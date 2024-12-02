Hep Böyle Kilolu Değildi: Somer Şef MasterChef Yüzünden Aldığı Kiloları İtiraf Etti!

MasterChef'in eğlenceli jüri üyesi Somer Sivrioğlu, kilo itirafı ile gündem oldu. Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuşan Somer Şef, MasterChef başlamadan önce böyle kilolu değildi. Müthiş bir azim ve kararlılıkla kilo veren Somer Şef, program yüzünden verdiği kiloları geri aldığını açıkladı. MasterChef bitince yeniden kilo verme sürecine girecek olan Somer Şef, finali iple çektiğini belirtti. İşte Somer Şef'in o açıklamaları...