İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu 'Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini' Boykot Çağrısında Bulundu

Ayrıca, Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir daha cumhurbaşkanı adayı olamayacağını belirterek, 'Anayasayı tanımamak, adaylık yolunu açmak, rakiplerin tasfiyesine yönelik bu tür uygulamaların devam etmesi, Türkiye için kabul edilemez bir durumdur' ifadelerini kullandı.