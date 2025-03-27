onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
RTÜK’ten Kanallara Büyük Cezalar: Halk TV’ye Verilen Ceza Sonrasında Cafer Mahiroğlu’ndan Açıklama Geldi

RTÜK’ten Kanallara Büyük Cezalar: Halk TV’ye Verilen Ceza Sonrasında Cafer Mahiroğlu’ndan Açıklama Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.03.2025 - 15:31 Son Güncelleme: 27.03.2025 - 15:44

RTÜK, birçok televizyon kanalına ceza verdi. Ceza alan kanallar arasında Halk TV de var. Kanala bir haftada ikinci kez program durdurma cezası verildi. Verilen ceza sonrasında kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Mahiroğlu açıklamasında “Bizden haber yapmamamızı, varlık sebebimizi inkar etmemizi istiyorlar. Görme, duyma, konuşma diyorlar” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun açıklaması:

İşte Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun açıklaması:

RTÜK günlerdir savurduğu tehditlerin gereğini yaptı, Halk TV'ye yine ağır bir ceza kesti.  

Bu ağır ceza yayın lisansının iptalinden önceki son durak.

Bizden haber yapmamamızı, varlık sebebimizi inkar etmemizi istiyorlar. 

Görme, duyma, konuşma diyorlar. 

Herkes bilmelidir ki, bu halk haber alma özgürlüğünün kısıtlanmasına boyun eğmez.

Bunu görmeyenler ya bu ülkenin tarihini bilmiyor ya da Türk halkını tanımıyor.

Halk TV milyonların izlediği bir haber kanalıdır, izleyicisi ile birlikte tarih önündeki sınavını layıkıyla verecektir.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
7
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın