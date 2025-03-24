Müge Anlı'da Altınları Yüzünden Acımasızca Öldürülen Hatice Kış'ın Katili Ortaya Çıktı!
Müge Anlı'da Altınları Yüzünden Acımasızca Öldürülen Hatice Kış'ın Katili Ortaya Çıktı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyenleri epey üzen bir olay işleniyordu. Çorum'un Kargı ilçesine bağlı bir köyde yaşayan 76 yaşındaki Hatice Kış, biriktirdiği altınları yüzünden canice katledilmişti.
8 yerinden bıçaklanıp evinde ölü bulunan Hatice Kış olayı bugün canlı yayında çözüme kavuştu. Günlerdir bahsedilen 'damat' Murat Arıkan'dan hafta sonu itiraf geldi!
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Müge Anlı'da bir süredir, yıllardır Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Akkise köyünde yaşayan 76 yaşındaki Hatice Kış cinayeti işleniyordu.
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4 çocuk annesi yaşlı kadının neden ve kim tarafından öldürüldüğü detaylı bir şekilde araştırılırken birçok şaşırtan detay da ortaya çıkmıştı.
Canlı yayında gündeme gelen bir başka iddialara göre de Hatice Kış'ın kız kardeşi Sevim İkiz'le birlikte yaşayan Murat Arıkan olay günü köyde sık sık görülmüştü.
Kan donduran cinayette bugün beklenen haber geldi ve Hatice Kış'ın cinayetin işleyen kişi tespit edildi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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