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Halk TV Sunucusu Ece Üner, İmamoğlu Protestolarında Gençlerin Gözaltına Alınmasına Sert Çıktı!

Halk TV Sunucusu Ece Üner, İmamoğlu Protestolarında Gençlerin Gözaltına Alınmasına Sert Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
27.03.2025 - 22:09

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındıktan sonra tutuklanması ülke genelinde tepkilere yol açtı. Ülke genelindeki protestolar devam ederken birçok şehirde polisler binlerce kişiyi gözatına aldı. Halk Tv sunucusu Ece Üner canlı yayında gençlerin gözaltına alınmasına 'Sahi ne yaptı bu çocuklar?' diyerek sert çıktı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart günü çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart günü çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandı.

Diploması iptal edildikten saatler sonra 19 Mart sabahı polis eşliğinde evinden gözaltına alınan İBB Balkanı İmamoğlu'nun geçtiğimiz pazar günü hakkındaki 'yolsuzluk' kararıyla tutuklanması ülke genelinde tepkilere yol açtı. 

19 Mart günü başlayan protestolar pek çok ilde devam ederken zaman zaman zaman tansiyonlar hızla yükseldi. Milyonlarca kişinin sokaklara döküldüğü protestolarda binlerce kişi de gözaltına alınıp tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın son açıklamasında göre, 19 Mart'ta başlayan gösterilerde yaklaşım 2 bin kişi gözaltına alındı.

Halk TV Ana Haber sunucusu ve gazeteci Ece Üner ise gençlerin gözaltına alınmasına yönelik sert tepki gösterdi.

Halk TV Ana Haber sunucusu ve gazeteci Ece Üner ise gençlerin gözaltına alınmasına yönelik sert tepki gösterdi.

Ece Üner canlı yayında, bir annenin 'Kanser hastasıyım, saatlerdir ayakta bekliyorum. Ne yapmış bu çocuklar?' sözleri sonra şu ifadeleri kullandı: 

'Sahi ne yaptı bu çocuklar? Bolu'da sonra İsias Otel'de insanların ölümüne mi neden oldular? Arabada uyuşturucu çekip sonra pudra şekeri mi dediler? Milyarlarca lira kara para mı akladılar? 128 milyar doları hayalet mi ettiler? Depremzedelere çadır mı sattılar? Gencecik bir çocuğa çarparak ölümüne sebep mi oldular?

Bazı müteahhitlerin vergi borçlarını mı sildiler? Ankara'yı parsel parsel mi sattılar? Rıza Zarrab'tan milyonluk rüşvet mi aldılar? Çantalarında külçe külçe altınla mı yakalandılar? Yiğidi kuru soğana emekliyi çöpten çürük sebzeye mi muhtaç ettiler?'

" 'Hak, hukuk, adalet' dediler, yürüdüler."

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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