"Cennete Gitmek için Çocuklarını Öldürdü!": Esra Erol'daki Sapkın Olay Duyduğumuz Her Şeyi Unutturdu!
"Cennete Gitmek için Çocuklarını Öldürdü!": Esra Erol'daki Sapkın Olay Duyduğumuz Her Şeyi Unutturdu!
Esra Erol'un yayınına yaşadığı korkunç vahşeti açıklamak için gelen Vefa, babası ve annesi ile ilgili anlattıklarıyla duyduğumuz her şeyi unutturdu. Neredeyse her sene bir çocuk doğuran annesinin, cennete gitme vaadiyle çocuk yaptığını açıkladı. O çocukların da cennete gitmesi için babası tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Yaşadığı sapkın olayda babasının kendisini mehdi sandığını söyleyen Vefa, itiraflarıyla hepimizi şoke etti.
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Aydın Söke'de aile içerisinde yaşanan vahşeti anlatmak için Vefa, Esra Erol'a katıldı. Vefa, babasının kendisini mehdi ilan ederek ailesine psikolojik ve fiziksel eziyet ettiğini açıkladı.
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Babasının evdekilerin beynini yıkadığını açıklayan Vefa, annesinin her sene 'cennete gitme vaadiyle' çocuk doğurduğunu söyledi. Babasının hastaneye bile güvenmediğini söyleyen Vefa, annesini evde babasının doğurttuğunu açıkladı.
17 çocuk doğurduğu bilinen anne Ceyhan Keskin ve baba Hüseyin Keskin'in doğan çocuklardan 5'ini cennete gitmesi için öldürerek gömdükleri iddiası herkesi dumur etti. Baba konu ile ilgili Armağan isimli çocuğunu öldürmesi nedeniyle ağır cezadan ceza alıp cezaevine gönderildi.
Ancak bununla bitmedi. Vefa aynı zamanda babasının kendisini ve kardeşlerini devlete düşman yetiştirdiğini. Okula bile göndermediğini açıkladı.
Aile bu kadar içe kapanık olunca babanın cezaevine girmesi akıl sağlıklarını kazanmaları için yetmedi. Beyni yıkandığına inandığı diğer aile üyelerinin kardeşlerine işkence etmeye devam ettiğini söyleyen Vefa'nın abisi Erdem yayına bağlanıp iddiaları reddetti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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