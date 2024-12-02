Yabani Dizisinin Alaz'ı Bertan Asllani Rol Arkadaşı Rojbin Erden ile Aşk İddialarına Yanıt Verdi!

Yabani dizisinin genç yıldızları Bertan Asllani ile Rojbin Erden hayranları tarafından çok beğeniliyor. İkili dizide hayat verdikleri Asi ve Alaz karakterlerinin yaşadığı aşk hikayesi üzerinden sık sık sosyal medyada tt oluyor. Bertan Asllani'ye rol arkadaşı ile yakıştırılması soruldu. Magazin Burada'nın mikrofonuna konuşan Asllani, Rojbin Erden ile aşk iddalarına bakın nasıl yanıt verdi...