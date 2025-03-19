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Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptali ve Gözaltına Alınma Sürecine Dair Tüm Detaylar

Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptali ve Gözaltına Alınma Sürecine Dair Tüm Detaylar

Ekrem İmamoğlu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.03.2025 - 11:52

CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçim öncesi Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını resmen duyurmuştu. Ancak 15 Şubat 2020'de CİMER'e yapılan bir başvuruda İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz geçiş yaptığı iddia edilmişti. 20 Şubat 2024’te Ankara’da yapılan suç duyurusu tartışmayı alevlendirdi ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruşturma başlatıldı. Dün İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği duyuruldu.

Diploma iptalinin gündemi değişmemişken bugün erken saatlerde Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 99 kişinin gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan isimlere yöneltilen suçlamaların 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' olduğu öğrenildi. 

İsimlerin kim oldukları ortaya çıkarken, süreçte tüm yaşananları anlatıyoruz.

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Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim öncesi adaylığını resmen duyurmuştu.

Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim öncesi adaylığını resmen duyurmuştu.

Ancak adaylığını duyurduğu süreçte İmamoğlu'nun üniversite diplomasıyla ilgili CİMER'e yapılan bir başvuru gündem oldu. 15 Şubat 2020'de yapılan başvuruda, İmamoğlu'nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz geçiş yaptığı iddia edilmişti. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, başvuruya verdiği yanıtta İmamoğlu'nun üniversite tarafından ilan edilmiş yurt dışı yatay geçiş kontenjanına başvurduğunu ve başvurusunun ilgili maddelerce değerlendirilerek kabul edildiğini belirtmişti. 20 Şubat 2024’te Ankara’da yapılan suç duyurusu tartışmayı yeniden alevlendirdi. Başvurunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşmasının ardından YÖK'ten bilgi istendi.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar üzerine “resmi belgede sahtecilik” soruşturması başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu 5 Mart'ta soruşturma kapsamında ifade verdi.

Ekrem İmamoğlu 5 Mart'ta soruşturma kapsamında ifade verdi.

YÖK tarafından hazırlanan raporda, ABD'deki Southeastern Üniversitesi'nin kurul tarafından tanındığı ancak bu üniversitenin Girne Kampüsü'ndeki UNC-Girne Amerikan Üniversitesi'nin veya dünyanın herhangi bir yerinde bulunan diğer kampüslerindeki yükseköğretim kurumlarının YÖK kurulunca tanınmasının mümkün olmadığına karar verildiği bilgisi yer aldı. 

5 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun soruşturma kapsamında ifade vermesinin ardından, Başsavcılık 12 Mart'ta Üniversite'ye ikinci bir yazı göndererek işlemlerin hızlandırılmasını istedi.  Soruşturma kapsamında Girne Amerikan Üniversitesinin (GAÜ) kurucu direktörü ve eski ortağı Özalp Tozan, 17 Mart’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi. 

18 Mart'ta İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği açıklandı.

Dün (18 Mart) diploma iptal kararının ardından bugün (19 Mart) Türkiye güne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonu haberiyle başladı.

Dün (18 Mart) diploma iptal kararının ardından bugün (19 Mart) Türkiye güne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonu haberiyle başladı.

Günün erken saatlerinde ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının endisini aradığını ve Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığını bildirdiklerini söyledi. 

Alınan ilk haberin ardından Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 99 kişi hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabından İmamoğlu'nun "Millet iradesine darbe vuruluyor!" dediği video paylaşıldı.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimler belli olmaya başladı.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimler belli olmaya başladı.

Gözaltına alınan isimler şu şekilde:

1-TUNCAY YILMAZ

2-FATİH KELEŞ

3-EMRAH BAĞDATLI

4-MUSTAFA NİHAT SÜTLAŞ

5-MURAT KAPKİ

6-ORÇUN MUHİTTİN YILMAZ

7-HÜSEYİN KÖKSAL

8-ADEM SOYTEKİN

9-ALİ NUHOĞLU

10-ERTAN YILDIZ

11-ALİ GÜL

12-ZAFER GÜL

13-SERDAL TAŞKIN

14-BARIŞ KILIÇ

15-SERVET YILDIRIM

16-MEHMET ERDOĞAN

17-GÜLDEM IŞIK

18-CEYDA KIRYAK

19-KADİR ÖZTÜRK

20-ÖMÜR YILMAZ

21-MERTHAN AÇIL

22-TOLGA ÖZGEN

23-ERHAN USLU

24-HAKAN ATINÇ DAYIGİL

25-MURAT KANBUR

26-EMRE SERKAN BAYRAKTAR

27-VAHİT DOĞAN

28-FATOŞ AYIK

29-HÜSEYİN EKREM FİDAN

30-SEDA HOŞEL KİRAZ

31-SERGEN KURT

32-YUSUF YÜCE

33-ERCAN SAATÇİ

34-MEHMET MUHİTTİN PALAZOĞLU

35-FURKAN REMZİ CEYLAN

36-SÜLEYMAN ATİK

37-HAKAN KARANİS

38-ELİF GÜVEN

39-NİHAT UÇAN

40-BİRSEN ŞAHİN

41-CANAN MÜMÜKLÜ

42-CAN AKIN ÇAĞLAR (İBB Genel Sekreteri)

