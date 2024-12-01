Eskaza da Olsa Hayatında Bir Kez Televizyona Çıkan Vatandaşların Ekrandaki Gülümseten Anları
Eskaza da Olsa Hayatında Bir Kez Televizyona Çıkan Vatandaşların Ekrandaki Gülümseten Anları
Kaynak: https://x.com/ofyigitof/status/186255...
Hepimiz hayatta bir kez televizyona çıkmayı hayal etmişizdir. Ama şans herkese gülmüyor, biliyorsunuz. Hayatında bir kez de olsa sokak röportajlarında mikrofon uzatılan, bir yarışmada izleyici olarak kameraya yakalananlar var. İşte sosyal medyada bu anıları paylaşanlar birbirinden eğlenceli paylaşımları ile gülümsetti. İnsanlar, yıllar önce televizyonda göründükleri anları bulup paylaşarak bir yandan da nostalji rüzgarı estirirdi. Bu içeriğimizde, ekranda yakalananların sosyal medyadaki en keyifli ve sürpriz dolu paylaşımlarını derledik!
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1. Bizce en iyi televizyon anısı olabilir!
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2. Babaya böyle yakalanmanın havası da bi' başka!
3. Gerçekliğine şaşıracağınız bir hikaye...
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5. Oluyor öyle arada😂
6. Herkese nasip olmaz!
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9. Şansa bak!
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11. Hayat bazen böyledir👇🏻
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15. Hediyeyi kapmış
16. Ana habere çıkanların çilesi...
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30. Müge Anlı artık zirve!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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