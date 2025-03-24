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Müge Anlı'da Altınları Yüzünden Acımasızca Öldürülen Hatice Kış'ın Katili Ortaya Çıktı!

Müge Anlı'da Altınları Yüzünden Acımasızca Öldürülen Hatice Kış'ın Katili Ortaya Çıktı!

Atv Müge Anlı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.03.2025 - 14:33

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyenleri epey üzen bir olay işleniyordu. Çorum'un Kargı ilçesine bağlı bir köyde yaşayan 76 yaşındaki Hatice Kış, biriktirdiği altınları yüzünden canice katledilmişti.

8 yerinden bıçaklanıp evinde ölü bulunan Hatice Kış olayı bugün canlı yayında çözüme kavuştu. Günlerdir bahsedilen 'damat' Murat Arıkan'dan hafta sonu itiraf geldi!

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Müge Anlı'da bir süredir, yıllardır Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Akkise köyünde yaşayan 76 yaşındaki Hatice Kış cinayeti işleniyordu.

Müge Anlı'da bir süredir, yıllardır Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Akkise köyünde yaşayan 76 yaşındaki Hatice Kış cinayeti işleniyordu.

Hatice Kış 12 Mart Çarşamba günü evinde biriktirdiği ziynet eşyaları yüzünden canice öldürüldü. 

8 yerinden bıçaklanan Hatice Kış'ın cinayetin ardından evi de ateşe verildiği haberi izleyicilerin tüylerini diken diken etmişti. 

Öldürülmeden önce kuyumcuya giderek ziynet eşyalarının değerini ölçtüren Hatice Kış, zekatını da vermek için bunu yapmıştı. Altınlarının ederi de 1 milyon TL olarak belirlenmişti. 

Müge Anlı da bu konu üzerine Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na danışmıştı. Hatipoğlu da bu meblağın zekatının 25 bin TL olduğunu açıklamıştı.

4 çocuk annesi yaşlı kadının neden ve kim tarafından öldürüldüğü detaylı bir şekilde araştırılırken birçok şaşırtan detay da ortaya çıkmıştı.

4 çocuk annesi yaşlı kadının neden ve kim tarafından öldürüldüğü detaylı bir şekilde araştırılırken birçok şaşırtan detay da ortaya çıkmıştı.

Öldürülen kadının kız kardeşi Sevim Ekiz 'Rahmetli babamı rüyamda gördüm. Bir Kur'an okutmak istedim. Hatice orada imama 'Oruç fidyesini torunuma verebilir miyim?' diye sormuş. İmam da 'Eğer hapiste ve çalışamaz durumdaysa verebilirsin!' demiş. Bir de 'Altının zekatını vermek gerekir mi?' diye sormuş. İmam da 'Eğer 80 gramdan fazlaysa zekatını vermek gerekir!' demiş. Ama altının miktarı hiç konuşulmamış!' şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

Canlı yayında gündeme gelen bir başka iddialara göre de Hatice Kış'ın kız kardeşi Sevim İkiz'le birlikte yaşayan Murat Arıkan olay günü köyde sık sık görülmüştü.

Canlı yayında gündeme gelen bir başka iddialara göre de Hatice Kış'ın kız kardeşi Sevim İkiz'le birlikte yaşayan Murat Arıkan olay günü köyde sık sık görülmüştü.

Köylülerin büyük bir kısmı tarafından 'damat' olarak nitelendirilen Murat Arıkan göze çarpan en önemli isimlerden biri olmuştu. Üstelik elindeki bıçak yaraları ve yanık izleri de şüpheleri artırmıştı. Bu izler sorulduğunda da Arıkan'dan tavuk kümesi yapma cevabı gelmişti.

Kan donduran cinayette bugün beklenen haber geldi ve Hatice Kış'ın cinayetin işleyen kişi tespit edildi.

Kan donduran cinayette bugün beklenen haber geldi ve Hatice Kış'ın cinayetin işleyen kişi tespit edildi.

Müge Anlı günler süren araştırmaların nihayet bir sonuç verdiğini açıkladı. Canlı yayında merak edeni duyuran Anlı 'Cinayet itirafı hafta sonu geldi. Araştırmalarımız bizi yanıltmadı. Katil Murat Arıkan!' ifadelerini kullandı.

Kış'ın kız kardeşinin dini nikahlı eşi Murat Arıkan'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden Murat Arıkan, talihsiz kadının cenazesine katılmış ve en önde saf tutmuştu.

Murat Arıkan kasten adam öldürme ve yağma olmak üzere iki ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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