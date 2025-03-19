Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın Gözaltına Alınması Şişli Belediyesi Önünde Protesto Edildi

'Bu süreç, adil yargılanma hakkına gölge düşüren bir mahiyete sahiptir. Avukatlar olarak müvekkillerimize ulaşmakta zorluklarla karşılaştık. İstanbul’un neredeyse her noktasında yapılan bu operasyonlar, şehri yaşanılmaz bir hale getirdi.'