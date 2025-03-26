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Evrim Alasya Dizilerin Eleştirilmesi Üzerinden Gündüz Kuşağı Programlarına Fena Laf Attı!

Evrim Alasya Dizilerin Eleştirilmesi Üzerinden Gündüz Kuşağı Programlarına Fena Laf Attı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
26.03.2025 - 12:00

Kızılcık Şerbeti'nin yıldız isimlerinden olan Evrim Alasya son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Hakkındaki iddialar yüzünden adını sıkça manşetlerde gördüğümüz ünlü oyuncu bu sefer de Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' adlı programına konuk oldu. Televizyondaki dizilerin eleştirilmesine yönelik tepkisini ortaya koyan Alasya, gündüz kuşağı programlarını da sert şekilde hedef aldı.

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Evrim Alasya Show Tv ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım' karakterine hayat veriyor.

Evrim Alasya Show Tv ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım' karakterine hayat veriyor.

3 sezondur popüler diziyle ekranlarımızda yer alan ünlü oyuncu son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz ünlüler listesine girdi biliyorsunuz. Televizyon ve magazin gündemini takip edenler olaylara hakimdir, ancak bilmeyenler için bir özet geçelim...

Her şey Ece Erken'in evinden yaptığı imalı Kızılcık Şerbeti paylaşımıyla başladı diyebiliriz.

Her şey Ece Erken'in evinden yaptığı imalı Kızılcık Şerbeti paylaşımıyla başladı diyebiliriz.

Ekranında Evrim Alasya,  Aliye Uzunatağan ve Barış Kılıç'ın sahnesi varken bir fotoğraf çekip paylaşan ünlü sunucunun 'Diziyi çok seviyorum o ayrı ama öğrendiklerimden sonra artık soğudum.İnsanlara üstten bakan egolu ve çalışanlara kötü davranan kimseyi sevemiyorum.' notunu düşmesi kafaları epey karıştırmıştı. 

Bundan kısa bir sonra Kızılcık Şerbeti'nde 'Zülkar' ve 'Leman' karakterlerine hayat veren Bahtiyar Memili ve Sevim Erdoğan, Ece Erken'in programına konuk olmuştu. İki oyuncu da 'Sette egolular var' diyerek olayı daha merak edilesi bir hale getirmişti.

Evrim Alasya’nın egolu olduğu ve set çalışanlarına kötü davrandığı iddiaları bir anda alevlenince dizinin yapım şirketinden açıklama gelmişti.

Bu konularla bir süredir gündeme oturmuş halde olan Evrim Alasya bu kez de bambaşka bir konuyla öne çıktı.

Bu konularla bir süredir gündeme oturmuş halde olan Evrim Alasya bu kez de bambaşka bir konuyla öne çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın YouTube programı 'Gör Beni' programına konuk olan Alasya açıklamalarıyla epey dikkat çekti. Şimdilerde televizyonlardaki dizilerin, özellikle senaryoları üzerinden yoğun şekilde eleştirilmesine değindi. 

Çağlayan'ın 'Türkiye'de niyeyse bu işler hep böyle yanlış algılanıyor, Kızıl Goncalar da öyle. Yanlış algılandı en başta oysa ki bambaşka bir şey anlatıyor' demesi üzerine söze giren Alasya 'Armağan Bey ben şundan Evrim olarak, oyuncu olarak çok şikayetçiyim; artık 21. yüzyıldayız ve dizilerin 'şuna kötü örnek oluyor, bu böyle anlatılır.' Bu söylemler artık çok demode oldu. Çünkü artık hayatımızda TikTok var. Zaten TikTok'a gelene kadar gündüz izlenilen programlar var. Yani oradaki vizyonsuzluk ve oradaki çapsızlık zaten bu coğrafyanın bir gerçeği, yani bu insanların bir gerçeği.' dedi. 

Gündüz kuşağı programlarını hedef alan Evrim Alasya sözlerine şöyle devam etti: 'Çok ciddi bir okumayan kitle izliyor bu televizyonları. Bunu nereden anlıyoruz, zaten izlediğimiz programların seviyesinden anlıyoruz. Şimdi okumayan bir topluma belli bir kriterde dizi yazılabiliyor. Hiç kimse sizi bırakmıyor ki derinlemesine işler yazılsın, derinlemesine karakter anlatılsın. Ben de çok isterim oyuncu olarak bunların içinde olayım... Derinliği olan şeyler oynayamıyorsun. '

Programın tamamını buradan görebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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