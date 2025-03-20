onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Esra Ezmeci Eşini Çok Sevip de 10 Farklı Kadınla Aldatan Adamın Çıldırtan Sorusuna Yanıt Verdi!

Esra Ezmeci Eşini Çok Sevip de 10 Farklı Kadınla Aldatan Adamın Çıldırtan Sorusuna Yanıt Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
21.03.2025 - 00:20

Televizyon erkanlarından tanıdığımız Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada da oldukça aktif isimlerden bir tanesi. Takipçileriyle sık sık soru-cevap etkinliği yapan Ezmeci, bu sefer bir erkeğin sorusunu yanıtladı. Eşini çok sevdiğini belirten adamın buna rağmen 10 farklı kadınla onu aldatması kullanıcıları da epey kızdırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzman Psikolog Esra Ezmeci, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Yeni Baştan programıyla izleyici karşısına çıkıyor.

Uzman Psikolog Esra Ezmeci, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Yeni Baştan programıyla izleyici karşısına çıkıyor.

Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Esra Ezmeci sabah kuşağı denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden bir tanesi haline geldi. Klinik psikolog, sunucu ve yazar kimliğiyle tanınan Ezmeci programında özellikle de ikili ilişkiler hakkında verdiği tavsiyelerle de epey tanınırlık kazandı.

Cinsellik ve kadın-erkek ilişkilerinde dert yaşayan konuklarına yardıma koşan Ezmeci, sosyal medya hesabındanda takipçilerinin sorularına yanıt veriyor.

Cinsellik ve kadın-erkek ilişkilerinde dert yaşayan konuklarına yardıma koşan Ezmeci, sosyal medya hesabındanda takipçilerinin sorularına yanıt veriyor.

Neredeyse her akşam oldukça aktif olarak kullandığı Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yapan Esra Ezmeci'ye gelen soruları çoğu zaman bizleri hayrete düşürüyor. 

Geçtiğimiz saatlerde bunun bir örneğine daha tanık olduk. Bir erkek kullanıcı Esra Ezmeci'ye 'Eşimi çok seviyorum ama istemsiz bir şekilde 10 kadınla aldattım. Kendimi durduramıyorum. Ne yapmalıyım?' diye sordu.

"Sadakatsizliğin genellikle bu kadar istemsiz bir şekilde olması bir refleks gibi olması çok beklediğimiz bir şey değil" diyen Esra Ezmeci sözlerine şöyle devam etti:

"Sadakatsizliğin genellikle bu kadar istemsiz bir şekilde olması bir refleks gibi olması çok beklediğimiz bir şey değil" diyen Esra Ezmeci sözlerine şöyle devam etti:

'Ya siz yapıyorsunuz böyle sonrasında pişman oluyorsunuz 'istemsizce oldu' diyorsunuz, bu sizin bir bahaneniz ya da sizin cinsellikle ilgili bir bağımlılığınız olabilir. Eğer cinsel bağımlılığınız varsa devamlı farklı kadınlarla birlikte olma isteği cinsellik yaşama isteği duyabilir ve cinsellik yaşamadığınız zaman bir dürtü gelip sizi rahatsız hissettirebilir. Ama bunu bildiğiniz diye ya da bunu duyduğunuz diye her sadakatsizliğin altında benim cinsellik ve işte cinsel bağımlılığım var kendimi durduramıyorum dememek lazım. Ayrıca bağımlılıkların en güzel tedavisi mahrum kalmaktır. Kendinizi bir hafta on gün sıkın. Hiç kimseyle görüşmeyin, iletişim kurmayın. Cinsellikten bir mahrum kalın, o zaman iyi olursunuz. Ama sakin bu bahanenin altına sığınıp aldatmaya devam etmeyin.'

O anları da buradan izleyebilirsiniz 👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
withlove

Yaptığın içerikten utan !!!