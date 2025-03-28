"Müge Anlı Söylediklerimi Silebilir mi?": Ablası Öldürülen Kadın Yayınındaki Garip Tavırları ile Şüphe Çekti!

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Akkise köyünde yaşayan 76 yaşındaki Hatice Kış'ın vahşice öldürülmesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Biriktirdiği altınlar nedeniyle hedef haline gelen Kış, 12 Mart'ta evinde 8 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Cinayetin ardından evinin de ateşe verilmesi, olayın vahametini daha da artırdı.

Müge Anlı'nın programında günlerce işlenen bu korkunç cinayet, sonunda çözüme kavuştu. Hatice Kış’ın, olaydan kısa bir süre önce kuyumcuya giderek altınlarının değerini ölçtürdüğü ve zekatını hesaplamak için bunu yaptığı öğrenildi. Altınlarının toplam değeri 1 milyon TL olarak belirlenirken, zekat miktarının ise 25 bin TL olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili en büyük şüpheli, köyde ‘damat’ olarak bilinen ve Sevim Ekiz ile birlikte yaşayan Murat Arıkan oldu. Cinayet günü köyde sık sık görülen Arıkan’ın, elindeki bıçak yaraları ve yanık izleri de şüpheleri güçlendirdi.

Günler süren soruşturmanın ardından, Müge Anlı canlı yayında, yapılan araştırmaların sonucunda cinayeti işleyenin Murat Arıkan olduğunu duyurdu. Arıkan, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf etti. Üstelik, öldürdüğü Hatice Kış’ın cenazesine katılmış ve en önde saf tutmuştu.

Arıkan, kasten adam öldürme ve yağma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.