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RTÜK'ten İmamoğlu Cezası: Fatih Altaylı'ya YouTube Kanalı İçin 72 Saat Süre Verildi!

RTÜK'ten İmamoğlu Cezası: Fatih Altaylı'ya YouTube Kanalı İçin 72 Saat Süre Verildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.03.2025 - 15:40 Son Güncelleme: 27.03.2025 - 15:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yapılan yayınlarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti. Pek çok kanala ceza veren RTÜK, SZC TV'ye 10 gün ekran karartma, Tele1, Halk TV ve NOW TV'deki bazı programlara ise 5 hafta ve üst sınırdan para cezası verdi. Fatih Altaylı'ya ise YouTube kanalı için 72 saat süre verildi.

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RTÜK, kanallara 'İmamoğlu' yaptırımını açıkladı.

RTÜK, kanallara 'İmamoğlu' yaptırımını açıkladı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından kanalları mercek altına alan RTÜK, cezaların yakında olduğunu duyurmuştu. 'En ağır cezalar'ı duyuran RTÜK, toplantının ardından kararı açıkladı. 

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı için dikkat çeken bir karara varıldı. YouTube programı için 72 saat içinde lisans alınmazsa kanala erişim engeli getirilecek.

YouTube üzerinden yayın yapanlar RTÜK cezalarıyla karşılaştı. Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in YouTube kanallarıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği, alınmadığı takdirde kanallarına erişim engeli istenileceği belirtildi.

Altaylı'nın lisans alabilmek için RTÜK'e ödeme yapması gerekiyor.

YouTube yayın lisansı nedir, nasıl alınır? YouTube lisans ücreti ne kadar?

YouTube yayın lisansı nedir, nasıl alınır? YouTube lisans ücreti ne kadar?

YouTube üzerinden yayın yapabilmek için RTÜK'ten izin alınmasına YouTube lisansı deniyor. YouTube gibi internet platformlarına yönelik RTÜK’ün yasal bir denetim ve yaptırım yetkisi bulunmamasına rağmen katalog yayınlarla ilgili bir lisans alma zorunluluğu var.

Ocak 2025'te YouTube yayın lisans ücreti 926 bin TL olarak açıklanmıştı.

RTÜK ilk YouTube yayın lisansı alma cezasını Cumhuriyet gazetesine vermişti.

RTÜK ilk YouTube yayın lisansı alma cezasını Cumhuriyet gazetesine vermişti.

Kararı RTÜK üyesi Necdet İpekyüz duyurmuştu. 'YouTube’a yönelik RTÜK denetimi 'kanun olmamasına' rağmen kanunsuz fiili bir durum başlamış oldu. Cumhuriyet gazetesine getirilen lisans zorunluluğu internet üzerinden yayın yapan yüzlerce bağımsız gazeteci için de büyük bir tehdit oluşturacak.' diyerek duyurduğu kararda, Cumhuriyet gazetesinin YouTube kanalı için de 72 saatlik süre tanınmıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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