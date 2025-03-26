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Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluğuna Tepki Gösteren Sumru Yavrucuk 'Adalet' Temalı Sahnesiyle Mesaj Verdi!

Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluğuna Tepki Gösteren Sumru Yavrucuk 'Adalet' Temalı Sahnesiyle Mesaj Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
26.03.2025 - 17:11

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' suçundan tutuklanması ülke genelinde büyük tepkilere yol açtı. İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra 400'ü aşkın sanatçı gündemdeki destek bildirisine imza attı. 

Bu isimlerden bir tanesi de usta oyuncu Sumru Yavrucuk oldu. 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisindeki bir sahnesini paylaşan Yavrucuk önemli bir mesaj verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart Pazar günü tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart Pazar günü tutuklandı.

19 Mart sabahı çok erken saatlerinde evinden polisler tarafından gözaltına alınan İmamoğlu, savcılık tarafından tutuklama talebiyle savcılığa sevk edildi. 

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla hakkında tutuklama kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart Pazar günü Marmara (Silivri) Cezaevine gönderildi.

İmamoğlu'nun tutukluluğuna yönelik tepkiler çığ gibi büyürken "Hukuk, Adalet ve Demokrasi İçin Omuz Omuza!" başlıklı bir destek bildirimi yayınlandı.

İmamoğlu'nun tutukluluğuna yönelik tepkiler çığ gibi büyürken "Hukuk, Adalet ve Demokrasi İçin Omuz Omuza!" başlıklı bir destek bildirimi yayınlandı.

400'den fazla ünlü isim de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek bildirisine imzasını attı. Bu isimlerden bir tanesi de son olarak 'Bahar' dizisinde 'Leyla' karakterine hayat veren Sumru Yavrucuk oldu.

Gündem böylesine karışıkken bir dizi sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Sumru Yavrucuk o "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisindeki final sahnesini pas geçmedi!

Gündem böylesine karışıkken bir dizi sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Sumru Yavrucuk o "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisindeki final sahnesini pas geçmedi!

2021-2022 yılları arasında FOX/NOW ekranlarında yayınlanan

'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde 'Çolpan Cevher' karakterine hayat veren Sumru Yavrucuk, adalet temasını güzel şekilde işleyen sahneyi sosyal medya hesabından paylaştı. 

Instagram hesabından dizinin kesitini yayınlayan usta oyuncu 'Ahlak yoksa, adalet yoktur. Evlilik Hakkında Her Şey, toplumca ihtiyacımız olduğu zamanlarda önümüze düşen bu videoda olmak benim için büyük onur…' notunu düştü.

Sumru Yavrucuk'un paylaşımını da buradan görebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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