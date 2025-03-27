onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İletişim Başkanı Fahrettin Altun RTÜK'ün Kanallara Yönelik Cezalarına İlişkin Açıklamada Bulundu!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun RTÜK'ün Kanallara Yönelik Cezalarına İlişkin Açıklamada Bulundu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
28.03.2025 - 00:01

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, (RTÜKİstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yapılan yayınlara yönelik harekete geçti. SZC TV'ye 10 gün ekran karartma cezası veren RTÜK, Tele1, Halk TV ve NOW TV'deki bazı programları da radarına aldı. 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise X hesabından bir açıklama yaparak RTÜK'ü eleştirenlere sert çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra RTÜK radarını açıp 4 kanala 7 ayrı ceza verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra RTÜK radarını açıp 4 kanala 7 ayrı ceza verdi.

SZC TV, Tele1, Halk ve NOW TV kanallarına üst sınırdan para cezası, 5 program durdurma ve 10 gün süreyle yayın durdurma yaptırımlarını uygulayan RTÜK; cezalar kapsamında, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla SZC TV'ye 10 gün ekran karartma cezası verdi. 

Kurul aynı zamanda Flu TV ve Fatih Altaylı'nın Youtube kanalları için de yayın lisansı alma zorunluluğu getirdi. Aksi takdirde kanallara erişim engeli istenileceği de belirtildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise kanalları ceza yağmuruna tutan RTÜK'e yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise kanalları ceza yağmuruna tutan RTÜK'e yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi.
www.haber1.com

X hesabından açıklamada bulunan Altun, 'Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeyi, kamu düzenini bozmayı, bireysel hak ve özgürlükleri baskı altına almayı hedefleyen yayınlar karşısında kamu otoritesinin takınması gereken tavır bellidir.

Anayasa’nın ve yasaların ortaya koyduğu çerçevede RTÜK bir düzenleyici ve denetleyici kuruluş olarak görevini yapmak mecburiyetindedir.' dedi ve devam etti:

"Medya kurum ve kuruluşlarına düşen sorumlu, ilkeli, ahlaki ve hakikat temelli yayıncılık yapmaktır."

"Medya kurum ve kuruluşlarına düşen sorumlu, ilkeli, ahlaki ve hakikat temelli yayıncılık yapmaktır."

'Eğer demokratik toplum düzenini muhafaza etmek, basın özgürlüğünü teminat altına almak istiyorsak öncelikle yapılması gereken budur.

Türkiye’yi itibarsızlaştırmaya, vandalizmi özendirmeye, şiddeti tırmandırmaya, terör örgütlerine zemin kazandırmaya ve yargı kurumlarını yıpratmaya yönelik yayınlar hiçbir surette savunulamaz.

RTÜK’ün uyguladığı tedbirlere yönelik ağır eleştiriler yönelten kesimlere, öncelikle kendi ideolojilerine yakın eksende yayın yapan medya kuruluşlarında Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize karşı mütemadiyen dile getirilen ağır iftira, hakaret ve ithamları görmezden gelen tutumlarını terk etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Basın özgürlüğü kisvesi altında son günlerde gördüğümüz kışkırtmaların, hakaretlerin, iftiraların, kişisel haklara tecavüz eden yayınların son bulması gerektiğinin ısrarla altını çiziyoruz.'

İletişim Başkanı Altun açıklamasının devamında da şu ifadeleri kullandı:

İletişim Başkanı Altun açıklamasının devamında da şu ifadeleri kullandı:

'Bu çerçevede yayıncılarımıza bir kez daha sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, yayınlarında hakarete, iftiraya ve kişilik haklarına zarar veren eylemlere ve söylemlere yer vermemeleri gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.

Bizler, Milletimizin haklarını korumak için, büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz demeden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
10
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın