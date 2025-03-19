Vatandaştan Ekrem İmamoğlu'na Destek: Gözaltı Kararı Metroda Protesto Edildi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesinin ardından gözaltına alınması, birçok kesim tarafından tepki toplamaya devam ediyor. İstanbul’da toplu taşımada da tepkilere neden oldu. Metroda seyahat eden bir vatandaş, durumu protesto etti. O anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.