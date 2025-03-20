Eşref Rüya'nın 'Irmak'ı Ceren Benderlioğlu Hem Karakteri Hem de Rol Arkadaşıyla İlgili Konuştu!

Eşref Rüya'nın ilk bölüm özetini de böyle bırakalım: Eşref Tek, yeraltı dünyasının en etkin figürlerinden biri olarak, geçmişiyle yüzleştiği bir dönemde, hayatını değiştirecek bir karşılaşmayla karşı karşıya kalır. Özgürlüğünün tadını çıkarırken, onu riskli bir seçimle karşı karşıya bırakan bir hayale doğru yönelir.

Bir yandan da, genç ve idealist müzisyen Nisan, hayallerine ulaşma yolunda ağır bedeller ödemeye hazırdır. Eşref'in sahibi olduğu otelde performans sergileyen Nisan, Eşref ile yolları kesişir ve ikisi de farkında olmadan kaçışı olmayan bir karmaşanın içine sürüklenir.

Yeraltı dünyasında güç mücadeleleri kızışırken, dengeler değişiyor ve herkes kendi oyununu oynuyor. Bu süreçte aşk, ihanet ve sadakat gibi kavramlar sorgulanacak ve herkesin gerçek yüzü ortaya çıkacaktır.