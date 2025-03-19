Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptali ve Gözaltına Alınma Sürecine Dair Tüm Detaylar
CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçim öncesi Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını resmen duyurmuştu. Ancak 15 Şubat 2020'de CİMER'e yapılan bir başvuruda İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz geçiş yaptığı iddia edilmişti. 20 Şubat 2024’te Ankara’da yapılan suç duyurusu tartışmayı alevlendirdi ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruşturma başlatıldı. Dün İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği duyuruldu.
Diploma iptalinin gündemi değişmemişken bugün erken saatlerde Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 99 kişinin gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan isimlere yöneltilen suçlamaların 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' olduğu öğrenildi.
İsimlerin kim oldukları ortaya çıkarken, süreçte tüm yaşananları anlatıyoruz.
Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim öncesi adaylığını resmen duyurmuştu.
Ekrem İmamoğlu 5 Mart'ta soruşturma kapsamında ifade verdi.
Dün (18 Mart) diploma iptal kararının ardından bugün (19 Mart) Türkiye güne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonu haberiyle başladı.
Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabından İmamoğlu'nun "Millet iradesine darbe vuruluyor!" dediği video paylaşıldı.
Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimler belli olmaya başladı.
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği Taksim Metro ve Vatan Caddesi'ni kapattı.
Gözaltı kararları sonrası sosyal medya platformlarına erişim kısıtlaması getirildi.
Ekrem İmamoğlu'na ikinci bir soruşturma daha açıldı.
Gözaltı kararı tepkiyle karşılanırken Ekrem İmamoğlu'nun sağlık kontrolünün usulsüz bir şekilde yapılacağı iddia edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimiyle ilgili konuştu.
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