Yabani Dizisinin Alaz'ı Bertan Asllani Rol Arkadaşı Rojbin Erden ile Aşk İddialarına Yanıt Verdi!
Yabani Dizisinin Alaz'ı Bertan Asllani Rol Arkadaşı Rojbin Erden ile Aşk İddialarına Yanıt Verdi!
Yabani dizisinin genç yıldızları Bertan Asllani ile Rojbin Erden hayranları tarafından çok beğeniliyor. İkili dizide hayat verdikleri Asi ve Alaz karakterlerinin yaşadığı aşk hikayesi üzerinden sık sık sosyal medyada tt oluyor. Bertan Asllani'ye rol arkadaşı ile yakıştırılması soruldu. Magazin Burada'nın mikrofonuna konuşan Asllani, Rojbin Erden ile aşk iddalarına bakın nasıl yanıt verdi...
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Yabani dizisinin Asi ve Alaz'ı ilk günden bu yana çok büyük bir hayran kitlesi kazandı. Dizideki aşk hikayesi hayranlarını derinden etkiledi.
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Asi ve Alaz karakterlerine hayat veren Bertan Asllani ile Rojbin Erden'in dizi aşkının gerçeğe dönmesini isteyen onlarca hayranı var.
İkili sık sık sosyal medyada tt olarak birbirlerine çok yakıştırılıyorlar. Muhabirler de dizinin yıldızı Bertan Asllani'yi bulunca Rojbin Erden ile aralarındaki aşk iddialarını sordu.
Genç oyuncu rol arkadaşı ile yakıştırılması ile ilgili Magazin Burada'ya verdiği röportajda, “Rojbin ile çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi bir arkadaşım. İnsanlar yazıyorlar çiziyorlar, bizde okuyarak gülüyoruz. Senaryomuz çok güzel o yüzden insanlarında böyle düşünmesi çok normal.” diye konuştu.
İşte o açıklama:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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