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İmamoğlu ile İlgili Konuşan CHP'li Gökhan Günaydın: "Yakında Cumhurbaşkanlığını Ekrem İmamoğlu Yönetecek"

İmamoğlu ile İlgili Konuşan CHP'li Gökhan Günaydın: "Yakında Cumhurbaşkanlığını Ekrem İmamoğlu Yönetecek"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
19.03.2025 - 13:27

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İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “yolsuzluk” ve “terör” suçlamalarıyla başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İBB yöneticileri ve Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan'ın da aralarında bulunduğu toplamda 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP cephesinden sert tepkiler geldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yaptığı açıklamada bu sürecin hukuki değil, tamamen siyasi olduğunu belirterek, kayyım atanma ihtimaline de değindi

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İmamoğlu’nun defalarca siyasi engellemelerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

İmamoğlu’nun defalarca siyasi engellemelerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

“Dört kere alayınızı yendi, derdiniz onun için Ekrem İmamoğlu ile. Ama yıldıramayacaksınız. Çok yakında Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nı da Ekrem İmamoğlu yönetecektir”

“CHP bir adım geri atarsa devlet çöker"

“CHP bir adım geri atarsa devlet çöker"

'Bu darbeyi hep beraber savuşturacağız. 2016’da çıkarılan yasalarla anti-demokratik kayyım uygulamaları mümkün hale getirildi, ancak biz bunu olasılık dahilinde görmüyoruz” dedi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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