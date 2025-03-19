Oğuzhan Uğur, Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Kararıyla Gündemin Değişmesi Sonrası Program Tarihlerini Erteledi!
Oğuzhan Uğur, Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Kararıyla Gündemin Değişmesi Sonrası Program Tarihlerini Erteledi!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı kararı tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Ardı arkası kesilmeyen tepkilerin manşetlere oturduğu anlarda Oğuzhan Uğur'dan yeni bir açıklama geldi.
Uğur söz konusu gündem yüzünden Grand Kartal Otel Yangını mağdurlarının yer aldığı Mevzular Açık Mikrofon Özel'in, Saygı1 Mor ve Ötesi bölümünün ve sözün Yasemin Minguzzi ile Zuhal Akman’a bırakıldığı Mevzular Açık Mikrofon'un yayın tarihlerinin ertelendiğini duyurdu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verildi.
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Oğuzhan Uğur, tepkilerin çığ gibi büyüdüğü gündemin karışmasıyla birlikte X hesabından bir paylaşım yaptı.
"Bu ortamda kimsenin sesini duyurabileceğimizi sanmıyoruz."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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