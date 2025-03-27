onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
RTÜK'ten Sözcü TV'ye "İmamoğlu" Cezası: 10 Gün Ekran Karartacak!

RTÜK'ten Sözcü TV'ye "İmamoğlu" Cezası: 10 Gün Ekran Karartacak!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.03.2025 - 15:16

RTÜK, Sözcü TV'ye 10 gün ekran karartma cezası verdi.

Detaylar gelecek...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

RTÜK tarafından Sözcü TV'ye 10 gün boyunca yayın durdurma cezası verildi.

RTÜK tarafından Sözcü TV'ye 10 gün boyunca yayın durdurma cezası verildi.

Sözcü TV'ye 10 gün boyunca yayın durdurma cezası verildi. Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı için dikkat çeken bir karara varıldı. için 72 saat içinde lisans alınmazsa kanala erişim engeli getirilecek.

YouTube üzerinden yayın yapanlar RTÜK cezalarıyla karşılaştı. Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in YouTube kanallarıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği, alınmadığı takdirde kanallarına erişim engeli istenileceği belirtildi.

Hangi programlar ceza aldı?

Hangi programlar ceza aldı?

RTÜK tarafından, SZC TV, Tele1, Halk TV ve NOW TV kanallarına üst sınırdan para cezası ile 5 program durdurma ve 10 gün süreyle yayın durdurma yaptırımları uygulandı. Yaptırımların gerekçesi olarak, 'devlet büyüklerine, kamu görevi yürüten kurum ve temsilcilerine, hâkimlere ve savcılara, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerine hakaret edilmesi; halkın sokağa davet edilerek ayaklanma çağırılarında bulunulması, yerli markaların hedef gösterilmesi, soruşturmayla ilgili adli makamlara güvenin azaltılması ve bu makamların baskı altına alınmaya çalışılması' belirtildi.

Değerlendirmeler doğrultusunda, SZC TV’nin “Nokta Atışı” ve “Öncesi Sonrası”, Tele1’in “Sabah Pusulası” ve “Haber 13”, NOW TV’nin “Orta Sayfa”, Halk TV’nin “Gündem Özel” ve “Haberler” programlarına ceza verildi. Akıllı TV ise “Tele Alışveriş” programı nedeniyle ceza aldı.

Boykot çağrısı da ceza aldı.

Boykot çağrısı da ceza aldı.

RTÜK izleme uzmanlarınca yapılan incelemelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesi ve merhume annesine yönelik küfür ve hakaretlerin canlı yayınlandığı, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili incitici ve alay edici yorumlar yapıldığı; kamu görevi yapan kurum ve temsilcilerine, hâkim ve savcılara, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı vurgulandı. İncelemelerde program konuklarının halkı, özellikle de üniversite öğrencilerini sokağa davet ederek ayaklanma çağırılarında bulunduğu, demokrasilerin gereği seçimlerin itibarsızlaştırıldığı, canlı yayınlarda illegal örgütlerin sokak hareketlerini isteyen, küfür ve hakaret içerikli slogan ve pankartlarının sık sık gösterildiği tespitlerine yer verildi.

Yargı makamları hakkında “Suç uydurmaya çalışıyorlar.”, “Burnunu sürtelim bakalım nasıl oluyormuş.” ifadeleri adli makamlara güveni azaltmaya ve bu makamları baskı altına almaya yönelik olduğu değerlendirilerek ceza aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerli markalara yönelik boykot çağrısının canlı yayınlarla verildiği, hedef gösterilen markaların itibarlarının, marka değerlerinin ve ekonomiye katkılarının olumsuz etkilendiği de raporda belirtildi.

Akıllı TV'nin yayını durduruldu.

Akıllı TV'nin yayını durduruldu.

Akıllı TV'ye bir yıl içerisinde ikinci kez sağlık beyanı ile ürün satışı yaptığı için on gün süreyle yayın durdurma müeyyidesi uygulandı.

Üst Kurul tarafından izleme uzmanlarınca hazırlanan raporlar doğrultusunda 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer alan;

“Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.”,

hükmünün ihlali nedeniyle Halk ve Tele1 logolu yayıncılara üst sınırdan idari para cezası ile 5 program durdurma; SZC logolu yayıncıya ise 10 gün yayın durma cezası verildi. İhlallerin üçüncü kez tekrar etmesi durumunda lisans iptali cezası uygulanacağı belirtildi.

“İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırlarını aşarak küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” “Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.” hükümlerinin ihlali nedeniyle NOW, Halk, SZC ve Tele 1 logolu yayıncılara üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
76
17
5
5
2
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın