onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Kararı Sonrası İlk Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Kararı Sonrası İlk Açıklama

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.03.2025 - 10:38

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması Türkiye gündemine bomba gibi düşerken, karar sonrası tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Pek çok siyasetçinin açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 99 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 99 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararının gerekçesi olarak ise  'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' gösterildi.

Gözaltına alınan tüm isimler:

Gözaltı kararına yönelik tepkiler sürüyor.

Gözaltı kararına yönelik tepkiler sürüyor.

Sosyal medya platformlarına erişim kısıtlanırken, başta siyasi isimler olmak üzere gözaltı kararına tepkiler arttı. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı işlemlerinin sürdüğünün öğrenilmesiyle birlikte ilk açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabından konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabından konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

X (Twitter) hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Değerli İstanbullular,

Bugün, ülkemiz ve milletimiz adına son derece üzücü bir sürece tanıklık etmekteyiz. Hukukun üstünlüğü ve demokratik iradeye olan inancımız doğrultusunda, yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.

Adaletin en kısa sürede yeniden tesis edileceğine ve başta Sayın Başkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın görevlerine döneceğine olan inancımız tamdır.

Bu süreçte, bizlere düşen en önemli sorumluluk, 16 milyon İstanbulluya bugüne kadar olduğu gibi kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya devam etmektir. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başında olacak, şehrimize olan sorumluluğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Her şeyin en kısa sürede daha güzel olacağına olan inancımızla, saygılarımızı sunarız.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın