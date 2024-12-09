Asi ve Alaz En İyi Dizi Çifti Oldu: Altın Kelebek'in Ödül Kararı Tepki Çekti!
Asi ve Alaz En İyi Dizi Çifti Oldu: Altın Kelebek'in Ödül Kararı Tepki Çekti!
Altın Kelebek ödül töreninde en iyi dizi çifti ödülünü Yabani dizisinde Asi ve Alaz'a hayat veren Bertan Asllani ile Rojbin Erden aldı. Ancak sosyal medyada kullanıcılardan çiftin seçilmesine tepkiler geldi. Daha önceki senelerde seçilen çiftlerle Asi ve Alaz'ı karşılaştıran kullanıcılar tartışma yarattı. Bertan Asllani ile Rojbin Erden'e ödülü verirken jüri üyesi Damla Sönmez, 'Başka şansımız yoktu.' diye açıkladı. İşte ödül gecesinden o anlar ve kullanıcıların eleştirileri...
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Altın Kelebek'in 50. yıl ödül töreninde En İyi Dizi Çifti – Rojbin Erden ve Bertan Asllani oldu. Yabani dizisinin Asi ve Alaz'ına verilen ödül sosyal medyada tartışma yarattı.
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Bertan Asllani ile Rojbin Erden'e ödülü verirken jüri üyesi Damla Sönmez, "Halk oylamasından denizleri, dalgaları yararak geldiler. Açıkçası başka şansımız yoktu." diye konuştu.
Rojbin Erden ve Bertan Asllani'ye verilen ödülün ardından izleyenlerden tepkiler geldi. Önceki senelerde ödül verilen dizi çiftlerini karşılaştıran kullanıcılar, karara karşı çıktı.
Daha önce bu ödüle Aşkı Memnu dizisinde Behlül ve Bihter karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat almıştı.
Kiralık Aşk'ın çok yakıştırılan Defne ve Ömer'i Barış Arduç ve Elçin Sangu da bu ödülü almıştı.
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Seranay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisiyle ödüle layık görülmüştü.
Diğer dizi çiftleri ile Asi ve Alaz'ı kıyaslayan kullanıcılar kararı beğenmedi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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