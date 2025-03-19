onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın Gözaltına Alınması Şişli Belediyesi Önünde Protesto Edildi

Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın Gözaltına Alınması Şişli Belediyesi Önünde Protesto Edildi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
19.03.2025 - 12:04

İçerik Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da aralarında olduğu 100’den fazla kişi, sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltılar ardından Şişli Belediyesi önünde toplanan belediye çalışanları, CHP’liler ve vatandaşlar, “Resul Başkan yalnız değildir” sloganları atarak protesto gösterisi yaptı.

Kaynak: https://ankahaber.net/haber/detay/ima...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İBB ve Şişli Belediyesi CHP’li Meclis üyesi avukat Hüseyin Ersöz, yapılan operasyona ve sürecin hukuksuzluğuna dair açıklamalarda bulundu. 👇📹

Ersöz, gözaltına alınan kişilere yönelik hukuki süreçle ilgili şunları söyledi:

Ersöz, gözaltına alınan kişilere yönelik hukuki süreçle ilgili şunları söyledi:

'Bu süreç, adil yargılanma hakkına gölge düşüren bir mahiyete sahiptir. Avukatlar olarak müvekkillerimize ulaşmakta zorluklarla karşılaştık. İstanbul’un neredeyse her noktasında yapılan bu operasyonlar, şehri yaşanılmaz bir hale getirdi.'

Ersöz, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a yönelik sabahın erken saatlerinde yapılan operasyonun hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Ersöz, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a yönelik sabahın erken saatlerinde yapılan operasyonun hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

“Bu tür işlemler seçilmiş bir belediye başkanına yönelik gerçekleştirilen bir hak ihlali teşkil ediyor. Biz hukuk güvenliği ve adil yargılanma hakkı için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Protestolara eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de destek verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın