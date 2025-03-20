Esra Ezmeci Eşini Çok Sevip de 10 Farklı Kadınla Aldatan Adamın Çıldırtan Sorusuna Yanıt Verdi!

'Ya siz yapıyorsunuz böyle sonrasında pişman oluyorsunuz 'istemsizce oldu' diyorsunuz, bu sizin bir bahaneniz ya da sizin cinsellikle ilgili bir bağımlılığınız olabilir. Eğer cinsel bağımlılığınız varsa devamlı farklı kadınlarla birlikte olma isteği cinsellik yaşama isteği duyabilir ve cinsellik yaşamadığınız zaman bir dürtü gelip sizi rahatsız hissettirebilir. Ama bunu bildiğiniz diye ya da bunu duyduğunuz diye her sadakatsizliğin altında benim cinsellik ve işte cinsel bağımlılığım var kendimi durduramıyorum dememek lazım. Ayrıca bağımlılıkların en güzel tedavisi mahrum kalmaktır. Kendinizi bir hafta on gün sıkın. Hiç kimseyle görüşmeyin, iletişim kurmayın. Cinsellikten bir mahrum kalın, o zaman iyi olursunuz. Ama sakin bu bahanenin altına sığınıp aldatmaya devam etmeyin.'