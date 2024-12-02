Onur Buldu Güldür Güldür'e Dönüşü ile İlgili İlk Kez Konuştu!
Onur Buldu Güldür Güldür'e Dönüşü ile İlgili İlk Kez Konuştu!
Kaynak: https://www.instagram.com/stories/muh...
Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un sevilen karakteri Bilal'e hayat veren oyuncu Onur Buldu geçtiğimiz günlerde aldığı ayrılık kararı ile herkesi çok şaşırtmıştı. Neyse ki hasret sona erdi. Başarılı oyuncu programa geri döndüğü müjdesini verdi. Onur Buldu, Güldür Güldür'den ani ayrılık kararının ardından kameralara yakalandı. Muhabirlerin sorularına yanıt veren Buldu, programa dönüşü ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güldür Güldür Show'un sevilen karakteri Bilal'e hayat veren oyuncu Onur Buldu, programdan ayrılığı ile herkesi üzmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Neyse ki yeni sezona güzel bir haberle giriş yaptık. Önceki sezonlarda programdan ayrılan Onur Buldu ile Ecem Erkek, geri dönüş kararı aldı.
Programdan ayrılık kararının nedenini "Konfor alanı" diyerek açıklamıştı. Biraz değişikliğe ihtiyaç duyan Buldu, geri döndüğünde ise müthiş bir coşkuyla karşılanmış.
Dönüşünün ardından Güldür Güldür ekip arkadaşları ile muhabirlerin sorularına yanıt veren Buldu, "İnsanlar bana 'Döndüğin için teşekkür ederim.' diyorlar. Çok duygulanıyorum. Yaşlandım." diye konuştu.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın