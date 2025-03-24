Müge Anlı'da Altınları Yüzünden Acımasızca Öldürülen Hatice Kış'ın Katili Ortaya Çıktı!

Hatice Kış 12 Mart Çarşamba günü evinde biriktirdiği ziynet eşyaları yüzünden canice öldürüldü.

8 yerinden bıçaklanan Hatice Kış'ın cinayetin ardından evi de ateşe verildiği haberi izleyicilerin tüylerini diken diken etmişti.

Öldürülmeden önce kuyumcuya giderek ziynet eşyalarının değerini ölçtüren Hatice Kış, zekatını da vermek için bunu yapmıştı. Altınlarının ederi de 1 milyon TL olarak belirlenmişti.

Müge Anlı da bu konu üzerine Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na danışmıştı. Hatipoğlu da bu meblağın zekatının 25 bin TL olduğunu açıklamıştı.