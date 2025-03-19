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Vatandaştan Ekrem İmamoğlu'na Destek: Gözaltı Kararı Metroda Protesto Edildi!

Vatandaştan Ekrem İmamoğlu'na Destek: Gözaltı Kararı Metroda Protesto Edildi!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
19.03.2025 - 13:49

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesinin ardından gözaltına alınması, birçok kesim tarafından tepki toplamaya devam ediyor.  İstanbul’da toplu taşımada da tepkilere neden oldu. Metroda seyahat eden bir vatandaş, durumu protesto etti. O anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye...
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Videonun tamamı için:

Durumu protesto etmek isteyen bir vatandaş, “Toplanmak yasak, konuşmak yasak, alkışlamak serbest, diplomalar iptal” sözleriyle tepki gösterdi.

Durumu protesto etmek isteyen bir vatandaş, “Toplanmak yasak, konuşmak yasak, alkışlamak serbest, diplomalar iptal” sözleriyle tepki gösterdi.

Vatandaşın eylemine metrodaki diğer yolculardan da destek geldi.

Vatandaşın eylemine metrodaki diğer yolculardan da destek geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararına ilişkin sokakta ve sosyal medyada tepkiler büyümeye devam ediyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Şu anda ülkenin %90 ı temsili : metro içindeki diğer insanlar.