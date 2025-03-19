İmamoğlu ile İlgili Konuşan CHP'li Gökhan Günaydın: "Yakında Cumhurbaşkanlığını Ekrem İmamoğlu Yönetecek"

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “yolsuzluk” ve “terör” suçlamalarıyla başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İBB yöneticileri ve Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan'ın da aralarında bulunduğu toplamda 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP cephesinden sert tepkiler geldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yaptığı açıklamada bu sürecin hukuki değil, tamamen siyasi olduğunu belirterek, kayyım atanma ihtimaline de değindi