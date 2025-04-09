Esra Erol’un İşlemeyi Bıraktığı 17 Çocuklu Kadının Olayını Zahide Yetiş Aldı!

Esra Erol'da geçtiğimiz aylarda, yıllar önce Müge Anlı'da izlediğimiz Palu ailesi davasına benzer bir olay gündeme geldi. Cennet vaadiyle kandırılan Ceyhan Keskin canı pahasına 17 çocuk doğurdu. Bu çocuklardan birçoğu doğduktan sonra ya da doğarken vefat etti. Ancak 26 yaşındaki oğlu Vefa'nın iddiasına göre doğduktan sonra ölen çocuklar işkenceye maruz kaldıkları için ölüyordu.

Hatta Ceyhan Keskin ve baba Hüseyin Keskin'in doğan çocuklardan 5'ini cennete gitmesi için öldürerek gömdükleri de iddia edildi. Baba konu ile ilgili Armağan isimli çocuğunu öldürmesi nedeniyle ağır cezadan ceza almıştı.

Vefa'nın amacı ise babasının diğer öldürülen çocuklarda parmağının olduğunu açığa çıkarmak ve annesinin ihmalini kanıtlayarak aile içerisinde yaşamaya devam eden kardeşlerini bu kötülükten kurtarmaktı.