RTÜK’ten Kanallara Büyük Cezalar: Halk TV’ye Verilen Ceza Sonrasında Cafer Mahiroğlu’ndan Açıklama Geldi

“RTÜK günlerdir savurduğu tehditlerin gereğini yaptı, Halk TV'ye yine ağır bir ceza kesti.

Bu ağır ceza yayın lisansının iptalinden önceki son durak.

Bizden haber yapmamamızı, varlık sebebimizi inkar etmemizi istiyorlar.

Görme, duyma, konuşma diyorlar.

Herkes bilmelidir ki, bu halk haber alma özgürlüğünün kısıtlanmasına boyun eğmez.

Bunu görmeyenler ya bu ülkenin tarihini bilmiyor ya da Türk halkını tanımıyor.

Halk TV milyonların izlediği bir haber kanalıdır, izleyicisi ile birlikte tarih önündeki sınavını layıkıyla verecektir.”