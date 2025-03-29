Müge Anlı'dan Sonra Esra Erol'daki 2. Palu Ailesi Vakasında Adli Tıp Raporu Çıktı!

Aydın’ın Söke ilçesinde yaşanan korkunç aile dramını anlatmak için Vefa, Esra Erol’un programına katıldı. Vefa, babasının kendisini 'mehdi' ilan ettiğini ve ailesine hem psikolojik hem de fiziksel şiddet uyguladığını dile getirdi. Babasının, aile bireylerini manipüle ettiğini söyleyen Vefa, annesinin her yıl 'cennete gitme' inancıyla çocuk doğurduğunu ifade etti.

Babasının hastanelere bile güvenmediğini belirten Vefa, annesinin tüm doğumlarını babasının yardımıyla evde yaptığını açıkladı. 17 çocuğu olduğu bilinen anne Ceyhan Keskin ve baba Hüseyin Keskin’in, doğan bebeklerden beşini 'cennete göndermek' amacıyla öldürüp gömdüğü iddiası büyük yankı uyandırdı. Hüseyin Keskin’in, Armağan isimli çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle ağır cezaya çarptırılarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

Ancak Vefa babasının 5 çocuktan fazlasını öldürdüğünü iddia ediyordu. Vefa'ya göre, 17 kardeşten 8'i ya ölmüş ya da öldürülmüştü. Diğer çocuklarla birlikte kardeşlerinin akıbetinin ortaya çıkmasını isteyen Vefa'ya ailesi karşı çıktı. Yayına katılan anne ve ağabey iddiaları reddetti.