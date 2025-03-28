"Müge Anlı Söylediklerimi Silebilir mi?": Ablası Öldürülen Kadın Yayınındaki Garip Tavırları ile Şüphe Çekti!
"Müge Anlı Söylediklerimi Silebilir mi?": Ablası Öldürülen Kadın Yayınındaki Garip Tavırları ile Şüphe Çekti!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Hatice Kış cinayetinde itiraf geldi. 77 yaşındaki kadını altınlarını aldıktan sonra canice katleden kişi kadının kardeşinin sevgilisi Murat Arıkan çıktı. Arıkan, jandarmaya cinayeti işlediğini itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen adamın ardından öldürülen kadının kardeşi olan Sevim Ekiz'in şüpheli davranışları gündem oldu. Müge Anlı'nın yayınına katılan Sevim Hanım, cinayeti bildiğini ağzından kaçırdı. Akabinde stüdyodan kaçmaya çalıştı. İşte detaylar...
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Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayet şoke etti.
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Ancak olay bu kadarla sınırlı kalmadı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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