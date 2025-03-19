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Oğuzhan Uğur, Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Kararıyla Gündemin Değişmesi Sonrası Program Tarihlerini Erteledi!

Oğuzhan Uğur, Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Kararıyla Gündemin Değişmesi Sonrası Program Tarihlerini Erteledi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
19.03.2025 - 11:07

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı kararı tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Ardı arkası kesilmeyen tepkilerin manşetlere oturduğu anlarda Oğuzhan Uğur'dan yeni bir açıklama geldi. 

Uğur söz konusu gündem yüzünden Grand Kartal Otel Yangını mağdurlarının yer aldığı Mevzular Açık Mikrofon Özel'in, Saygı1 Mor ve Ötesi bölümünün ve sözün Yasemin Minguzzi ile Zuhal Akman’a bırakıldığı Mevzular Açık Mikrofon'un yayın tarihlerinin ertelendiğini duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verildi.

'Suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' gerekçeleriyle gözaltına alınan İmamoğlu'nun yanında 99 kişi de yer aldı.

Tam listeyi buradan da görebilirsiniz:

Oğuzhan Uğur, tepkilerin çığ gibi büyüdüğü gündemin karışmasıyla birlikte X hesabından bir paylaşım yaptı.

Oğuzhan Uğur, tepkilerin çığ gibi büyüdüğü gündemin karışmasıyla birlikte X hesabından bir paylaşım yaptı.

"Bu ortamda kimsenin sesini duyurabileceğimizi sanmıyoruz."

"Bu ortamda kimsenin sesini duyurabileceğimizi sanmıyoruz."

Oğuzhan Uğur'un X hesabından yaptığı paylaşımda; 'Bugün yayına girecek olan ve sözü Grand Kartal Otel Yangını mağdurlarına bıraktığımız Mevzular Açık Mikrofon Özel programını, Cuma yayınlayacağımız Saygı1 mor ve ötesi bölümünü ve hafta sonu yayında olmasını planladığımız, sözü geçtiğimiz haftalarda katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin sevgili annesi Yasemin Minguzzi’ya ve geçtiğimiz aylarda katledilen Ata Emre Akman’ın sevgili annesi Zuhal Akman’a bıraktığımız Mevzular Açık Mikrofon programlarımızın yayın tarihlerini ileri bir tarihe erteliyoruz. Bu ortamda kimsenin sesini duyurabileceğimizi sanmıyoruz.' ifadeleri yer aldı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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