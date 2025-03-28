Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye Verilen 10 Gün Ekran Karartma Cezasına Tepki: "Susturacaklarını Zannediyorlar!"
Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye Verilen 10 Gün Ekran Karartma Cezasına Tepki: "Susturacaklarını Zannediyorlar!"
RTÜK geçtiğimiz gün bazı kanallarla ilgili ceza kararlarını açıklamıştı. RTÜK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmayla ilgili yayınlar nedeniyle SÖZCÜ TV'ye 10 gün ekran karartma cezası verdi. SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal karara tepki gösterdi. 'Susturacaklarını zannediyorlar.' diye konuşan Portakal, 'Bu kaydı RTÜK Başkanına izletin.' diye de ekledi.
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Sözcü TV'ye 10 gün boyunca 7/24 ekran karartma cezası verilmişti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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