Kısmetse Olur'un Aşko Kuşko Yarışmacısı Cansel Ayanoğlu İkonik Bir Pankartla Saraçhane'ye Gitti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart günü gözaltına alındığı günden beri protestolar devam ediyor. Pek çok ünlü isim de protestoların en büyüğüne ev sahipliği yapan Saraçhane'ye giderek paylaşımlarda bulunuyor. Bu isimlere son olarak da Kısmetse Olur programıyla hayatımıza girip fenomen haline gelen Cansel Ayanoğlu oldu. Bizleri şaşırtmayacak türden bir kartonu eline alan aşko kuşko yarışmacının pankartında yazanlar da bir hayli ilgi gördü.