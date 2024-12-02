Hep Böyle Kilolu Değildi: Somer Şef MasterChef Yüzünden Aldığı Kiloları İtiraf Etti!
Hep Böyle Kilolu Değildi: Somer Şef MasterChef Yüzünden Aldığı Kiloları İtiraf Etti!
MasterChef'in eğlenceli jüri üyesi Somer Sivrioğlu, kilo itirafı ile gündem oldu. Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuşan Somer Şef, MasterChef başlamadan önce böyle kilolu değildi. Müthiş bir azim ve kararlılıkla kilo veren Somer Şef, program yüzünden verdiği kiloları geri aldığını açıkladı. MasterChef bitince yeniden kilo verme sürecine girecek olan Somer Şef, finali iple çektiğini belirtti. İşte Somer Şef'in o açıklamaları...
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MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuştu. Röportajında kilo itirafında bulunan Somer Şef, hep böyle ekranda gördüğümüz gibi değildi.
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Hatta MasterChef yeni sezonu başlamadan önce tam 25 kilo vermişti.
Özel hayatında kilosuna dikkat eden Somer Şef, program başladığından bu yana kilo verme sürecinin durduğunu itiraf etti.
"Valla şu an kilo falan vermiyorum, durdu." diye konuşan Somer Şef, "MasterChef başlıyor sonuna kadar 10 kilo alıyorum, bitiyor 20 kilo veriyorum." diye ekledi.
Neyse ki finale de az kaldı. MasterChef pek yakında birincisini duyuracak.
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Somer Şef finale az bir zaman kala "MasterChef bitiyor artık, çok az kaldı. Finale doğru gidiyoruz. Müthiş bir sene oldu ama bir an önce bitsin artık." diye konuştu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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