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Eşref Rüya'nın 'Irmak'ı Ceren Benderlioğlu Hem Karakteri Hem de Rol Arkadaşıyla İlgili Konuştu!

Eşref Rüya'nın 'Irmak'ı Ceren Benderlioğlu Hem Karakteri Hem de Rol Arkadaşıyla İlgili Konuştu!

Kanal D
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.03.2025 - 22:58

Kanal D ekranlarının en yeni ve iddialı projesi Eşref Rüya, son dönemlerin çok konuşulan yapımlarından bir tanesi oldu. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı dizi, oyuncu kadrosu ve izleyenleri ekranlara kilitleyen türden hikayesiyle öne çıktı. 

Dizide 'Irmak' karakterini canlandırdan Ceren Benderlioğlu da yapımın dikkat çeken oyuncuları arasında yer aldı. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Benderlioğlu, rol arkadaşlarıyla ilgili konuşurken karakteri hakkında da merak uyandıran açıklamalarıyla dizinin izleyicilerini bir kez daha heyecanlandırdı.

Kaynak: https://www.snobmagazin.com/esref-ruy...
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Büyük bir merakla beklenen Eşref Rüya dizisi 19 Mart Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Büyük bir merakla beklenen Eşref Rüya dizisi 19 Mart Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerinde yer aldığı iddialı dizi Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut KaradağKaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper gibi isimlerle başarılı bir oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti.

Henüz ilk bölümüyle ekranlara gelen Eşref Rüya, kısa sürede sosyal medyanın da trendleri arasına girdi.

Henüz ilk bölümüyle ekranlara gelen Eşref Rüya, kısa sürede sosyal medyanın da trendleri arasına girdi.

Eşref Rüya'nın ilk bölüm özetini de böyle bırakalım: Eşref Tek, yeraltı dünyasının en etkin figürlerinden biri olarak, geçmişiyle yüzleştiği bir dönemde, hayatını değiştirecek bir karşılaşmayla karşı karşıya kalır. Özgürlüğünün tadını çıkarırken, onu riskli bir seçimle karşı karşıya bırakan bir hayale doğru yönelir.

Bir yandan da, genç ve idealist müzisyen Nisan, hayallerine ulaşma yolunda ağır bedeller ödemeye hazırdır. Eşref'in sahibi olduğu otelde performans sergileyen Nisan, Eşref ile yolları kesişir ve ikisi de farkında olmadan kaçışı olmayan bir karmaşanın içine sürüklenir.

Yeraltı dünyasında güç mücadeleleri kızışırken, dengeler değişiyor ve herkes kendi oyununu oynuyor. Bu süreçte aşk, ihanet ve sadakat gibi kavramlar sorgulanacak ve herkesin gerçek yüzü ortaya çıkacaktır.

İzleyenleri ekranlara kilitleyen türden karakterlerle dolu dizide birkaç adım öne çıkmayı başaran karakterlerden biri de 'Irmak'ı canlandıran Ceren Benderlioğlu oldu.

İzleyenleri ekranlara kilitleyen türden karakterlerle dolu dizide birkaç adım öne çıkmayı başaran karakterlerden biri de 'Irmak'ı canlandıran Ceren Benderlioğlu oldu.

Necip Memili’nin canlandırdığı 'Gürdal’ın kardeşi olan 'Irmak Bozok' karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu geçtiğimiz gün hem dizideki karakteri hem de rol arkadaşlarına yönelik açıklamalarda bulundu. 

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Benderlioğlu, 'Ekip harika, özellikle Necip’e bayılıyorum! Gerçekten abi-kardeş gibi olduk. Çağatay ise bambaşka biri… Oldukça sağlam bir karakter' ifadelerini kullandı.

En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve İçimizdeki Ateş dizileri ve film projeleriyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu karakteri için de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve İçimizdeki Ateş dizileri ve film projeleriyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu karakteri için de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

'Klasik kadın karakterlerden farklı olarak olayların akışına kapılmayan, aksine olayları yönlendiren güçlü ve zeki bir figür olarak izleyiciyi peşinden sürükleyecek. Seyirci tam onu sevecekken, bir sonraki sahnede herkesi ters köşeye yatıracak.'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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