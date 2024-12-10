"Cennete Gitmek için Çocuklarını Öldürdü!": Esra Erol'daki Sapkın Olay Duyduğumuz Her Şeyi Unutturdu!

Esra Erol'un yayınına yaşadığı korkunç vahşeti açıklamak için gelen Vefa, babası ve annesi ile ilgili anlattıklarıyla duyduğumuz her şeyi unutturdu. Neredeyse her sene bir çocuk doğuran annesinin, cennete gitme vaadiyle çocuk yaptığını açıkladı. O çocukların da cennete gitmesi için babası tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Yaşadığı sapkın olayda babasının kendisini mehdi sandığını söyleyen Vefa, itiraflarıyla hepimizi şoke etti.