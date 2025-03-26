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Kısmetse Olur'un Aşko Kuşko Yarışmacısı Cansel Ayanoğlu İkonik Bir Pankartla Saraçhane'ye Gitti!

Kısmetse Olur'un Aşko Kuşko Yarışmacısı Cansel Ayanoğlu İkonik Bir Pankartla Saraçhane'ye Gitti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
26.03.2025 - 13:07

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart günü gözaltına alındığı günden beri protestolar devam ediyor. Pek çok ünlü isim de protestoların en büyüğüne ev sahipliği yapan Saraçhane'ye giderek paylaşımlarda bulunuyor. Bu isimlere son olarak da Kısmetse Olur programıyla hayatımıza girip fenomen haline gelen Cansel Ayanoğlu oldu. Bizleri şaşırtmayacak türden bir kartonu eline alan aşko kuşko yarışmacının pankartında yazanlar da bir hayli ilgi gördü.

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19 Mart sabahının çok erken saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart Pazar günü tutuklandı.

19 Mart sabahının çok erken saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart Pazar günü tutuklandı.

İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesinden kısa süre sonra gözaltına alınıp, Vatan Emniyeti'ndeki 4 günlük resmi sürenin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

CHP'nin resmi cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen Ekrem İmamoğlu, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla hakkındaki 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı.

On binlerce kişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek ve tutuklama kararını boykot etmek için Saraçhane'de toplandı.

On binlerce kişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek ve tutuklama kararını boykot etmek için Saraçhane'de toplandı.

Tüm gözler de ülkenin dört bir yanında devam eden protestolara çevrilmişken, odak noktası haline gelen Saraçhane nöbetine çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve pek çok CHP'li başkanın konuşma yaptığı Saraçhane'ye giden veya paylaşım yapan ünlü isimler de dikkat çekti.

Bu isimlerden bir tanesi de Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla hayatımıza giren Cansel Ayanoğlu oldu.

Bu isimlerden bir tanesi de Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla hayatımıza giren Cansel Ayanoğlu oldu.

Bir kız çocuğu annesi olan Cansel pankartının bir tarafına 'Highlighter linkini boşver... Çocuğumun geleceğini parlatmak için buradayım!' diye yazdı. 

Kartonun diğer yüzüne de, yarışmada viral olan 'Burnuma geliyordu. Salak mısın ya? Estetik benim burnum!' tepkisini taşıdı. 'Burnuma gelmedi burnumuzdan geldi' diyen aşko kuşko yarışmacı Cansel bir de o anın fotoğrafını pankartına yapıştırdı.

Saraçhane'deki mitinge katılan Cansel Ayanoğlu'nu tanıyanlar da kendisiyle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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