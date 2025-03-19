Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptali ve Gözaltına Alınma Sürecine Dair Tüm Detaylar

CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçim öncesi Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını resmen duyurmuştu. Ancak 15 Şubat 2020'de CİMER'e yapılan bir başvuruda İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz geçiş yaptığı iddia edilmişti. 20 Şubat 2024’te Ankara’da yapılan suç duyurusu tartışmayı alevlendirdi ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruşturma başlatıldı. Dün İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği duyuruldu.

Diploma iptalinin gündemi değişmemişken bugün erken saatlerde Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 99 kişinin gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan isimlere yöneltilen suçlamaların 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' olduğu öğrenildi.

İsimlerin kim oldukları ortaya çıkarken, süreçte tüm yaşananları anlatıyoruz.