İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Kararı Sonrası İlk Açıklama

X (Twitter) hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Değerli İstanbullular,

Bugün, ülkemiz ve milletimiz adına son derece üzücü bir sürece tanıklık etmekteyiz. Hukukun üstünlüğü ve demokratik iradeye olan inancımız doğrultusunda, yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.

Adaletin en kısa sürede yeniden tesis edileceğine ve başta Sayın Başkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın görevlerine döneceğine olan inancımız tamdır.

Bu süreçte, bizlere düşen en önemli sorumluluk, 16 milyon İstanbulluya bugüne kadar olduğu gibi kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya devam etmektir. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başında olacak, şehrimize olan sorumluluğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Her şeyin en kısa sürede daha güzel olacağına olan inancımızla, saygılarımızı sunarız.'