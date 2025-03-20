Eşref Rüya'da 'Nisan' Rolünde İzlediğimiz Demet Özdemir'in Çocukluğunu Oynayan Asmin Hazan Çiftçi’yi Tanıyalım

Çocukluk aşkı 'Rüya'yı bulma umuduyla yaşayan Eşref, zamanla güçlü bir mafya figürüne dönüşür. İdealist bir müzisyen olan Nisan ise, Eşref'in yönettiği otelde düzenlenen bir düğünde sahne alırken kendini beklenmedik bir tehlike içinde bulur. Eşref, Nisan'ı görür görmez ona aşık olur. Ancak Nisan'ın aslında yıllardır hayalini kurduğu Rüya olduğunu ve polise bilgi sızdırdığını bilmez. Aşk, ihanet ve güç savaşının içinde kalan Eşref, hem çetesine hem de kendi duygularına karşı büyük bir mücadeleye girişir. Bu durum, onu karmaşık ve zorlu bir hesaplaşmanın merkezine sürükler.