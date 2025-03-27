RTÜK'ten İmamoğlu Cezası: Fatih Altaylı'ya YouTube Kanalı İçin 72 Saat Süre Verildi!
RTÜK'ten İmamoğlu Cezası: Fatih Altaylı'ya YouTube Kanalı İçin 72 Saat Süre Verildi!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yapılan yayınlarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti. Pek çok kanala ceza veren RTÜK, SZC TV'ye 10 gün ekran karartma, Tele1, Halk TV ve NOW TV'deki bazı programlara ise 5 hafta ve üst sınırdan para cezası verdi. Fatih Altaylı'ya ise YouTube kanalı için 72 saat süre verildi.
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RTÜK, kanallara 'İmamoğlu' yaptırımını açıkladı.
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YouTube yayın lisansı nedir, nasıl alınır? YouTube lisans ücreti ne kadar?
RTÜK ilk YouTube yayın lisansı alma cezasını Cumhuriyet gazetesine vermişti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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