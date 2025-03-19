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Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması CHP Genel Merkezi Önünde Protesto Ediliyor!

Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması CHP Genel Merkezi Önünde Protesto Ediliyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
19.03.2025 - 14:53

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 106 kişi için verilen gözaltı kararı ülkenin gündemine oturmuş vaziyette. Türkiye'de olduğu kadar dünya gündeminde de önemli bir yer bulunan bu karar CHP Genel Merkezi önünde de protesto ediliyor.

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Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesinin ardından hakkında gözaltına kararı çıkarıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesinin ardından hakkında gözaltına kararı çıkarıldı.

Diploma iptali kararının ardından çıkan gözaltı kararı büyük tepkileri de beraberinde getirdi. 

Ekrem İmamoğlu yaklaşık 6 saatin sonunda kendi el yazısıyla yazdığı

'YAPILAN YALANLARA, KUMPASLARA, TUZAKLARA, YALANLARA, KUL HAKKI YİYENLERE, HALKIN İRADESİNİ ÇALANLARA, GEREKLİ CEVABI MİLLETİMİZ VERECEKTİR, ÖNCE ALLAH'A SONRA MİLLETİME EMANETİM

SAYGILARIMLA'  notunu paylaştı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik protestolar devam ederken, CHP Genel Merkezi önünde de protesto başladı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik protestolar devam ederken, CHP Genel Merkezi önünde de protesto başladı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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