Fatih Altaylı’dan RTÜK’ün Cezalarına ve Kendi Kanalı Hakkındaki Kararına Tepki: “Vız Gelir Tırıs Gider"
Fatih Altaylı’dan RTÜK’ün Cezalarına ve Kendi Kanalı Hakkındaki Kararına Tepki: “Vız Gelir Tırıs Gider"
Gazeteci Fatih Altaylı, RTÜK’ün kendilerine verdiği 72 saatlik süre ile ilgili olarak YouTube yayınında bir açıklama yaptı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e seslenen Fatih Altaylı, “Hangi hakla ne istiyorsun, hukuki olmayan bir şeyi benden isteyemezsin. Nereye istiyorsun kardeşim, sen kimsin! Yarın ‘Ben Fatih Altaylı’nın donunu istiyorum’ diyebilir” dedi.
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Fatih Altaylı ve Flu TV’nin YouTube kanallarına lisans almak için 72 saat süre verdi.
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Fatih Altaylı da RTÜK’ün kararına bugünkü YouTube yayınında şu sözlerle cevap verdi:
İşte Fatih Altaylı'nın RTÜK ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkındaki açıklamaları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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