Fatih Altaylı’dan RTÜK’ün Cezalarına ve Kendi Kanalı Hakkındaki Kararına Tepki: “Vız Gelir Tırıs Gider"

“Bu tamamen hukuksuz bir şey. Hangi hakla ne istiyorsun, hukuki olmayan bir şeyi benden isteyemezsin. Hukukun istediği her şeyi yaparım. Benden istiyorsan ondan da isteyeceksin. Ne hakla istiyorsun ya nerede yazıyor bu. Nereye istiyorsun kardeşim, sen kimsin! Adı ne Radyo Televizyon Üst Kurulu. Bizden biri isteyecekse belki Bilgi Teknolojileri Kurumu ister o da belki. Vız gelir tırıs gider. İsteyenin bir yüzü kara vermeyen haklı. Bana yasa göster. Benden istiyorsan Ahmet’ten Mehmet’ten de isteyeceksin. Benden kanunsuz bir şey isteyemezsin. Yarın ‘Ben Fatih Altaylı’nın donunu istiyorum’ diyebilir. Kimse merak etmesin biz buradayız. Bu yayınları da yaparız. Yasal her talebi karşılarız. Gerek maddi gerek manevi. Oradaki o adam istedi diye benden bir şey alamazlar. Tüm yayıncılar veriyorsa ben de veririm. RTÜK Başkanı benimle bu işi kan davasına döndürdü, ben çok RTÜK Başkanı gördüm.”