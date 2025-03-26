Kısmetse Olur'un Aşko Kuşko Yarışmacısı Cansel Ayanoğlu İkonik Bir Pankartla Saraçhane'ye Gitti!
Kısmetse Olur'un Aşko Kuşko Yarışmacısı Cansel Ayanoğlu İkonik Bir Pankartla Saraçhane'ye Gitti!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart günü gözaltına alındığı günden beri protestolar devam ediyor. Pek çok ünlü isim de protestoların en büyüğüne ev sahipliği yapan Saraçhane'ye giderek paylaşımlarda bulunuyor. Bu isimlere son olarak da Kısmetse Olur programıyla hayatımıza girip fenomen haline gelen Cansel Ayanoğlu oldu. Bizleri şaşırtmayacak türden bir kartonu eline alan aşko kuşko yarışmacının pankartında yazanlar da bir hayli ilgi gördü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
19 Mart sabahının çok erken saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart Pazar günü tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
On binlerce kişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek ve tutuklama kararını boykot etmek için Saraçhane'de toplandı.
Bu isimlerden bir tanesi de Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla hayatımıza giren Cansel Ayanoğlu oldu.
Saraçhane'deki mitinge katılan Cansel Ayanoğlu'nu tanıyanlar da kendisiyle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın