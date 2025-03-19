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İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu 'Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini' Boykot Çağrısında Bulundu

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu 'Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini' Boykot Çağrısında Bulundu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
19.03.2025 - 11:23

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Sarıyer'deki evinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltı kararının ardından tepkiler büyümeye başladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, İmamoğlu'na yönelik uygulamaların Türkiye'nin demokrasi geleceği için büyük bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Dervişoğlu, "Rakiplerin tasfiyesine yönelik benzer uygulamalar devam ederse, yapılacak şey cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot ve protesto edilmesidir" dedi.

Dervişoğlu, "Rakiplerin tasfiyesine yönelik benzer uygulamalar devam ederse, yapılacak şey cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot ve protesto edilmesidir" dedi.

Ayrıca, Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir daha cumhurbaşkanı adayı olamayacağını belirterek, 'Anayasayı tanımamak, adaylık yolunu açmak, rakiplerin tasfiyesine yönelik bu tür uygulamaların devam etmesi, Türkiye için kabul edilemez bir durumdur' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun çağrısı gündeme oturan açıklamalardan biri oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun çağrısı gündeme oturan açıklamalardan biri oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve diplomasının iptali, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken seçim sürecinin nasıl şekilleneceği merak konusu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Etrakı alfaris

Boykot edin, 2100 e kadar akp iktidar olsun hahahaahah

Osman Elmallı

😝😀😆😋😂😜😄😁🤪😛😅😃🤣😝