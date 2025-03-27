YouTube Yayın Lisansı Nedir? YouTube Yayın Lisansı Ne Kadar?
YouTube Yayın Lisansı Nedir? YouTube Yayın Lisansı Ne Kadar?
RTÜK, Fatih Altaylı ve İlker Canikligil'in (Flu TV) YouTube kanallarına 72 saatlik süre tanıyarak YouTube yayın lisansı almalarını istedi. 3 günlük sürenin ardından lisans alınmazsa kanallar erişime kapatılacak. RTÜK'ten gelen bu ceza haberinin ardından YouTube yayın lisansının ne olduğu merak edilmeye başlandı.
YouTube yayın lisansı nedir, nasıl alınır? YouTube yayın lisansı ücreti ne kadar? sorularına gelin birlikte yanıt bulalım.
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RTÜK YouTube Yayın Lisansı Nedir?
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YouTube Yayın Lisansı Nasıl Alınır?
YouTube Yayın Lisansı Ücreti Ne Kadar?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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