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"Müge Anlı Söylediklerimi Silebilir mi?": Ablası Öldürülen Kadın Yayınındaki Garip Tavırları ile Şüphe Çekti!

"Müge Anlı Söylediklerimi Silebilir mi?": Ablası Öldürülen Kadın Yayınındaki Garip Tavırları ile Şüphe Çekti!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.03.2025 - 12:34

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Hatice Kış cinayetinde itiraf geldi. 77 yaşındaki kadını altınlarını aldıktan sonra canice katleden kişi kadının kardeşinin sevgilisi Murat Arıkan çıktı. Arıkan, jandarmaya cinayeti işlediğini itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen adamın ardından öldürülen kadının kardeşi olan Sevim Ekiz'in şüpheli davranışları gündem oldu. Müge Anlı'nın yayınına katılan Sevim Hanım, cinayeti bildiğini ağzından kaçırdı. Akabinde stüdyodan kaçmaya çalıştı. İşte detaylar...

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Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayet şoke etti.

Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayet şoke etti.

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Akkise köyünde yaşayan 76 yaşındaki Hatice Kış'ın vahşice öldürülmesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Biriktirdiği altınlar nedeniyle hedef haline gelen Kış, 12 Mart'ta evinde 8 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Cinayetin ardından evinin de ateşe verilmesi, olayın vahametini daha da artırdı.

Müge Anlı'nın programında günlerce işlenen bu korkunç cinayet, sonunda çözüme kavuştu. Hatice Kış’ın, olaydan kısa bir süre önce kuyumcuya giderek altınlarının değerini ölçtürdüğü ve zekatını hesaplamak için bunu yaptığı öğrenildi. Altınlarının toplam değeri 1 milyon TL olarak belirlenirken, zekat miktarının ise 25 bin TL olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili en büyük şüpheli, köyde ‘damat’ olarak bilinen ve Sevim Ekiz ile birlikte yaşayan Murat Arıkan oldu. Cinayet günü köyde sık sık görülen Arıkan’ın, elindeki bıçak yaraları ve yanık izleri de şüpheleri güçlendirdi.

Günler süren soruşturmanın ardından, Müge Anlı canlı yayında, yapılan araştırmaların sonucunda cinayeti işleyenin Murat Arıkan olduğunu duyurdu. Arıkan, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf etti. Üstelik, öldürdüğü Hatice Kış’ın cenazesine katılmış ve en önde saf tutmuştu.

Arıkan, kasten adam öldürme ve yağma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ancak olay bu kadarla sınırlı kalmadı.

Ancak olay bu kadarla sınırlı kalmadı.

Hatice Kış’ın kız kardeşi Sevim Ekiz’in yayındaki açıklamaları ve davranışları dikkat çekti. Birlikte yaşadığı Arıkan, cinayeti işledikten sonra eve gelmiş ve kıyafetlerini yakmıştı. Altınları evdeki bir kavanoza koyup arka bahçeye gömmüştü. Hatta tanınmamak için yıllardır kullandığı bıyıklarını da kesmişti. Ayrıca cinayetin hemen ardından araba almaya, öldürdüğü kadının kardeşiyle birlikte gitmişti. Müge Anlı'da açığa çıkan cinayetin ardından asıl soru şuydu: 'Sevim Hanım nasıl bu şüpheli davranışları fark etmedi?'

Öldürülen kadının kardeşi, sevgilisini korumadığını söylüyordu ancak kıyafetleri yaktığını bile görmediğini iddia ediyordu. Yayında yeğenleri ve Müge Anlı kendisine pek de inanmadıklarını dile getirdi. Anlı, bilmemesinin mümkün olmadığını savunarak itiraf etmesi için üstüne gidince kadın ağzından kaçırdı. Olayı anlatırken 'Ablam yetmedi beni de mi öldüreceksin, dedim.' diye konuştu.

Ancak daha sonra bu ifadesini 'Ablamın acısını yaşadım. O yetmedi, bir de bana mı acı yaşatacaksın, anlamında söyledim.' diye değiştirdi. Anlı, 'Zaten itiraf ettin.' deyince ise özür diledi. Yayın arkasında ise ekibe 'Bu söylediklerimi Müge Hanım silebilir mi? Nasılsa özür diledim, yanlış konuştum.' dediği ortaya çıktı. 

Kadının şüpheli davranışları bununla da kalmadı. Anlı başka bir konu işlerken, olayla ilgili yayına bağlanan Zeynep isimli bir tanığın kendisiyle ilgili bağlandığını söyleyerek ayağa kalktı. 'Tuvaletim geldi.' bahanesiyle yayından kaçan Sevim Hanım, arka tarafta ekibin ikna çabalarına rağmen 'Ben biliyorum o Zeynep benimle ilgili bağlandı. Buraya gelip her şeyi anlatacak. Ben istemiyorum.' diye tuhaf iddialarda bulundu.

Anlı, Arıkan'ın cinayeti tek başına işlediğinden şüphe duyuyordu. Bu nedenle 'Demek ki Zeynep diye birini aramamız lazım.' dedi

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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