Esra Erol’un İşlemeyi Bıraktığı 17 Çocuklu Kadının Olayını Zahide Yetiş Aldı!
Esra Erol’un İşlemeyi Bıraktığı 17 Çocuklu Kadının Olayını Zahide Yetiş Aldı!
Geçtiğimiz aylarda babası Hüseyin Keskin'in çocukluktan bu yana kendisine ve kardeşlerine işkence ettiğini söyleyen 26 yaşındaki Vefa Keskin, Esra Erol'a başvurmuştu. Esra Erol canlı yayınlarla konu ile ilgili savcılığın harekete geçmesini sağladı. Ancak bir süre sonra her ne olduysa konuyu işlemeyi bıraktı. Keskin soluğu başka bir programda aldı. Zahide Yetiş'in programında aile içinde yaşanan kan donduran olaylar yeniden ekrana getirildi.
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Esra Erol'un programında gündeme gelen korkunç olay kan dondurdu.
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Erol, bu olayı işlemeyi bırakmıştı.
Program değiştirdiler: Esra Erol'dan sonra Zahide Yetiş'in canlı yayınına çıktılar.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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