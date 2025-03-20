Eşref Rüya'da 'Nisan' Rolünde İzlediğimiz Demet Özdemir'in Çocukluğunu Oynayan Asmin Hazan Çiftçi’yi Tanıyalım
Eşref Rüya'da 'Nisan' Rolünde İzlediğimiz Demet Özdemir'in Çocukluğunu Oynayan Asmin Hazan Çiftçi’yi Tanıyalım
Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Eşref Rüya ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizi kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Eşref Rüya'da 'Nisan'ın çocukluğuna hayat veren Asmin Hazan Çiftçi ön plana çıkan isimler arasında yer aldı. Peki Asmin Hazan Çiftçi kimdir?
Hadi gelin genç oyuncu Asmin Hazan Çiftçi’yi daha yakından tanıyalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D’nin büyük bir heyecanla beklenen dizisi Eşref Rüya, dün akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıldız isimlerle dolu oyuncu kadrosu kadar konusuyla da bir hayli dikkat çeken Eşref Rüya'nın konusunu bilmeyenler için bir özet geçelim:
Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği dizide Demet Özdemir'in hayat verdiği müzisyen 'Nisan' karakterinin çocukluğu da epey ilgi çekti.
Çiftçi'nin oldukça küçük yaşlardan itibaren setlerde ve kamera karşısında olduğu da öğrenildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın