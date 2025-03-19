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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gözaltına Alınan Ekrem İmamoğlu'na Destek

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gözaltına Alınan Ekrem İmamoğlu'na Destek

Ekrem İmamoğlu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.03.2025 - 10:22

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tepki gösterdi. X hesabı üzerinden paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıklarken 'Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek.' dedi.

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Dün lisans diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

Dün lisans diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

Şafak operasyonuyla gözaltına alınan İmamoğlu'nun beraberinde 99 kişinin daha hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Gözaltı kararı verilen isimler hakkındaki suçlamalar ise 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' olarak açıklandı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da karara tepki gösteren isimlerden biri oldu.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da karara tepki gösteren isimlerden biri oldu.

Kılıçdaroğlu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi’nden intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum.'

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twitter.com

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'a yola çıktığı öğrenildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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