Sessizliğini Bozdu: MUBI Türkiye Eleştirilere Yönelik Açıklamada Bulundu!
Sessizliğini Bozdu: MUBI Türkiye Eleştirilere Yönelik Açıklamada Bulundu!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Pek çok kurum ve kuruluştan açıklama gelirken konuya dair açıklamada bulunmayan firmalar eleştirilere maruz kalmaya başladı. Küresel internet platformu MUBI eleştirilere yönelik açıklamalarda bulundu.
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19 Mart'ın erken saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkıdaki 'yolsuzluk' iddialarıyla 23 Mart günü tutuklandı.
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Sosyal medyada pek çok kurum ve kuruluş tutuklama kararı sonrası açıklama yaparken dijital yayın platformu olan MUBI konuya dair paylaşımda bulunmamıştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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