Asi ve Alaz En İyi Dizi Çifti Oldu: Altın Kelebek'in Ödül Kararı Tepki Çekti!

Altın Kelebek ödül töreninde en iyi dizi çifti ödülünü Yabani dizisinde Asi ve Alaz'a hayat veren Bertan Asllani ile Rojbin Erden aldı. Ancak sosyal medyada kullanıcılardan çiftin seçilmesine tepkiler geldi. Daha önceki senelerde seçilen çiftlerle Asi ve Alaz'ı karşılaştıran kullanıcılar tartışma yarattı. Bertan Asllani ile Rojbin Erden'e ödülü verirken jüri üyesi Damla Sönmez, 'Başka şansımız yoktu.' diye açıkladı. İşte ödül gecesinden o anlar ve kullanıcıların eleştirileri...