Evrim Alasya Dizilerin Eleştirilmesi Üzerinden Gündüz Kuşağı Programlarına Fena Laf Attı!
Evrim Alasya Dizilerin Eleştirilmesi Üzerinden Gündüz Kuşağı Programlarına Fena Laf Attı!
Kızılcık Şerbeti'nin yıldız isimlerinden olan Evrim Alasya son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Hakkındaki iddialar yüzünden adını sıkça manşetlerde gördüğümüz ünlü oyuncu bu sefer de Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' adlı programına konuk oldu. Televizyondaki dizilerin eleştirilmesine yönelik tepkisini ortaya koyan Alasya, gündüz kuşağı programlarını da sert şekilde hedef aldı.
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Evrim Alasya Show Tv ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım' karakterine hayat veriyor.
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Her şey Ece Erken'in evinden yaptığı imalı Kızılcık Şerbeti paylaşımıyla başladı diyebiliriz.
Bu konularla bir süredir gündeme oturmuş halde olan Evrim Alasya bu kez de bambaşka bir konuyla öne çıktı.
Programın tamamını buradan görebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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