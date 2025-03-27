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Sessizliğini Bozdu: MUBI Türkiye Eleştirilere Yönelik Açıklamada Bulundu!

Sessizliğini Bozdu: MUBI Türkiye Eleştirilere Yönelik Açıklamada Bulundu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
27.03.2025 - 20:05

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Pek çok kurum ve kuruluştan açıklama gelirken konuya dair açıklamada bulunmayan firmalar eleştirilere maruz kalmaya başladı. Küresel internet platformu MUBI eleştirilere yönelik açıklamalarda bulundu.

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19 Mart'ın erken saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkıdaki 'yolsuzluk' iddialarıyla 23 Mart günü tutuklandı.

19 Mart'ın erken saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkıdaki 'yolsuzluk' iddialarıyla 23 Mart günü tutuklandı.

Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeki 4 günlük resmi gözaltı süresi sonrası Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen İBB Başkanı İmamoğlu, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandıktan sonra Marmara (Silivri) Cezaevi'ne gönderildi.

Sosyal medyada pek çok kurum ve kuruluş tutuklama kararı sonrası açıklama yaparken dijital yayın platformu olan MUBI konuya dair paylaşımda bulunmamıştı.

Sosyal medyada pek çok kurum ve kuruluş tutuklama kararı sonrası açıklama yaparken dijital yayın platformu olan MUBI konuya dair paylaşımda bulunmamıştı.

MUBI Türkiye geçtiğimiz saatlerde 'Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız!' diyerek ilk kez açıklamada bulundu.

'Ülkemizde yaşanan son gelişmeler karşısında yeterince hızlı, güçlü ve açık bir tepki verememiş olmamızdan kaynaklanan eleştirileri tek tek okuyoruz. Bugüne dek her durumda yanımızda olan seyircimizin 'Bizi yalnız bıraktınız' şeklindeki sitemini işitiyoruz. Yaşattığımız hayal kırıklığını görüyor ve sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz.

Biz, sinemanın yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda ifade özgürlüğünün ve toplumsal direnişin en önemli aracı olduğuna inanıyoruz. Ortak değerlerimizi, yalnızca filmler aracılığıyla değil, kurumsal duruşumuzla da yansıtmak durumunda olduğumuzu kabul ediyoruz.

Tüm seyircilerimizden özür diliyoruz. MUBI olarak bugüne dek olduğu gibi, bundan sonra da eleştirilerinize kulak vereceğimizin ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz.

Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız!'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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