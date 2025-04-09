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Esra Erol’un İşlemeyi Bıraktığı 17 Çocuklu Kadının Olayını Zahide Yetiş Aldı!

Esra Erol’un İşlemeyi Bıraktığı 17 Çocuklu Kadının Olayını Zahide Yetiş Aldı!

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
09.04.2025 - 18:26 Son Güncelleme: 09.04.2025 - 18:28

Geçtiğimiz aylarda babası Hüseyin Keskin'in çocukluktan bu yana kendisine ve kardeşlerine işkence ettiğini söyleyen 26 yaşındaki Vefa Keskin, Esra Erol'a başvurmuştu. Esra Erol canlı yayınlarla konu ile ilgili savcılığın harekete geçmesini sağladı. Ancak bir süre sonra her ne olduysa konuyu işlemeyi bıraktı. Keskin soluğu başka bir programda aldı. Zahide Yetiş'in programında aile içinde yaşanan kan donduran olaylar yeniden ekrana getirildi.

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Esra Erol'un programında gündeme gelen korkunç olay kan dondurdu.

Esra Erol'un programında gündeme gelen korkunç olay kan dondurdu.

Esra Erol'da geçtiğimiz aylarda, yıllar önce Müge Anlı'da izlediğimiz Palu ailesi davasına benzer bir olay gündeme geldi. Cennet vaadiyle kandırılan Ceyhan Keskin canı pahasına 17 çocuk doğurdu. Bu çocuklardan birçoğu doğduktan sonra ya da doğarken vefat etti. Ancak 26 yaşındaki oğlu Vefa'nın iddiasına göre doğduktan sonra ölen çocuklar işkenceye maruz kaldıkları için ölüyordu. 

Hatta Ceyhan Keskin ve baba Hüseyin Keskin'in doğan çocuklardan 5'ini cennete gitmesi için öldürerek gömdükleri de iddia edildi. Baba konu ile ilgili Armağan isimli çocuğunu öldürmesi nedeniyle ağır cezadan ceza almıştı. 

Vefa'nın amacı ise babasının diğer öldürülen çocuklarda parmağının olduğunu açığa çıkarmak ve annesinin ihmalini kanıtlayarak aile içerisinde yaşamaya devam eden kardeşlerini bu kötülükten kurtarmaktı.

Erol, bu olayı işlemeyi bırakmıştı.

Erol, bu olayı işlemeyi bırakmıştı.

Yayına bağlanan anne Ceyhan Keskin ve Vefa'nın ağabeyi iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Ceyhan Hanım eşini sevdiği için çocuk doğurduğunu söylemişti. Bu tartışmaların ardından Söke Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. Esra Erol'un yayınlarının ardından Demirçay köyünde gerçekleştirilen kazılarda, yan yana gömülmüş iki bebeğin cesedi adli tıp tarafından incelendi. 

Erol bu raporu geçtiğimiz haftalarda yayında açıkladı. 26 Şubat 2025 tarihli rapora göre, kız bebeğin kafa travması ve çok sayıda kemik kırığı nedeniyle hayatını kaybettiği, erkek bebeğin ise zorla öldürüldüğü tespit edildi.

Program değiştirdiler: Esra Erol'dan sonra Zahide Yetiş'in canlı yayınına çıktılar.

Program değiştirdiler: Esra Erol'dan sonra Zahide Yetiş'in canlı yayınına çıktılar.

Ancak bu rapor ve ortaya çıkan gerçekler Vefa'ya yetmemiş olacak ki aile Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına konuk oldu. Yayında Vefa'nın ağabeyi ve annesi iddialara yanıt verdi. Bu kez yayına bağlanan bir tanık Vefa'nın babasının başka kadınlardan da çocuk yaptığını iddia etti. Aile bunu yalanladı. Vefa, Erol'un muhtemelen olayın adli mercilere taşınmasının ardından bıraktığı olay ile ilgili mücadelesini şimdi de Zahide Yetiş'te veriyor. 

Siz ne düşünüyorsunuz? Esra Erol bu olayı neden bırakmış olabilir? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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