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Eşref Rüya'da 'Nisan' Rolünde İzlediğimiz Demet Özdemir'in Çocukluğunu Oynayan Asmin Hazan Çiftçi’yi Tanıyalım

Eşref Rüya'da 'Nisan' Rolünde İzlediğimiz Demet Özdemir'in Çocukluğunu Oynayan Asmin Hazan Çiftçi’yi Tanıyalım

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.03.2025 - 20:28

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Eşref Rüya ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizi kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Eşref Rüya'da 'Nisan'ın çocukluğuna hayat veren Asmin Hazan Çiftçi ön plana çıkan isimler arasında yer aldı. Peki Asmin Hazan Çiftçi kimdir?

Hadi gelin genç oyuncu Asmin Hazan Çiftçi’yi daha yakından tanıyalım...

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Kanal D’nin büyük bir heyecanla beklenen dizisi Eşref Rüya, dün akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi.

Kanal D’nin büyük bir heyecanla beklenen dizisi Eşref Rüya, dün akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi.

İlk kez partner olan Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un enerjileri şimdiden çok sevildi. Henüz birinci bölümden en çok konuşuşan dizilerden bir tanesi olan Eşref Rüya güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topladı. Kadroda Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper gibi birbirinden sevilen isimler yer alıyor.

Yıldız isimlerle dolu oyuncu kadrosu kadar konusuyla da bir hayli dikkat çeken Eşref Rüya'nın konusunu bilmeyenler için bir özet geçelim:

Yıldız isimlerle dolu oyuncu kadrosu kadar konusuyla da bir hayli dikkat çeken Eşref Rüya'nın konusunu bilmeyenler için bir özet geçelim:

Çocukluk aşkı 'Rüya'yı bulma umuduyla yaşayan Eşref, zamanla güçlü bir mafya figürüne dönüşür. İdealist bir müzisyen olan Nisan ise, Eşref'in yönettiği otelde düzenlenen bir düğünde sahne alırken kendini beklenmedik bir tehlike içinde bulur. Eşref, Nisan'ı görür görmez ona aşık olur. Ancak Nisan'ın aslında yıllardır hayalini kurduğu Rüya olduğunu ve polise bilgi sızdırdığını bilmez. Aşk, ihanet ve güç savaşının içinde kalan Eşref, hem çetesine hem de kendi duygularına karşı büyük bir mücadeleye girişir. Bu durum, onu karmaşık ve zorlu bir hesaplaşmanın merkezine sürükler.

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği dizide Demet Özdemir'in hayat verdiği müzisyen 'Nisan' karakterinin çocukluğu da epey ilgi çekti.

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği dizide Demet Özdemir'in hayat verdiği müzisyen 'Nisan' karakterinin çocukluğu da epey ilgi çekti.

Nisan'ın çocukluğuna hayat veren oyuncu ise Asmin Hazan Çiftçi henüz ilk bölümden dizi izleyicilerinin beğenisini kazanmayı başardı. Eşref Rüya, genç oyuncunun ilk dizi projesi değil. 13 yaşındaki yetenekli oyuncu Asmin Hazan daha önce, İyilik ve Yalnız Kurt dizilerinde de rol aldı.

Çiftçi'nin oldukça küçük yaşlardan itibaren setlerde ve kamera karşısında olduğu da öğrenildi.

Çiftçi'nin oldukça küçük yaşlardan itibaren setlerde ve kamera karşısında olduğu da öğrenildi.

Dizi projelerinin yanı sıra birkaç markanın reklam çekimlerinde de oynadığı görülen Asmin Hazan Çiftçi, ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile yaptığı röportajla da hafızalara kazındı. 

'@cftciasmin' kullanıcı adıyla Instagram hesabından paylaşımlarda da bulunan Asmin Hazan Çiftçi'nin menajerliğini de Layla Şirin Ajans üstleniyor.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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