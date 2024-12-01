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Eskaza da Olsa Hayatında Bir Kez Televizyona Çıkan Vatandaşların Ekrandaki Gülümseten Anları

Eskaza da Olsa Hayatında Bir Kez Televizyona Çıkan Vatandaşların Ekrandaki Gülümseten Anları

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.12.2024 - 14:05

Hepimiz hayatta bir kez televizyona çıkmayı hayal etmişizdir. Ama şans herkese gülmüyor, biliyorsunuz. Hayatında bir kez de olsa sokak röportajlarında mikrofon uzatılan, bir yarışmada izleyici olarak kameraya yakalananlar var. İşte sosyal medyada bu anıları paylaşanlar birbirinden eğlenceli paylaşımları ile gülümsetti. İnsanlar, yıllar önce televizyonda göründükleri anları bulup paylaşarak bir yandan da nostalji rüzgarı estirirdi. Bu içeriğimizde, ekranda yakalananların sosyal medyadaki en keyifli ve sürpriz dolu paylaşımlarını derledik!

Kaynak: https://x.com/ofyigitof/status/186255...
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1. Bizce en iyi televizyon anısı olabilir!

1. Bizce en iyi televizyon anısı olabilir!
twitter.com

2. Babaya böyle yakalanmanın havası da bi' başka!

2. Babaya böyle yakalanmanın havası da bi' başka!
twitter.com

3. Gerçekliğine şaşıracağınız bir hikaye...

3. Gerçekliğine şaşıracağınız bir hikaye...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

4. Nihat Hatipoğlu'na çıkmak bize de nasip olur mu?

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5. Oluyor öyle arada😂

5. Oluyor öyle arada😂
twitter.com

6. Herkese nasip olmaz!

6. Herkese nasip olmaz!
twitter.com

7. 👇🏻

7. 👇🏻
twitter.com

8. 👇🏻

8. 👇🏻
twitter.com

9. Şansa bak!

9. Şansa bak!
twitter.com
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10. 👇🏻

11. Hayat bazen böyledir👇🏻

11. Hayat bazen böyledir👇🏻
twitter.com

12. 👇🏻

13. 👇🏻

13. 👇🏻
twitter.com

14. 👇🏻

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15. Hediyeyi kapmış

15. Hediyeyi kapmış
twitter.com

16. Ana habere çıkanların çilesi...

16. Ana habere çıkanların çilesi...
twitter.com

17. 👇🏻

17. 👇🏻
twitter.com

18. 👇🏻

18. 👇🏻
twitter.com

19. 👇🏻

19. 👇🏻
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20. 👇🏻

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25. 👇🏻

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twitter.com

26. 👇🏻

26. 👇🏻
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27. Hafızalarda böyle kalmak da ne bilelim...

28. 👇🏻

29. 👇🏻

29. 👇🏻
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30. Müge Anlı artık zirve!

30. Müge Anlı artık zirve!
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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