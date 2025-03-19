Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması CHP Genel Merkezi Önünde Protesto Ediliyor!
Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması CHP Genel Merkezi Önünde Protesto Ediliyor!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 106 kişi için verilen gözaltı kararı ülkenin gündemine oturmuş vaziyette. Türkiye'de olduğu kadar dünya gündeminde de önemli bir yer bulunan bu karar CHP Genel Merkezi önünde de protesto ediliyor.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesinin ardından hakkında gözaltına kararı çıkarıldı.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik protestolar devam ederken, CHP Genel Merkezi önünde de protesto başladı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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