RTÜK’ten Kanallara Büyük Cezalar: Halk TV’ye Verilen Ceza Sonrasında Cafer Mahiroğlu’ndan Açıklama Geldi
RTÜK’ten Kanallara Büyük Cezalar: Halk TV’ye Verilen Ceza Sonrasında Cafer Mahiroğlu’ndan Açıklama Geldi
RTÜK, birçok televizyon kanalına ceza verdi. Ceza alan kanallar arasında Halk TV de var. Kanala bir haftada ikinci kez program durdurma cezası verildi. Verilen ceza sonrasında kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Mahiroğlu açıklamasında “Bizden haber yapmamamızı, varlık sebebimizi inkar etmemizi istiyorlar. Görme, duyma, konuşma diyorlar” dedi.
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İşte Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun açıklaması:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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