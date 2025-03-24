Zülkar ve Leman'dan 'Egolu' Damgası Yemişti: Kızılcık Şerbeti'nin Yapım Şirketinden Evrim Alasya Açıklaması!
Her hafta ekranlara damgasını vuran Kızılcık Şerbeti dizisi sadece yeni bölümleriyle değil, oyuncularının gerçek hayattaki açıklamalarıyla da sıkça gündeme damgasını vuruyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin sevilen iki oyuncusu Bahtiyar Memili ve Sevim Erdoğan, Gel Konuşalım programına konuk olmuşlardı. 'Zülkar' ve 'Leman' karakterlerine hayat veren ikilinin 'sette egolular var' açıklamasıyla gözler bazı isimlere çevrilmişti.
Ece Erken'in de 'set çalışanlarına kötü davrandığı' iddasından bahsetmesinden sonra gelen bu açıklamayla Evrim Alasya öne çıkmıştı.
Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi Gold Film, dizinin 'Kıvılcım'ı Evrim Alasya'yla ilgili iddiaları yalanlayan bir açıklamada bulundu.
Show Tv ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti her hafta sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.
İlk başta, Tv8 ekranlarında Gel Konuşalım programının sunucularından olan Ece Erken'in Instagram paylaşımı dikkat çekmiişti.
Birkaç gün sonra da Kızılcık Şerbeti'nde Zülkar ve Leman karakterlerini canlandıran Bahtiyar Memili ve Sevim Erdoğan'ın açıklaması olay olmuştu.
Evrim Alasya’nın set çalışanlarına kötü davrandığı yönünde ortaya atılan iddialar kısa sürede gündem oldu tabii.
Gel Konuşalım sunucusu Ece Erken ise bu açıklamanın ardından sessiz kalmayarak göndermeli bir çıkış yaptı.
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