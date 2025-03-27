RTÜK'ten İmamoğlu Cezası: Fatih Altaylı'ya YouTube Kanalı İçin 72 Saat Süre Verildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yapılan yayınlarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti. Pek çok kanala ceza veren RTÜK, SZC TV'ye 10 gün ekran karartma, Tele1, Halk TV ve NOW TV'deki bazı programlara ise 5 hafta ve üst sınırdan para cezası verdi. Fatih Altaylı'ya ise YouTube kanalı için 72 saat süre verildi.