Onur Buldu Güldür Güldür'e Dönüşü ile İlgili İlk Kez Konuştu!

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un sevilen karakteri Bilal'e hayat veren oyuncu Onur Buldu geçtiğimiz günlerde aldığı ayrılık kararı ile herkesi çok şaşırtmıştı. Neyse ki hasret sona erdi. Başarılı oyuncu programa geri döndüğü müjdesini verdi. Onur Buldu, Güldür Güldür'den ani ayrılık kararının ardından kameralara yakalandı. Muhabirlerin sorularına yanıt veren Buldu, programa dönüşü ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.