İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu 'Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini' Boykot Çağrısında Bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Sarıyer'deki evinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltı kararının ardından tepkiler büyümeye başladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, İmamoğlu'na yönelik uygulamaların Türkiye'nin demokrasi geleceği için büyük bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.
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Dervişoğlu, "Rakiplerin tasfiyesine yönelik benzer uygulamalar devam ederse, yapılacak şey cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot ve protesto edilmesidir" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun çağrısı gündeme oturan açıklamalardan biri oldu.
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Boykot edin, 2100 e kadar akp iktidar olsun hahahaahah
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