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Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye Verilen 10 Gün Ekran Karartma Cezasına Tepki: "Susturacaklarını Zannediyorlar!"

Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye Verilen 10 Gün Ekran Karartma Cezasına Tepki: "Susturacaklarını Zannediyorlar!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.03.2025 - 09:10

RTÜK geçtiğimiz gün bazı kanallarla ilgili ceza kararlarını açıklamıştı. RTÜK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmayla ilgili yayınlar nedeniyle SÖZCÜ TV'ye 10 gün ekran karartma cezası verdi. SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal karara tepki gösterdi. 'Susturacaklarını zannediyorlar.' diye konuşan Portakal, 'Bu kaydı RTÜK Başkanına izletin.' diye de ekledi.

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Sözcü TV'ye 10 gün boyunca 7/24 ekran karartma cezası verilmişti.

Sözcü TV'ye 10 gün boyunca 7/24 ekran karartma cezası verilmişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmayla ilgili yayınlar nedeniyle SÖZCÜ TV'ye 10 gün ekran karartma cezası verdi. Oy çokluğuyla alınan bu karar, basın özgürlüğü açısından büyük tartışmalara yol açarken, SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Karara tepki gösteren Portakal, 'Susturacaklarını zannediyorlar!' diyerek mevcut düzenin bu şekilde devam edemeyeceğini vurguladı: 'İdare mahkemesi 10 günlük cezayı iptal edelim derse ben şaşarım... Bir yere kadar yapabilirler, bu düzenin böyle devam edeceğini mi sanıyorlar...'

'Medyaya ceza verelim olmuyorsa korkutalım olmuyorsa para cezasıyla başlayalım ekran karartmaya kadar gidelim, lisans iptaline kadar gidelim artık hiçbir sınırları yok. Yapma gücü olduğu için zaten bunu yapıyorlar ama bu karanlık da geçer...' diyen Portakal, 'Elini vicdanına koyduğun zaman 'bu adamın da haklı olduğu yerler var' dediğini duyar gibiyim. Ve bunu da daha sonra RTÜK Başkanına izletin lütfen olur mu? Biraz merhamet, o kadar...' diye konuştu.

İşte o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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