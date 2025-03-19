Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gözaltına Alınan Ekrem İmamoğlu'na Destek
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gözaltına Alınan Ekrem İmamoğlu'na Destek
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tepki gösterdi. X hesabı üzerinden paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıklarken 'Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek.' dedi.
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Dün lisans diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da karara tepki gösteren isimlerden biri oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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