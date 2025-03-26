Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluğuna Tepki Gösteren Sumru Yavrucuk 'Adalet' Temalı Sahnesiyle Mesaj Verdi!
Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluğuna Tepki Gösteren Sumru Yavrucuk 'Adalet' Temalı Sahnesiyle Mesaj Verdi!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' suçundan tutuklanması ülke genelinde büyük tepkilere yol açtı. İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra 400'ü aşkın sanatçı gündemdeki destek bildirisine imza attı.
Bu isimlerden bir tanesi de usta oyuncu Sumru Yavrucuk oldu. 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisindeki bir sahnesini paylaşan Yavrucuk önemli bir mesaj verdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart Pazar günü tutuklandı.
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İmamoğlu'nun tutukluluğuna yönelik tepkiler çığ gibi büyürken "Hukuk, Adalet ve Demokrasi İçin Omuz Omuza!" başlıklı bir destek bildirimi yayınlandı.
Gündem böylesine karışıkken bir dizi sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Sumru Yavrucuk o "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisindeki final sahnesini pas geçmedi!
Sumru Yavrucuk'un paylaşımını da buradan görebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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