43-CEMAL UFUK KARAKAYA

44-BUĞRA GÖKÇE (Eski İBB Genel Sekreteri)

45-KAĞAN SÜRMEGÖZ

46-BAYRAM TAŞKIN

47-EBRU YILMAZLAR

48-GÜRKAN AKGÜN

49-MURAT ABBAS

50-DOĞAN HAMİT DOĞRUER

51-HALİT BURAK ATALAN

52-BİLAL ÖNVER

53-İLKER DURADEMİR

54-İPEK ELİF ATAYMAN

55-İLKNUR TAŞDELEN

56-BURAK ARSLAN

57-SAMİH ASAN

58-EMRAH ÖKSÜZ

59-ONUR BUĞRA SUBAŞI

60-EYÜP SUBAŞI

61-GÜLŞAH SUBAŞI

62-AHMET KÖKSAL

63-SERHAT KAPKİ

64-YUSUF İLBAK

65-ALİ İLBAK

66-MURAT İLBAK

67-MUSTAFA İLBAK

68-UMUT ŞENOL

69-METE SARISALTUN

70-EDİP CENK ÜNALERZEN

71-İRFAN KARAKAŞ

72-İNAN BOZTAŞ

73-AHMET TAHA BİLGİN

74-KAMİL TİMUR DELİBAŞ

75-ALİHAN AYDIN

76-ALPER AYDIN

77-ALPEREN AYDIN

78-AHMET PALAZOĞLU

79-KAAN KETENCİ

80-AHMET HAMDİ ÇİÇEK

81-HACI AHMET GÜL

82-SERKAN ÖZTÜRK

83-NECATİ ÖZKAN

84-KABİL TAŞÇI

85-VEDAT ŞAHİN

86-SERDAR HAYDANLI

87-YAŞAR ÇERİ

88-EMİN FERHAT ERTEK

89-HARUN CENGİZ BEĞENMEZ

90-HASAN ÖÇSOY

91-AHMET ÇİÇEK

92-ADEM TUNCAY

93-RAUF CEM ISTIRANCA

94-ÖMER GÜRSOY

95-UĞURHAN ATMA

96-ÖZGE BAĞDATLI

97-FATOŞ PINAR TÜRKER

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İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği Taksim Metro ve Vatan Caddesi'ni kapattı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği Taksim Metro ve Vatan Caddesi'ni kapattı.

Valilikten alınan tek karar bu değildi. Yapılan açıklamada, 'İl genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 – 23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır.' ifadeleri yer aldı.

Gözaltı kararları sonrası sosyal medya platformlarına erişim kısıtlaması getirildi.

Gözaltı kararları sonrası sosyal medya platformlarına erişim kısıtlaması getirildi.

NetBlocks'tan yapılan açıklamada 'Canlı ölçümler, Türkiye'de X, YouTube, Instagram ve TikTok'un erişime kısıtlandığını gösteriyor' ifadeleri yer aldı.

Ekrem İmamoğlu'na ikinci bir soruşturma daha açıldı.

Ekrem İmamoğlu'na ikinci bir soruşturma daha açıldı.

Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmanın kent uzlaşısı ve yolsuzluk hakkında olduğu bilgisine ulaşıldı. Sözcü muhabiri Muratcan Altuntoprak; Başsavcılık tarafından kent uzlaşısı ve yolsuzluk kapsamında açılan soruşturma kayyum atanması ihtimalini de doğurduğunu dile getirdi.

Gözaltı kararı tepkiyle karşılanırken Ekrem İmamoğlu'nun sağlık kontrolünün usulsüz bir şekilde yapılacağı iddia edildi.

Gözaltı kararı tepkiyle karşılanırken Ekrem İmamoğlu'nun sağlık kontrolünün usulsüz bir şekilde yapılacağı iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltı kararı sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. 

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'na sağlık kontrolünün yasaya aykırı bir biçimde karakolda yapılacağını belirtti. Günaydın, ' Ekrem İmamoğlu'nun ilaçları kendisine verilemiyor' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimiyle ilgili konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimiyle ilgili konuştu.

Özel, partililere seslendi:

'Biz mezarda da olsak insanları sandığa davet ediyoruz. Hayatta da mezarda da olsak o sandıklar kurulacak bu darbecilere hesap sorulacak. Üyemiz olmayanları da sandıkların kurulacağı yerlerde bekliyoruz. Darbe o gün sizeydi. Ben sizin tarafınızdaydım. Ne tarafta yer alacaklar.

Milletin seçme hakkını elinden almaya çalışanlar en sonunda hesap verirler. Ekrem Başkan da partimiz de milletimize emanettir.

Bu millet sandığını vermez. Ne zaman devlete karşı millet kazanır. Bütün süreçlerde 15 Temmuz dahil. Ben buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Bütün darbeler iktidarla yapılır. Bütün dünya ana muhalefetin gözüne bakan 'sen bu işin neresindesin?' diye. Ben darbeye karşı demokrasiyi savunacağız dedim. Sen bugün yapılan darbenin neresindesin? AKP ve MHP'ye soruyorum siz bu darbenin neresindesiniz. Sizin Kenan Evren'den ne farkınız var? Pazar günü kurulacak sanığa darbe yapıyorsunuz. Yazıklar olsun size.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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