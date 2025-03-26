Evrim Alasya Dizilerin Eleştirilmesi Üzerinden Gündüz Kuşağı Programlarına Fena Laf Attı!

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın YouTube programı 'Gör Beni' programına konuk olan Alasya açıklamalarıyla epey dikkat çekti. Şimdilerde televizyonlardaki dizilerin, özellikle senaryoları üzerinden yoğun şekilde eleştirilmesine değindi.

Çağlayan'ın 'Türkiye'de niyeyse bu işler hep böyle yanlış algılanıyor, Kızıl Goncalar da öyle. Yanlış algılandı en başta oysa ki bambaşka bir şey anlatıyor' demesi üzerine söze giren Alasya 'Armağan Bey ben şundan Evrim olarak, oyuncu olarak çok şikayetçiyim; artık 21. yüzyıldayız ve dizilerin 'şuna kötü örnek oluyor, bu böyle anlatılır.' Bu söylemler artık çok demode oldu. Çünkü artık hayatımızda TikTok var. Zaten TikTok'a gelene kadar gündüz izlenilen programlar var. Yani oradaki vizyonsuzluk ve oradaki çapsızlık zaten bu coğrafyanın bir gerçeği, yani bu insanların bir gerçeği.' dedi.

Gündüz kuşağı programlarını hedef alan Evrim Alasya sözlerine şöyle devam etti: 'Çok ciddi bir okumayan kitle izliyor bu televizyonları. Bunu nereden anlıyoruz, zaten izlediğimiz programların seviyesinden anlıyoruz. Şimdi okumayan bir topluma belli bir kriterde dizi yazılabiliyor. Hiç kimse sizi bırakmıyor ki derinlemesine işler yazılsın, derinlemesine karakter anlatılsın. Ben de çok isterim oyuncu olarak bunların içinde olayım... Derinliği olan şeyler oynayamıyorsun. '