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Fenomen Sude Belkıs, Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Kararı Sonrası Neden Paylaşım Yapmadığını Açıkladı!

Fenomen Sude Belkıs, Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Kararı Sonrası Neden Paylaşım Yapmadığını Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.03.2025 - 18:35

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi geçtiğimiz gün gözaltına alındı. Soruşturmaya dair yeni detaylar gelmeye devam ederken sosyal medyadaki hareketlilik de sürüyor. 

Gözaltı kararına tepkilerin yağdığı gündemde en çok dikkat çeken isimler ünlüler ve fenomenler oldu. 'Hasçelikler and the City' dizisiyle son günlerin en popüler isimleri arasına giren Sude Belkıs ise neden gözaltı kararına yönelik bir paylaşım yapmadığını açıkladı.

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Önce diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bu karardan saatler sonra dikkat çeken bir karar verildi.

Önce diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bu karardan saatler sonra dikkat çeken bir karar verildi.

İBB iştiraklerine yönelik 'kent uzlaşısı' ve 'ihale yolsuzluğu' iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamına dahil edilen İmamoğlu ve beraberindeki 106 kişi geçtiğimiz gün gözaltına alındı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun sahurdan sonra evinden polisler tarafından alınması milyonları da ayağa kaldırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ankara'dan İstanbul'a gelip 20.30'da Saraçhane'de toplanma çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ankara'dan İstanbul'a gelip 20.30'da Saraçhane'de toplanma çağrısında bulundu.

Çağrı üzerine binlerce vatandaş İBB'nin bulunduğu Saraçhane meydanında bir araya gelerek, Ekrem İmamoğlu ile İstanbul ve ilçe belediyelerindeki görevlilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. 

Saraçhane’deki İBB binası önünde ve Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası çevresinde yoğun güvenlik önemleri alındı.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Saraçhane'de 'Bu soğuk günde kilometrelerce yürüyerek buralara geldiniz, engelleri barikatları aşarak buraya geldiniz. Hepinize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum... Asla yılmayacağız. Hepinizden rica ediyorum. Bu büyük kumpas operasyonunda yanımızda olun. Hep birlikte sesimiz gür çıkmalı. Bu ülkenin cumhurbaşkanını hep birlikte seçeceğiz.' ifadeleriyle seslendi.

Gündem böylesine hareketlenince sosyal medyadaki yoğunluk da eş zamanlı olarak artış gösterdi.

Gündem böylesine hareketlenince sosyal medyadaki yoğunluk da eş zamanlı olarak artış gösterdi.

Instagram, X, Facebook gibi sosyal medya platformalarının kısıtlanmasıyla birlikte milyonlarca kişi VPN kullanmaya başladı. Olayların bu hale gelmesiyle  siyasilerden sonra en dikkat çeken isimler ise ünlüler ve sosyal medya fenomenleri oldu. 

Pek çok isim Ekrem İmamoğlu hakkında paylaşımlarda bulunurken, konuya dair sessiz kalanlar da vardı. Bunlardan bir tanesi de YouTube kanalında yayınlanan 'Hasçelikler and the City' dizisiyle son dönemlerin en popüler fenomenlerinden Sude Belkıs oldu.

Geçtiğimiz saatlerde X hesabından bir tweet atan Belkıs, neden bir paylaşım yapmadığı konusuna açıklık getirdi.

Geçtiğimiz saatlerde X hesabından bir tweet atan Belkıs, neden bir paylaşım yapmadığı konusuna açıklık getirdi.
twitter.com

'Merak edenler için açıklamak istiyorum' diyen Sude Belkıs, 'Güvenlik sebebiyle telefonda VPN kullanmayı tercih etmiyorum. O yüzden orada aktif değilim arkadaşlar. Halkın iradesine karşı yapılanlara karşı dün de Saraçhane'deydim, bugün de. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.' ifadelerini kullandı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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