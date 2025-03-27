Halk TV Sunucusu Ece Üner, İmamoğlu Protestolarında Gençlerin Gözaltına Alınmasına Sert Çıktı!

Ece Üner canlı yayında, bir annenin 'Kanser hastasıyım, saatlerdir ayakta bekliyorum. Ne yapmış bu çocuklar?' sözleri sonra şu ifadeleri kullandı:

'Sahi ne yaptı bu çocuklar? Bolu'da sonra İsias Otel'de insanların ölümüne mi neden oldular? Arabada uyuşturucu çekip sonra pudra şekeri mi dediler? Milyarlarca lira kara para mı akladılar? 128 milyar doları hayalet mi ettiler? Depremzedelere çadır mı sattılar? Gencecik bir çocuğa çarparak ölümüne sebep mi oldular?

Bazı müteahhitlerin vergi borçlarını mı sildiler? Ankara'yı parsel parsel mi sattılar? Rıza Zarrab'tan milyonluk rüşvet mi aldılar? Çantalarında külçe külçe altınla mı yakalandılar? Yiğidi kuru soğana emekliyi çöpten çürük sebzeye mi muhtaç ettiler?'