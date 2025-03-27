RTÜK'ten Sözcü TV'ye "İmamoğlu" Cezası: 10 Gün Ekran Karartacak!

RTÜK tarafından, SZC TV, Tele1, Halk TV ve NOW TV kanallarına üst sınırdan para cezası ile 5 program durdurma ve 10 gün süreyle yayın durdurma yaptırımları uygulandı. Yaptırımların gerekçesi olarak, 'devlet büyüklerine, kamu görevi yürüten kurum ve temsilcilerine, hâkimlere ve savcılara, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerine hakaret edilmesi; halkın sokağa davet edilerek ayaklanma çağırılarında bulunulması, yerli markaların hedef gösterilmesi, soruşturmayla ilgili adli makamlara güvenin azaltılması ve bu makamların baskı altına alınmaya çalışılması' belirtildi.

Değerlendirmeler doğrultusunda, SZC TV’nin “Nokta Atışı” ve “Öncesi Sonrası”, Tele1’in “Sabah Pusulası” ve “Haber 13”, NOW TV’nin “Orta Sayfa”, Halk TV’nin “Gündem Özel” ve “Haberler” programlarına ceza verildi. Akıllı TV ise “Tele Alışveriş” programı nedeniyle ceza aldı.