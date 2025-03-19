İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Kararı Sonrası İlk Açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Kararı Sonrası İlk Açıklama
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması Türkiye gündemine bomba gibi düşerken, karar sonrası tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Pek çok siyasetçinin açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de konuya ilişkin ilk açıklama geldi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 99 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Gözaltı kararına yönelik tepkiler sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabından konuya ilişkin ilk açıklama geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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