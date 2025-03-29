Müge Anlı'dan Sonra Esra Erol'daki 2. Palu Ailesi Vakasında Adli Tıp Raporu Çıktı!
Müge Anlı'dan Sonra Esra Erol'daki 2. Palu Ailesi Vakasında Adli Tıp Raporu Çıktı!
Yıllar önce Müge Anlı'da izledikten sonra dehşete düştüğümüz Palu ailesini hatırlarsınız. Uzun süre kamuoyunun etkisinden çıkamadığı olayda çocuklara acı işkenceler yapılmıştı. Daha beteri yoktur, dediğimiz olayın bir benzeri Esra Erol'da ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde kardeşlerinin akıbeti için Esra Erol'da programına katılan Vefa, babasının doğan çocuklarını 'cennete gitmek için' öldürüp gömdüğünü söylemişti. Aile iddiaları reddetse de adli tıp raporu ortaya çıktı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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