Eski Survivor Yarışmacısı Okay Köksal'ın Kızı 8. Kattan Düştü!
Eski Survivor Yarışmacısı Okay Köksal'ın Kızı 8. Kattan Düştü!
2019 yılında katıldığı Survivor yarışmasından tanıdığımız milli sporcu Okay Köksal'dan gelen haber yürekleri dağladı. Köksal'ın 14 yaşındaki kızı feci bir kaza geçirdi. Kazayı sosyal medya hesabından Hakan Hatipoğlu duyurdu. 8. kattan düşen küçük kız acilen hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam ederken Köksal, sevenlerinden dua istedi. Umarız güzel haberler alırız.
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2019 yılında Survivor mücadelesini üçüncü olarak tamamlayan Okay Köksal'dan bugün kötü haber geldi. Köksal'ın küçük kızı yaşam savaşı veriyor.
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14 yaşında bir kızı olan milli güreşçi Okay Köksal'ın kızı ile ilgili durumu Hakan Hatipoğlu aktardı.
Hatipoğlu, 8. kattan düşerek tedavi altına alınan küçük kız için Köksal'ın sevenlerinden dua istediğini yazdı.
Apar topar hastaneye kaldırılan küçük kızın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.
Hatipoğlu'nun o paylaşımı:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Acil şifalar diliyorum. İnşallah güzel haberler alırız. Allah kimseye yaşatmasın bu acıyı ve korkuyu. Korkuları sevinç olsun.