RTÜK'ten Sözcü TV'ye "İmamoğlu" Cezası: 10 Gün Ekran Karartacak!
RTÜK'ten Sözcü TV'ye "İmamoğlu" Cezası: 10 Gün Ekran Karartacak!
RTÜK, Sözcü TV'ye 10 gün ekran karartma cezası verdi.
Detaylar gelecek...
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RTÜK tarafından Sözcü TV'ye 10 gün boyunca yayın durdurma cezası verildi.
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Hangi programlar ceza aldı?
Boykot çağrısı da ceza aldı.
Akıllı TV'nin yayını durduruldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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