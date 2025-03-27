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YouTube Yayın Lisansı Nedir? YouTube Yayın Lisansı Ne Kadar?

YouTube Yayın Lisansı Nedir? YouTube Yayın Lisansı Ne Kadar?

Youtube
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.03.2025 - 17:13

RTÜK, Fatih Altaylı ve İlker Canikligil'in (Flu TV) YouTube kanallarına 72 saatlik süre tanıyarak YouTube yayın lisansı almalarını istedi. 3 günlük sürenin ardından lisans alınmazsa kanallar erişime kapatılacak. RTÜK'ten gelen bu ceza haberinin ardından YouTube yayın lisansının ne olduğu merak edilmeye başlandı.

YouTube yayın lisansı nedir, nasıl alınır? YouTube yayın lisansı ücreti ne kadar? sorularına gelin birlikte yanıt bulalım.

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RTÜK YouTube Yayın Lisansı Nedir?

RTÜK YouTube Yayın Lisansı Nedir?

RTÜK lisansı, YouTube'da düzenli içerik üreten ve ekonomik kazanç elde eden yayıncıların Türkiye'de yasal olarak faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla yapılan bir düzenlemedir. 2019 yılında kabul edilen 6112 Sayılı Kanun ile internet yayınlarını denetleme yetkisi alan RTÜK, bu bağlamda 'katalog yayın' yapan veya canlı yayın yapan kanallar için lisans talep etmeye başladı.

YouTube Yayın Lisansı Nasıl Alınır?

YouTube Yayın Lisansı Nasıl Alınır?

RTÜK düzenlemelerine göre, YouTube'da düzenli yayın yapan ve ekonomik kazanç elde eden kanallar için lisans almanın zorunlu hale gelmesi planlanıyor. YouTube yayın lisansı almak için kanal sahipleri RTÜK'e yaptıkları başvurunun onaylanmasının ardından ödeme yapmak zorundadır.

YouTube Yayın Lisansı Ücreti Ne Kadar?

YouTube Yayın Lisansı Ücreti Ne Kadar?

RTÜK, YouTube'dan lisans alınması için cezayı ilk Cumhuriyet gazetesinin YouTube hesabına vermişti. Kanala, bugün Fatih Altaylı ve İlker Canikligil'in YouTube kanalı Flu TV'ye olduğu gibi 72 saatlik süre tanınmıştı.

Ocak 2025 itibarıyla YouTube lisans ücreti 926 bin TL ve aylık kazancın % 1.5'i olarak açıklanmıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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