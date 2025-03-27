Sessizliğini Bozdu: MUBI Türkiye Eleştirilere Yönelik Açıklamada Bulundu!

MUBI Türkiye geçtiğimiz saatlerde 'Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız!' diyerek ilk kez açıklamada bulundu.

'Ülkemizde yaşanan son gelişmeler karşısında yeterince hızlı, güçlü ve açık bir tepki verememiş olmamızdan kaynaklanan eleştirileri tek tek okuyoruz. Bugüne dek her durumda yanımızda olan seyircimizin 'Bizi yalnız bıraktınız' şeklindeki sitemini işitiyoruz. Yaşattığımız hayal kırıklığını görüyor ve sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz.

Biz, sinemanın yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda ifade özgürlüğünün ve toplumsal direnişin en önemli aracı olduğuna inanıyoruz. Ortak değerlerimizi, yalnızca filmler aracılığıyla değil, kurumsal duruşumuzla da yansıtmak durumunda olduğumuzu kabul ediyoruz.

Tüm seyircilerimizden özür diliyoruz. MUBI olarak bugüne dek olduğu gibi, bundan sonra da eleştirilerinize kulak vereceğimizin ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz.

Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız!'