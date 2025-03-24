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Zülkar ve Leman'dan 'Egolu' Damgası Yemişti: Kızılcık Şerbeti'nin Yapım Şirketinden Evrim Alasya Açıklaması!

Zülkar ve Leman'dan 'Egolu' Damgası Yemişti: Kızılcık Şerbeti'nin Yapım Şirketinden Evrim Alasya Açıklaması!

Kızılcık Şerbeti
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.03.2025 - 16:49

Her hafta ekranlara damgasını vuran Kızılcık Şerbeti dizisi sadece yeni bölümleriyle değil, oyuncularının gerçek hayattaki açıklamalarıyla da sıkça gündeme damgasını vuruyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin sevilen iki oyuncusu Bahtiyar Memili ve Sevim Erdoğan, Gel Konuşalım programına konuk olmuşlardı. 'Zülkar' ve 'Leman' karakterlerine hayat veren ikilinin 'sette egolular var' açıklamasıyla gözler bazı isimlere çevrilmişti. 

Ece Erken'in de 'set çalışanlarına kötü davrandığı' iddasından bahsetmesinden sonra gelen bu açıklamayla Evrim Alasya öne çıkmıştı. 

Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi Gold Film, dizinin 'Kıvılcım'ı Evrim Alasya'yla ilgili iddiaları yalanlayan bir açıklamada bulundu.

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Show Tv ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti her hafta sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

Show Tv ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti her hafta sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

Bir an olsun suların durulmadığı dizi cuma akşamlarının reytinglerini elinden tutarken bir yandan da sosyal medyanın trendlerinden düşmüyor desek yanlış olmaz.

Bu noktada dizide yaşananlar elbette çok etkili, ancak dizi setinden geldiği öne sürülen dedikodular da yapımın bir hayli öne çıkmasına neden oluyor. Yakın zamanda tam da bu konuya örnek olabilecek birkaç olay yaşandı, belki denk gelmişsinizdir. 

Denk gelmeyenleriniz de varsa, önce olayları şöyle bir kısa hatırlatalım...

İlk başta, Tv8 ekranlarında Gel Konuşalım programının sunucularından olan Ece Erken'in Instagram paylaşımı dikkat çekmiişti.

İlk başta, Tv8 ekranlarında Gel Konuşalım programının sunucularından olan Ece Erken'in Instagram paylaşımı dikkat çekmiişti.

Evinden paylaşım yapan Erken, ekranda Kıvılcım'a hayat veren Evrim Alasya, 'Sönmez Sultan'ımız Aliye Uzunatağan ve Ömer'i canlandıran Barış Kılıç'ın sahnesinden bir an çekip 'Diziyi çok seviyorum o ayrı ama öğrendiklerimden sonra artık soğudum.' notunu düşmüştü. 

Ünlü sunucunun 'İnsanlara üstten bakan egolu ve çalışanlara kötü davranan kimseyi sevemiyorum.' sözleri de epey konuşulmuştu.

Detaylar:

Birkaç gün sonra da Kızılcık Şerbeti'nde Zülkar ve Leman karakterlerini canlandıran Bahtiyar Memili ve Sevim Erdoğan'ın açıklaması olay olmuştu.

Birkaç gün sonra da Kızılcık Şerbeti'nde Zülkar ve Leman karakterlerini canlandıran Bahtiyar Memili ve Sevim Erdoğan'ın açıklaması olay olmuştu.

TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın konuğu olan iki oyuncu kendilerine yöneltilen 'Sette egolu oyuncu var mı?' sorusuna düşünmeden 'Var' yanıtı vererek iyice merak uyandırmıştı. 

Memili, 'Kendileri düşünsünler artık kim olduğunu. Bizdeki mevzu başka bir yere taşınıyor sanki popülersin diye, tanınıyorsun diye. Daha böyle bir yukarıdan. Bir durun abi ya.' demişti.

Erdoğan ise, 'Diyaloğumuz aşağı yukarı aynı anlaştığımız kişilerle. Muhtemelen aynı kişiyi söylüyoruz. Hiç konuşmadık bu arada. Aramızda dedikodusunu yapmadık.' açıklamasında bulunmuştu.

Evrim Alasya’nın set çalışanlarına kötü davrandığı yönünde ortaya atılan iddialar kısa sürede gündem oldu tabii.

Evrim Alasya’nın set çalışanlarına kötü davrandığı yönünde ortaya atılan iddialar kısa sürede gündem oldu tabii.

Bu iddiaların ses getirmesinden sonra Kızılcık Şerbeti dizisinin yapım şirketi Gold Film, sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada da 'Geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti oyuncuları Sevim Erdoğan ve Bahtiyar Memili, Gold Film’in onayı ve bilgisi olmadan bir magazin programına konuk olmuşlardır. Maalesef bu maksadını aşan röportaj yayınının ardından bugün değerli oyuncumuz Evrim Alasya hakkında gerçeği yansıtmayan, asılsız haberlerin yapıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kızılcık Şerbeti’nin 3.yılında da Evrim Alasya ile hem oyuncularımız hem ekibimiz hem de bizler prensipli, disiplinli ve son derece uyumlu bir şekilde çalıştığımızı özellikle belirtmek isteriz.. Yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığını ve bu haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.. Kamuoyuna duyurulur.. Saygılarımızla, GOLD FİLM…” ifadeleri yer aldı.

Gel Konuşalım sunucusu Ece Erken ise bu açıklamanın ardından sessiz kalmayarak göndermeli bir çıkış yaptı.

Gel Konuşalım sunucusu Ece Erken ise bu açıklamanın ardından sessiz kalmayarak göndermeli bir çıkış yaptı.

'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı sayın Faruk Turgut; bugün yayında belirttiğim üzere set çalışanlarınızdan bahsettim. Oyuncu ismi vermediğim gibi bahsettiğiniz oyunculardan bir şey duymadım. Evrim Hanım disiplinlidir deyip geçebilirdiniz, konuk olan oyuncularınızı basın bülteninize yazmanıza gerek yoktu. Demek ki bir takım sıkıntılar söz konusu, umarım düzelir. Sevgiler'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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