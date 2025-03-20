Fenomen Sude Belkıs, Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Kararı Sonrası Neden Paylaşım Yapmadığını Açıkladı!

Instagram, X, Facebook gibi sosyal medya platformalarının kısıtlanmasıyla birlikte milyonlarca kişi VPN kullanmaya başladı. Olayların bu hale gelmesiyle siyasilerden sonra en dikkat çeken isimler ise ünlüler ve sosyal medya fenomenleri oldu.

Pek çok isim Ekrem İmamoğlu hakkında paylaşımlarda bulunurken, konuya dair sessiz kalanlar da vardı. Bunlardan bir tanesi de YouTube kanalında yayınlanan 'Hasçelikler and the City' dizisiyle son dönemlerin en popüler fenomenlerinden Sude Belkıs oldu.