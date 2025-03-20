Eşref Rüya'nın 'Irmak'ı Ceren Benderlioğlu Hem Karakteri Hem de Rol Arkadaşıyla İlgili Konuştu!

Eşref Rüya'nın 'Irmak'ı Ceren Benderlioğlu Hem Karakteri Hem de Rol Arkadaşıyla İlgili Konuştu!
Eşref Rüya'nın 'Irmak'ı Ceren Benderlioğlu Hem Karakteri Hem de Rol Arkadaşıyla İlgili Konuştu!
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/esref-ruy...
Kanal D ekranlarının en yeni ve iddialı projesi Eşref Rüya, son dönemlerin çok konuşulan yapımlarından bir tanesi oldu. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı dizi, oyuncu kadrosu ve izleyenleri ekranlara kilitleyen türden hikayesiyle öne çıktı.
Dizide 'Irmak' karakterini canlandırdan Ceren Benderlioğlu da yapımın dikkat çeken oyuncuları arasında yer aldı. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Benderlioğlu, rol arkadaşlarıyla ilgili konuşurken karakteri hakkında da merak uyandıran açıklamalarıyla dizinin izleyicilerini bir kez daha heyecanlandırdı.
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Büyük bir merakla beklenen Eşref Rüya dizisi 19 Mart Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
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Henüz ilk bölümüyle ekranlara gelen Eşref Rüya, kısa sürede sosyal medyanın da trendleri arasına girdi.
İzleyenleri ekranlara kilitleyen türden karakterlerle dolu dizide birkaç adım öne çıkmayı başaran karakterlerden biri de 'Irmak'ı canlandıran Ceren Benderlioğlu oldu.
En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve İçimizdeki Ateş dizileri ve film projeleriyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu karakteri için de dikkat çeken açıklamalar yaptı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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