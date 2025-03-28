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Fatih Altaylı’dan RTÜK’ün Cezalarına ve Kendi Kanalı Hakkındaki Kararına Tepki: “Vız Gelir Tırıs Gider"

Fatih Altaylı’dan RTÜK’ün Cezalarına ve Kendi Kanalı Hakkındaki Kararına Tepki: “Vız Gelir Tırıs Gider"

Fatih Altaylı RTÜK
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.03.2025 - 08:45

Gazeteci Fatih Altaylı, RTÜK’ün kendilerine verdiği 72 saatlik süre ile ilgili olarak YouTube yayınında bir açıklama yaptı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e seslenen Fatih Altaylı, “Hangi hakla ne istiyorsun, hukuki olmayan bir şeyi benden isteyemezsin. Nereye istiyorsun kardeşim, sen kimsin! Yarın ‘Ben Fatih Altaylı’nın donunu istiyorum’ diyebilir” dedi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Fatih Altaylı ve Flu TV’nin YouTube kanallarına lisans almak için 72 saat süre verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Fatih Altaylı ve Flu TV’nin YouTube kanallarına lisans almak için 72 saat süre verdi.

RTÜK’ün verdiği cezaların arasında Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in YouTube kanalları hakkında da bir karar vardı. RTÜK,  Fatih Altaylı ve Flu TV’nin YouTube kanallarına lisans almak için 72 saat süre verdi.

Fatih Altaylı da RTÜK’ün kararına bugünkü YouTube yayınında şu sözlerle cevap verdi:

Fatih Altaylı da RTÜK’ün kararına bugünkü YouTube yayınında şu sözlerle cevap verdi:

“Bu tamamen hukuksuz bir şey. Hangi hakla ne istiyorsun, hukuki olmayan bir şeyi benden isteyemezsin. Hukukun istediği her şeyi yaparım. Benden istiyorsan ondan da isteyeceksin. Ne hakla istiyorsun ya nerede yazıyor bu. Nereye istiyorsun kardeşim, sen kimsin! Adı ne Radyo Televizyon Üst Kurulu. Bizden biri isteyecekse belki Bilgi Teknolojileri Kurumu ister o da belki. Vız gelir tırıs gider. İsteyenin bir yüzü kara vermeyen haklı. Bana yasa göster. Benden istiyorsan Ahmet’ten Mehmet’ten de isteyeceksin. Benden kanunsuz bir şey isteyemezsin. Yarın ‘Ben Fatih Altaylı’nın donunu istiyorum’ diyebilir. Kimse merak etmesin biz buradayız. Bu yayınları da yaparız. Yasal her talebi karşılarız. Gerek maddi gerek manevi. Oradaki o adam istedi diye benden bir şey alamazlar. Tüm yayıncılar veriyorsa ben de veririm. RTÜK Başkanı benimle bu işi kan davasına döndürdü, ben çok RTÜK Başkanı gördüm.”

İşte Fatih Altaylı'nın RTÜK ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkındaki açıklamaları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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