son zamanların en çok tartışılan projesiydi.

Kızıl Goncalar işlediği konu nedeniyle ilk yayınlandığı günden bu yana gözleri üzerine çevirdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından ceza alan, sosyal medyada tartışmalara neden olan ve eleştirilerin yanında birçok ödüle de layık görülen proje oldukça dikkat çekti.

Konusu gereği seküler ve muhafazakar kesimi karşı karşıya getiren dizi üzerine incelemeler bile yapıldı.

Dizinin finali yaklaşırken yapımcısından "Bitmesine seviniyorum." açıklaması geldi.

Dizinin finali yaklaşırken yapımcısından "Bitmesine seviniyorum." açıklaması geldi.

Kızıl Goncalar'ın yanı sıra Kızılcık Şerbeti'nin de yapımcısı olan Faruk Turgut 'Ekopolitik' YouTube kanalına verdiği röportajda 'İlk sezonki bölümler olağanüstü efsane bölümler. İkinci sezon iş biraz farklı bir boyuta geldi.' dedi. Diğer yandan 'Çok yorulduk. Tanıtımda bir sahne gündem oluyor. Daha sonunu görmeden sosyal medyada linç başlıyor. Sonunda ben de yoruldum. Herkese açıklama yapmaktan yoruldum. Açıkça şunu söyleyim, dizi bitiyor diye seviniyorum. Yapımcı olarak bir dizinin bitişinden memnun olmak çok acı bir şey.' dedi.

Yayının tamamını buradan izleyebilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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