CHP RTÜK Önünde: Ali Mahir Başarır Parti Otobüsünün Kaçırıldığını Açıkladı!
CHP RTÜK Önünde: Ali Mahir Başarır Parti Otobüsünün Kaçırıldığını Açıkladı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik tepkiler çığ gibi büyürken RTÜK televizyon kanallarına ağır darbe vurdu. CHP grubu söz konusu karara tepki göstermek için soluğu Ankara'da RTÜK binası önünde aldı. Açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, seçim otobüsünün kaçırıldığını açıkladı.
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RTÜK binası önünde açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır parti otobüsünün kaçırıldığını açıkladı.
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"Bu ülkenin polisi anahtarı alıyor. RTÜK'teki görevliye veriyor, RTÜK görevlisi otobüsü kaçırıyor."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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