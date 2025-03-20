Fenomen Sude Belkıs, Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Kararı Sonrası Neden Paylaşım Yapmadığını Açıkladı!
Fenomen Sude Belkıs, Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Kararı Sonrası Neden Paylaşım Yapmadığını Açıkladı!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi geçtiğimiz gün gözaltına alındı. Soruşturmaya dair yeni detaylar gelmeye devam ederken sosyal medyadaki hareketlilik de sürüyor.
Gözaltı kararına tepkilerin yağdığı gündemde en çok dikkat çeken isimler ünlüler ve fenomenler oldu. 'Hasçelikler and the City' dizisiyle son günlerin en popüler isimleri arasına giren Sude Belkıs ise neden gözaltı kararına yönelik bir paylaşım yapmadığını açıkladı.
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Önce diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bu karardan saatler sonra dikkat çeken bir karar verildi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ankara'dan İstanbul'a gelip 20.30'da Saraçhane'de toplanma çağrısında bulundu.
Gündem böylesine hareketlenince sosyal medyadaki yoğunluk da eş zamanlı olarak artış gösterdi.
Geçtiğimiz saatlerde X hesabından bir tweet atan Belkıs, neden bir paylaşım yapmadığı konusuna açıklık getirdi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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