Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın Gözaltına Alınması Şişli Belediyesi Önünde Protesto Edildi

Kaynak: https://ankahaber.net/haber/detay/ima...
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da aralarında olduğu 100’den fazla kişi, sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltılar ardından Şişli Belediyesi önünde toplanan belediye çalışanları, CHP’liler ve vatandaşlar, “Resul Başkan yalnız değildir” sloganları atarak protesto gösterisi yaptı.
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İBB ve Şişli Belediyesi CHP’li Meclis üyesi avukat Hüseyin Ersöz, yapılan operasyona ve sürecin hukuksuzluğuna dair açıklamalarda bulundu. 👇📹
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Ersöz, gözaltına alınan kişilere yönelik hukuki süreçle ilgili şunları söyledi:
Ersöz, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a yönelik sabahın erken saatlerinde yapılan operasyonun hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
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