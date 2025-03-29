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Müge Anlı'dan Sonra Esra Erol'daki 2. Palu Ailesi Vakasında Adli Tıp Raporu Çıktı!

Müge Anlı'dan Sonra Esra Erol'daki 2. Palu Ailesi Vakasında Adli Tıp Raporu Çıktı!

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
29.03.2025 - 08:47 Son Güncelleme: 29.03.2025 - 08:55

Yıllar önce Müge Anlı'da izledikten sonra dehşete düştüğümüz Palu ailesini hatırlarsınız. Uzun süre kamuoyunun etkisinden çıkamadığı olayda çocuklara acı işkenceler yapılmıştı. Daha beteri yoktur, dediğimiz olayın bir benzeri Esra Erol'da ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde kardeşlerinin akıbeti için Esra Erol'da programına katılan Vefa, babasının doğan çocuklarını 'cennete gitmek için' öldürüp gömdüğünü söylemişti. Aile iddiaları reddetse de adli tıp raporu ortaya çıktı.

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Önce bir olayı hatırlayalım, neler olmuştu?

Önce bir olayı hatırlayalım, neler olmuştu?

Aydın’ın Söke ilçesinde yaşanan korkunç aile dramını anlatmak için Vefa, Esra Erol’un programına katıldı. Vefa, babasının kendisini 'mehdi' ilan ettiğini ve ailesine hem psikolojik hem de fiziksel şiddet uyguladığını dile getirdi. Babasının, aile bireylerini manipüle ettiğini söyleyen Vefa, annesinin her yıl 'cennete gitme' inancıyla çocuk doğurduğunu ifade etti.

Babasının hastanelere bile güvenmediğini belirten Vefa, annesinin tüm doğumlarını babasının yardımıyla evde yaptığını açıkladı. 17 çocuğu olduğu bilinen anne Ceyhan Keskin ve baba Hüseyin Keskin’in, doğan bebeklerden beşini 'cennete göndermek' amacıyla öldürüp gömdüğü iddiası büyük yankı uyandırdı. Hüseyin Keskin’in, Armağan isimli çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle ağır cezaya çarptırılarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

Ancak Vefa babasının 5 çocuktan fazlasını öldürdüğünü iddia ediyordu. Vefa'ya göre, 17 kardeşten 8'i ya ölmüş ya da öldürülmüştü. Diğer çocuklarla birlikte kardeşlerinin akıbetinin ortaya çıkmasını isteyen Vefa'ya ailesi karşı çıktı. Yayına katılan anne ve ağabey iddiaları reddetti.

Yayında yaşananların bir kısmını buradan okuyabilirsiniz.

Mezarlar açıldı, yıllara yayılmış seri cinayetler ortaya çıktı.

Mezarlar açıldı, yıllara yayılmış seri cinayetler ortaya çıktı.

Türkiye'yi sarsan aile içi cinayetlerin perde arkası, yapılan kazılarla gün yüzüne çıktı. Söke Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Demirçay köyünde gerçekleştirilen kazılarda, yan yana gömülmüş iki bebeğin cesedine ulaşıldı. Adli Tıp Kurumu'nun incelemeleri sonucunda, bu bebeklerin Hüseyin Keskin'in öz evlatları olduğu kesinleşti.

26 Şubat 2025 tarihli rapora göre, kız bebeğin kafa travması ve çok sayıda kemik kırığı nedeniyle hayatını kaybettiği, erkek bebeğin ise zorla öldürüldüğü tespit edildi. 

Soruşturma dosyasına göre, Hüseyin Keskin'in işlediği ilk cinayet 2003 yılına dayanıyor. Henüz 1,5 yaşındaki oğlu Armağan Keskin'i döverek öldürdüğü ve cesedini Demirçay köyünde toprağa gömdüğü belirlendi. Yıllar sonra yapılan kazılar bu iddiayı doğruladı.

2016 yılında ailenin şikayetiyle başlatılan soruşturmada, Hüseyin Keskin'in 2004, 2006 ve 2013 yıllarında da benzer cinayetler işlediği ortaya çıkmıştı. Şu anda bu suçlardan cezaevinde olan Hüseyin Keskin'in kazıların ardından yeniden ceza alması bekleniyor. Anne de soruşturmaya dahil edildi.

Kazılarda bulunan bebek cesetleri, yapılan otopsinin ardından hayatta kalan ağabeyleri Vefa Keskin’e teslim edildi. Vefa, kardeşlerini bir kez daha toprağa verdi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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