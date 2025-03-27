Halk TV Sunucusu Ece Üner, İmamoğlu Protestolarında Gençlerin Gözaltına Alınmasına Sert Çıktı!
Halk TV Sunucusu Ece Üner, İmamoğlu Protestolarında Gençlerin Gözaltına Alınmasına Sert Çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındıktan sonra tutuklanması ülke genelinde tepkilere yol açtı. Ülke genelindeki protestolar devam ederken birçok şehirde polisler binlerce kişiyi gözatına aldı. Halk Tv sunucusu Ece Üner canlı yayında gençlerin gözaltına alınmasına 'Sahi ne yaptı bu çocuklar?' diyerek sert çıktı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart günü çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandı.
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Halk TV Ana Haber sunucusu ve gazeteci Ece Üner ise gençlerin gözaltına alınmasına yönelik sert tepki gösterdi.
" 'Hak, hukuk, adalet' dediler, yürüdüler."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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