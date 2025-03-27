İletişim Başkanı Fahrettin Altun RTÜK'ün Kanallara Yönelik Cezalarına İlişkin Açıklamada Bulundu!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun RTÜK'ün Kanallara Yönelik Cezalarına İlişkin Açıklamada Bulundu!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, (RTÜK) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yapılan yayınlara yönelik harekete geçti. SZC TV'ye 10 gün ekran karartma cezası veren RTÜK, Tele1, Halk TV ve NOW TV'deki bazı programları da radarına aldı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise X hesabından bir açıklama yaparak RTÜK'ü eleştirenlere sert çıktı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra RTÜK radarını açıp 4 kanala 7 ayrı ceza verdi.
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise kanalları ceza yağmuruna tutan RTÜK'e yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi.
"Medya kurum ve kuruluşlarına düşen sorumlu, ilkeli, ahlaki ve hakikat temelli yayıncılık yapmaktır."
İletişim Başkanı Altun açıklamasının devamında da şu ifadeleri kullandı:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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