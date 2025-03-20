Esra Ezmeci Eşini Çok Sevip de 10 Farklı Kadınla Aldatan Adamın Çıldırtan Sorusuna Yanıt Verdi!
Esra Ezmeci Eşini Çok Sevip de 10 Farklı Kadınla Aldatan Adamın Çıldırtan Sorusuna Yanıt Verdi!
Televizyon erkanlarından tanıdığımız Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada da oldukça aktif isimlerden bir tanesi. Takipçileriyle sık sık soru-cevap etkinliği yapan Ezmeci, bu sefer bir erkeğin sorusunu yanıtladı. Eşini çok sevdiğini belirten adamın buna rağmen 10 farklı kadınla onu aldatması kullanıcıları da epey kızdırdı.
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Uzman Psikolog Esra Ezmeci, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Yeni Baştan programıyla izleyici karşısına çıkıyor.
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Cinsellik ve kadın-erkek ilişkilerinde dert yaşayan konuklarına yardıma koşan Ezmeci, sosyal medya hesabındanda takipçilerinin sorularına yanıt veriyor.
"Sadakatsizliğin genellikle bu kadar istemsiz bir şekilde olması bir refleks gibi olması çok beklediğimiz bir şey değil" diyen Esra Ezmeci sözlerine şöyle devam etti:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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