Zülkar ve Leman'dan 'Egolu' Damgası Yemişti: Kızılcık Şerbeti'nin Yapım Şirketinden Evrim Alasya Açıklaması!

Bir an olsun suların durulmadığı dizi cuma akşamlarının reytinglerini elinden tutarken bir yandan da sosyal medyanın trendlerinden düşmüyor desek yanlış olmaz.

Bu noktada dizide yaşananlar elbette çok etkili, ancak dizi setinden geldiği öne sürülen dedikodular da yapımın bir hayli öne çıkmasına neden oluyor. Yakın zamanda tam da bu konuya örnek olabilecek birkaç olay yaşandı, belki denk gelmişsinizdir.

Denk gelmeyenleriniz de varsa, önce olayları şöyle bir kısa hatırlatalım...